Suomalaisautoilijat näpräävät ratissa verkkopankkia, WhatsAppia, Tinderiä ja pelaavat jopa Pokémon Go -peliä

Kognitiotieteen tutkijoiden tutkimuksen mukaan älypuhelinsovelluksia käytetään eniten kaupunkialueella, jossa autoileminen vaatisi kuljettajalta jalankulkijoiden ja risteysten vuoksi eniten tarkkaavaisuutta. Maanteillä sovelluksia käytettiin harvemmin, mutta käyttö kesti kauemmin kerrallaan.

Tutkimuksessa seurattiin 12 viikkoa vapaaehtoisia suomalaisia, jotka autoilevat runsaasti ja käyttävät älypuhelinta säännöllisesti. Tutkimukseen osallistui 30 autoilijaa vuonna 2016. Tutkijatohtori Tuomo Kujalan mukaan tutkimustulokset ovat suuntaa antavia ja tuloksia ei voi yleistää.

Jopa 481 kosketusta ruutuun tunnissa

Tutkimuksen mukaan autoilijat koskettivat älypuhelimensa ruutua keskimäärin 41 kertaa tunnissa. Määrä vaihteli merkittävästi autoilijoiden välillä: enimmillään kuljettaja koski puhelimeensa 481 kertaa tunnissa.

Tutkimuksessa autoilijat käyttivät useimmin puhelimensa yhteystietosovellusta. Toiseksi eniten käytettiin WhatsAppia ja kolmanneksi eniten puhelimen musiikkisovellusta.

WhatsApp-viestisovellusta käytettäessä tehdään moninkertaisesti kosketuksia näyttöön. Tuomo Kujala

Suosituimmista sovelluksista WhatsApp-sovelluksen yksittäinen käyttö kesti selvästi pisimpään ja sisälsi eniten kosketuksia.

– Puhelimen käyttäminen on aina riski liikenteessä, mutta myös sillä on väliä, mitä sovellusta käyttää, ja miten. Esimerkiksi navigaattorisovellukset on suunniteltu usein niin, että ne vaativat käyttäjältä vain vähän kosketuksia puhelimeen. Sen sijaan vaikkapa WhatsApp-viestisovellusta käytettäessä tehdään moninkertaisesti kosketuksia näyttöön, sanoo tutkimusta johtanut tutkijatohtori Tuomo Kujala Jyväskylän yliopistosta.

Tinderiä seurataan kaikilla ajonopeuksilla

Näiden lisäksi autoilijat käyttivät ratissa muun muassa Facebookia, Instagramia, sähköpostia, Netflixiä, Tinderiä, verkkopankkia ja puhelimen kamerasovellusta.

Muutamat koehenkilöt pelasivat ratissa myös puhelimen kameraa käyttävää Pokémon Go -peliä. Pelaajat käyttivät Pokémon Go -sovellusta poikkeuksellisen intensiivisesti: yksi käyttökerta kesti keskimäärin yli kaksi ja puoli minuuttia. Peli julkaistiin tutkimuksen aikaan, mikä saattaa selittää sen suosiota. Pokémon Go -sovellusta lukuun ottamatta sovelluksia käytettiin lähes kaikilla ajonopeuksilla.

Jyväskylän yliopiston tutkimus on ensimmäinen, jossa on seurattu autoilijoiden älypuhelinsovellusten käyttöä todellisessa liikenteessä. Aiempien tutkimusten mukaan älypuhelinten näprääminen ratissa on yleistä, mutta aiemmin ei ole tutkittu, mihin ja miten autoilijat puhelimiaan käyttävät.

Kuljettajia tarkkailtiin laitteistolla, joka seurasi kuljettajan puhelimen näytön painalluksia ja tallensi auton sijainnin puhelimen käytön aikana. Seurantalaitteiston kehitti jyväskyläläinen ohjelmistoyritys Ficonic Solutions Ltd.

