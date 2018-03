Matias Möttölän kolumni: Ruodusta on joskus vaikea poiketa

Talousasioissa olemme kaikki yksilökappaleita. Ei ole kahta ihmistä, joiden elämäntilanne, perhetausta, työmahdollisuudet tai psyykkiset ominaisuudet olisivat samat. Mikään yleinen kaava ei ratkaise juuri sinun rahahuoliasi. Kun toisen voi olla viisasta myydä, sinun ehkä kannattaa ostaa.

Psykologit ovat kuitenkin osoittaneet, että raha-asioissa ajatuksemme kulkevat usein samoja latuja.

Meissä nimittäin asuu syvällä laumasieluisuus. Se näkyy erityisesti pörssinousuissa ja -laskuissa. Muistellaanpa vaikka it-buumia 90-luvun lopulla. Rahaa kasaantui hittiosakkeisiin kuten Nokiaan, Jippiihin, TJ Groupiin, ja niin edelleen. Moni osti vain koska muutkin ostivat. Syntyi liikakysyntää ja kurssit nousivat liiaksikin, kun mattimyöhäiset ostivat hintoja ajattelematta.

Sitten tuli käänne, niin kuin aina tulee. Yhtiöiden tulosennusteet eivät enää kannattelekaan kursseja. Yhtäkkiä keisarilla ei olekaan vaatteita. Lauma kääntää selkänsä ja siirtyy myyntilaidalle. Ja taas mennään liiallisuuksiin. On yleistä, että nopeissa laskuissa kurssit halpenevat liikaa suhteessa yhtiöiden näkymiin.

On helpompi tehdä kalliilta tuntuva asuntokauppa, kun kuulee muidenkin ostavan.

Viekkaat salkunhoitajat hyödyntävät tätä. Eräs brittiläinen varainhoitaja on rakentanut kokonaisen rahastoperheen idean varaan. Mitä enemmän hybristä tai paniikkia on liikkeellä, sitä paremmin rahastot tienaavat.

Aivan samaa tapahtuu asuntomarkkinoilla. On helpompi tehdä kalliilta tuntuva asuntokauppa, kun kuulee muidenkin ostavan.

Laumoissa eivät liiku vain yksityissijoittajat. Ammattilaisten keskuudessa on jopa kokonainen ammattikunta nimeltä trendinseuraajat. He tekevät rahaa nimenomaan sillä, että hinnat liikkuvat ylös ja alas liian kovaa ja liian pitkään.

Laumasieluisuus on porautunut perimäämme esihistoriallisina aikoina.

Vaikken evoluutiobiologi olekaan, sijoituskirjoista olen oppinut, että laumasieluisuus on porautunut perimäämme esihistoriallisina aikoina. Aavoilla preerioilla esi-isämme olivat suojattomia. Leijona olisi ehkä pysäytettävissä yhdessä. Mutta yksin sitä vastaan oli pulassa. Siispä vaaran uhatessa kannatti pysytellä laumassa ja ottaa hatkat, jos muutkin ottivat.

Kaikkein parhaat voitot sijoittajana tekee kuitenkin liikkumalla vastavirtaan. Vastavirtaan kulkeva ostaa muiden hylkäämiä arvopapereita, jotka ovat halventuneet liikaa, ja myy suosituimmat nimet ajoissa pois. Aiheesta on tehty tutkimus (siirryt toiseen palveluun), joka todistaa ilmiön aidoksi.

Vastavirtaan liikkuessaan joutuu kuitenkin kokemaan hyvin epämiellyttäviä tuntemuksia. Entä jos muut ovatkin oikeassa?

On pystyttävä sulkemaan mielestään se ajatus, että ehkä sittenkin lauman keskellä olisi turvallisempaa.

Vastavirtaan kulkevan on oltava tarkka analyysissaan. Kaikki mikä näyttää halvalta ei kallistu. Esimerkkejä riittää runsaasti, mutta ei tarvitse katsoa kuin Talvivaaraa ja sen seuraajaa Ahtiumia. Asuntosijoittaja taas saattaa mietiskellä, olisiko nyt hyvä aika ostaa maaseudulta taloja, ne kun ovat halventuneet rajusti. Mutta mikä taloudellinen mekanismi toisi ostajia kuihtuviin kyliin? Sellaista on vaikea keksiä. Ja silloin ei ole myöskään syytä ostaa.

Valtavirrasta poikkeavan on siis epäiltävä itseään mutta oltava samalla itsevarma. Pitääkseen itsensä kovana monet tällaiset sijoittajat rakentavat ympärilleen suojamuurin. He ryhtyvät uskomaan omaan näkemykseensä kuin ainoaan totuuteen. ”Venäjä on maailman halvin osakemarkkina ja upea mahdollisuus, se vain kärsii amerikkalaisten mustamaalauksesta”, ja niin edelleen.

Onnistunut raha-asioiden hoitaminen vaatiikin siis ennen kaikkea suhteellisuudentajua. Kukaan ei ole aina oikeassa. Virheitä sattuu kaikille. Viisas katsoo asioita monelta puolelta ja valmistautuu ennalta siihen, että asiat eivät mene niin kuin on toivonut.

Matias Möttölä

Kirjoittaja on rahastoanalyytikko, jolla on taustaa myös toimittajana ja tietokirjailijana.