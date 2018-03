Kansallisoopperan pääjohtaja Greve-kohusta: "Nyt on parempi rauhoittaa tilanne"

Suomen Kansallisoopperan ja -baletin pääjohtajan Gita Kadambin mukaan syyt Kenneth Greven vapauttamiseen esimiestehtävistä ovat selvät.

– Epäasiallista kielenkäyttöä ja kommentointia, jotka ovat kohdistuneet ulkonäköön. Sitten on myös yksityiselämän piiriin kuuluvia asioita. Tämän tarkemmin tätä en voi avata, koska olen tämän luvannut sekä tanssijoille että Kennethille.

Vaikka Greve on vapautettu esimiestehtävistä, hän jatkaa baletijohtajana kautensa loppuun saakka. Eikö kyseessä ole puolivillainen ratkaisu?

– On ihan proseduurien mukainen toimenpide, että hän jatkaa kauden loppuun saakka. Tanssijoiden työrauhan ja ilmapiirin säilyttämisen vuoksi sovimme Kennethin kanssa, että nyt on parempi rauhoittaa tilanne. Hän on pois päivittäisestä työstä, mutta emme ole vielä tarkentaneet, kuinka loppukevät menee.

Ongelmia jo vuonna 2010

Yle uutisoi Suomen Kansallisbaletin kiristyneestä ilmapiiristä ja Kenneth Greven johtamistavoista jo vuonna 2010. Tuolloin Kansallisoopperan ja -baletin pääjohtajana toimi Päivi Kärkkäinen, joka kiisti ongelmat.

– Aiemmin oli tullut muutamia nimettömiä yhteydenottoja, jolloin työnantajan keinot puuttua niihin olivat rajalliset. Edeltäjäni on puuttunut niihin kaikin mahdollisin keinoin, Gita Kadambi väittää.

Kadambin mukaan baletissa puhaltavat nyt uudet tuulet.

– Nykyinen baletinjohtaja on jäämässä pois ja uusi tulossa tilalle. Myös koko yhteiskunnassa on uudenlainen ilmapiiri ja tällaiset asiat ovat olleet kaikkialla esillä.