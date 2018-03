Uusi ryhmä täyttää vastaanottokeskusta Lappeenrannassa – Venäjältä tullut yli sata vainon kohteeksi joutunutta Jehovan todistajaa

Jehovan todistajat on luokiteltu Venäjällä äärijärjestöksi. Uskontonsa vuoksi vainottuja on alkanut saapua Suomen vastaanottokeskuksiin.

Mistä on kyse? Jehovan todistajat pakenevat uskonnollista vainoa Venäjältä

Turvapaikanhakijoita on viime vuodesta alkaen tullut Suomeen huomattavasti aiempaa enemmän

Taustalla ovat Venäjän taannoin säätämät terrorismin vastaiset lait ja korkeimman oikeuden viime kesän päätös, joka käytännössä teki Jehovan todistajien järjestöstä rikollisen

Lappeenranta

Jehovan todistajat pakenevat uskonnollista vainoa Venäjältä Suomeen. Turvapaikanhakijoita on saapunut etenkin itärajan tuntumassa sijaitsevaan Joutsenon vastaanottokeskukseen. Lisäksi Joutsenoon on perustettu kokonaan uusi venäjänkielinen seurakuntaryhmä turvapaikkaa hakeville Jehovan todistajille.

– Venäläisten määrät ovat kasvaneet viime vuodesta. Muun muassa Jehovan todistajia on tullut hakemaan turvapaikkaa, vahvistaa Joutsenon vastaanottokeskuksen johtaja Jari Kähkönen.

Kähkösen mukaan aiemmin vastaanottokeskukseen saapuneet Jehovan todistajat olivat yksittäistapauksia, mutta nyt tilanne on muuttunut. Tällä hetkellä keskuksessa on noin 250 asiakasta, joista noin kolmasosa on venäläisiä.

Jehovan todistajien logo. Jaakko mäntymaa/Yle

Venäjän korkein oikeus vahvisti viime heinäkuussa Jehovan todistajat äärijärjestöksi. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että Jehovan todistajat voivat joutua vankilaan uskontonsa harjoittamisesta. Päätös antaa viranomaisille myös mahdollisuuden takavarikoida järjestön omaisuutta.

Taustalla ovat Venäjällä vuonna 2016 säädetyt lait, joiden tarkoitus on suitsia terrorismia ja ekstremismiä eli aatteellista ääriliikehdintää. Jehovan todistajien Suomen tiedottajan Veikko Leinosen mukaan lakeja käytetään nyt tekosyynä uskontoon perustuvaan vainoon.

Veikko Leinonen. Markku Pitkänen / Yle

Leinonen kuvaa tilannetta "hyvin uhkaavaksi".

– Muutamia koteja on poltettu. Kokoussaleihin on tehty hyökkäyksiä, niitä on tärvelty ja turmeltu. Uskonnon harjoittaminen on kokonaan kielletty, siellä ei saa kokoontua. Ihmisten elämä on tosi vaikeaa.

Jehovan todistajia on Venäjällä kaikkiaan noin 175 000. Veikko Leinonen kertoo, että rajan tälle puolelle heitä on tullut nyt reilut 100.

Sana "Jehova" oli liikaa

Jehovan todistajien raamattu Uuden maailman käännös katsotaan Venäjällä ekstremistiseksi ja sen hallussapidosta voi saada sakot. Uuden maailman käännöksen julistaminen ekstremistiseksi tehtiin Jehovan todistajien mukaan oikeudessa pääasiassa sillä argumentilla, että kirjassa käytetään jumalasta sanaa ”Jehova”.

Raamattuja on etsitty aggressiivisissa kotietsinnöissä.

– Kansalaisia erotetaan työpaikoilta, on matkustusrajoituksia, vihamielinen ilmapiiri leviää mediassa, Leinonen luettelee.

Lisäksi Jehovan todistajien omaisuutta ja kiinteistöjä on alettu takavarikoida.

Järjestö esimerkiksi kertoo (siirryt toiseen palveluun), että heidän Pietarin 1 500-paikkainen konventtisalinsa on otettu valtion haltuun joulukuussa. Järjestön mukaan konventtisali on nyt viereisen terveyskeskuksen käytössä.

Takavarikko näyttää niin ikään kohtaavan Jehovan todistajien lähellä Pietaria sijaitsevaa hallintokeskusta.

Venäjän Jehovan todistajat esittelivät videota siitä, kuinka turvallisuusviranomaiset ovat liikkeen mukaan lavastaneet heidät syyllisiksi ääriliikehdintään. Kuvakaappaus jw-russia.org:in sivulta.

Maailmalla on seurattu myös tanskalaisen Jehovan todistajan Dennis Christensenin tapausta. Hänet pidätettiin viime toukokuussa Venäjällä uskonnollisen vakaumuksensa takia.

Järjestön mukaan Christensenin oikeudenkäynti on alkanut (siirryt toiseen palveluun) helmikuussa Orjolin alioikeudessa.

Jehovan todistajia on vainottu monin tavoin jo ennen heinäkuista korkeimman oikeuden päätöstä. Vuonna 2015 kuusitoista Jehovan todistajaa tuomittiin Venäjällä "uskonnollisesta ekstremismistä". Amnesty Internationalin mukaan (siirryt toiseen palveluun) kolme tuomioista oli yli viiden vuoden mittaisia ehdollisia vankeusrangaistuksia, loput sakkorangaistuksia.

Muun muassa EU (siirryt toiseen palveluun) ja Yhdysvallat (siirryt toiseen palveluun) ovat kritisoineet voimakkaasti Venäjää Jehovan todistajien kohtelun vuoksi.

Venäläisten turvapaikanhakijoiden määrä kasvaa

Tilanne näkyy jo Maahanmuuttoviraston tilastoissa (siirryt toiseen palveluun). Suomeen on tammi-helmikuussa saapunut 72 venäläistä turvapaikanhakijaa, irakilaisten jälkeen kaikista kansallisuuksista toiseksi eniten.

Määrä lisääntyi voimakkaasti viime vuonna, jolloin turvapaikanhakijoita oli yhteensä 411. Siitä kuinka paljon tulijoiden joukossa on Jehovan todistajia, Maahanmuuttovirasto ei anna tietoa.

Suomen Jehovan todistajienkin arvio reilusta sadasta Suomeen saapuneesta turvapaikanhakijasta on vain arvio. Veikko Leinosen mukaan suurempi joukko hakee turvaa muualta Euroopasta.

Hän uskoo, että turvapaikanhakijoiden määrä Suomessa ei tule räjähtämään, vaikka olot Venäjällä ovatkin vaikeat.

– Suurta tulijatulvaa ei ole odotettavissa, ellei tilanne muutu vielä väkivaltaisemmaksi. Jehovan todistajat opettelevat harjoittamaan uskontoaan ”maan alla”, aivan kuin kommunistisen Neuvostoliiton aikana oli, Leinonen toteaa.

Maahan saapuvien määrään vaikuttaa tulevaisuudessa myös se, minkälaisen linjan Maahanmuuttovirasto ottaa Jehovan todistajien turvapaikkapäätösten kanssa.

