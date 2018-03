180 metriä pihatietä kolattavana Suomen lumisimmassa kunnassa – eläkeläinen huhkii lumitöissä jopa 6 tuntia päivässä

Ilomantsi

Summataan heti kärkeen lukuja. Ilomantsilaisten Ratilaisten pihatie on 180 metriä pitkä. Lumipenkan korkeus pihatiellä on reilu metri. Lumipyramidit, joihin tietä on putsattu, ovat yli kaksi metriä korkeita. Tien leveys on nyt 220 senttiä.

Möhköntien varressa lumipatjan paksuus on kasvanut vielä maaliskuun lopussa ja kasvaa ennusteiden mukaan edelleen.

– Kola pitää työntää tänne penkan päälle ja ovelasti kiepsauttaa lumet sinne, Rauno Ratilainen neuvoo.

Aurinko paistaa ja paidanselkämys kastuu, kun Rauno Ratilainen kolaa pihaansa puhtaaksi aamuyöllä ja aamulla sataneesta lumesta. Vaikka mittarissa on pakkasasteita, kylmä ei näissä hommissa tule.

– Tämä on kevyttä pakkaslunta, ei ole raskasta, 74-vuotias eläkeläinen vakuuttaa.

Itä-Suomessa poikkeuksellinen lumimäärä

Ilomantsi on Suomen lumisin paikkakunta. Naarvan virallisessa mittauspaikassa lunta on (25. maaliskuuta mittauksen mukaan) 118 senttimetriä, Pötsönvaarassa 114. Myös Pohjois-Karjalan Nurmeksessa on lunta yli metri, 109 senttimetriä.

Ilmatieteenlaitokselta kerrotaan, että Pohjois-Karjalan itä- ja pohjoisosissa lunta on harvinaisen, jopa poikkeuksellisen paljon ajankohtaan nähden. Ilomantsin Naarvassa on mitattu vastaava lumensyvyys maaliskuun lopussa vuonna 2000.

Lumimäärä koettelee jo monen hermoja ja kestävyyttä, etenkin omakotitaloissa.

Ratilaisten talo on mäntykankaalla. "Varmasti täällä on vappuna lunta!" Tanja Perkkiö / Yle

Ratilaisilla lumihuumori ei ole koetteilla. Pariskunta luopui traktoriavusta viisi vuotta sitten ja siirtyi kolaamaan pihatien itse.

– Tämä on eräänlainen haaste. Kuten presidentti Kekkonenkin otti vain askelen toisensa perään, niin minäkin teen, askel ja kolallinen kerrallaan.

Pahimpien myräköiden jälkeen lumityöt ovat vieneet kolme kertaa parituntisen.

Tien päässä häämöttää Ratilaisten talo. Pihatietä on 180 metriä "kun portaille asti mitataan". Tanja Perkkiö / Yle

– Välillä pitää käydä syömässä, että jaksaa, Rauno Ratilainen sanoo.

Yleensä Ratilainen tekee lumityöt yhdessä vaimonsa kanssa, mutta tällä viikolla vaimo on matkoilla ja lunta tulee vielä monena päivänä peräkkäin.

– Kun oli pitkä kylmä pakkasjakso, lunta ei satanut. Silloin aika meni hirsitalon lämmittämiseen. Kyllä tässä tasapaino säilyy, että lämpimänä pysyy, Ratilainen pohtii.

Lumityöt Ilomantsissa jatkuvat. Säätiedotus lupaa pakkaskelejä pitkälle huhtikuuhun. Jos sadetta saadaan, se tulee lumena.