Nuorten aseidenvastainen marssi saattoi olla Washingtonin historian suurin mielenosoitus

Lauantaina järjestetty "March for Our Lives" -tapahtuma saattoi olla osallistujamäärältään suurin mielenosoitus, joka koskaan on järjestetty Yhdysvaltain pääkaupungissa Washington D.C.:ssä. Asiasta kertoo Washington Post (siirryt toiseen palveluun) -lehti.

Järjestäjien mukaan nuorten mielenosoitus aselakien tiukentamisen puolesta keräsi jopa 800 000 osallistujaa.

Jos arvio pitää paikkansa, kyseessä voi olla suurin väenkokous, mitä Washingtonissa on järjestetty yhden päivän aikana.

Vuonna 1995 Washingtonissa kokoontuivat afrikkalais-amerikkalaiset miehet "Miljoonan miehen marssille". Arviot paikalla olleiden määrästä vaihtelevat 400 000:sta jopa kahteen miljoonaan. Yhdysvaltain viranomaiset ovat antaneet luvun 400 000.

Presidentti Donald Trumpin viimevuotisia virkaanastujaisia arvostelleeseen Naisten marssiin osallistui arviolta puoli miljoonaa ihmistä.

Tätä aiemmin suuria mielenosoituksia on järjestetty varsinkin 1960-luvulla. Vuonna 1969 ainakin 500 000 ihmistä otti osaa Vietnamin sotaa vastustaneeseen mielenosoitukseen.

Vähemmistöjen oikeuksia vaatineeseen marssiin vuonna 1963 osallistui neljännesmiljoona ihmistä. Tuo tapahtuma nousi historiaan Martin Luther Kingin "I have a dream" -puheen myötä.

Lauantain tapahtuman väkimäärästä ei ole toistaiseksi viranomaisten arviota.

Aseidenvastaisia mielenosoituksia järjestettiin lauantaina myös mm. Bostonissa, Minneapolisissa, Houstonissa ja kouluampumisen tapahtumapaikalla Floridan Parklandissa.

