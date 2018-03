Poliisi saattaa kuulustella yli sataa henkilöä kerrostalopalon selvittämiseksi Tampereella

Poliisilla on edessään vielä lukuisia kuulusteluja Tampereen keskustassa viime viikolla tapahtuneen tulipalon tutkinnassa. Tutkinnanjohtaja Joni Länsipuro kertoo, että kuulusteltavien määrä voi nousta yli sataan henkilöön.

Tähän mennessä poliisi on kuullut kymmeniä henkilöitä viime tiistaiaamuna Tampereen Tuomiokirkonkadulla tapahtuneen kerrostalopalon selvittämiseksi. Kuulusteltavia on paljon, koska talossa on yli 60 asuntoa ja lisäksi liiketiloja. Monet asukkaat olivat kotona, kun tulipalo syttyi talon ullakolla.

Poliisi jatkaa myös epäillyn miehen kuulusteluja, vaikka mies pääsikin vapaaksi jo viime perjantaina. Poliisi epäilee miestä törkeästä tuhotyöstä.

Palopaikalla tehty tekninen tutkinta vahvisti poliisin tähänastista käsitystä tapahtumien kulusta. Poliisi ei kuitenkaan paljasta tässä vaiheessa tutkimuksia, mistä kohtaa ullakkoa palo tarkkaan ottaen sai alkunsa. Poliisi saa tulokset palopaikalta otetuista näytteistä myöhemmin.

Tampereen keskustassa riehunut tulipalo tuhosi kerrostalon ullakon, jossa oli muun muassa varastoja ja sauna. Kukaan ei loukkaantunut palossa vakavasti. Asukkaat ovat pitkään evakossa erityisesti sammutusveden aiheuttamien vahinkojen vuoksi.