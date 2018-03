Nuorten aikuisten neulontaharrastus räjähti – "Tästä tulee pojalle sukat Rammstein-kuviolla"

Mistä on kyse? Moni käsityöharrastaja etsii innostusta ja ohjeita sosiaalisen median harrasteryhmistä ja netin käsityöblogeista

Kouvolalaisen Tanja Lahtisen perustamassa Neulonta-ryhmässä Facebookissa on yli 30 000 jäsentä

Pohjoismaiden suurin käsityölankavalmistaja Novita pitää omia ja muiden ylläpitämiä verkkoyhteisöjä tärkeinä

Kouvolalainen Tanja Lahtinen istuu olohuoneensa sohvalla. Älypuhelin ja tablettitietokone ovat käden ulottuvilla, mutta nyt kädet ja sukkapuikot käyvät uuden käsityön kimpussa.

– Tästä tulee pojalle sukat Rammstein-kuviolla.

Perusvillasukat Lahtinen neuloo muutamassa päivässä, mutta saksalaisen metalliyhtyeen merkki tuo työhön lisää vaikeuskerrointa.

Vaikka nelikymppisellä neulojalla on monia kädentaitajia suvussaan, niin käsityöharrastus ei heti koukuttanut häntä.

– Ala-asteella ensimmäinen työni oli sipulipussi, josta virkkasin kaksi riviä ja jonka mummo teki loppuun. Parikymmentä vuotta sitten tein pojalle koirakuvioisia lapasia, mutta niistä tuli jotain ihan muuta. Ne tekeleet päätyivät roskiin.

Vähän yli kymmenen vuotta sitten Lahtinen päätti ottaa neulomisen haltuun. Tällä kertaa apua löytyi myös internetistä.

– Löysin esimerkiksi amerikkalaisen Ravelry-sivuston, jossa on valtavasti neule- ja virkkuuohjeita. Sitten IRC-galleriassa pohdittiin ihmisten kanssa, että vastaavan sivuston voisi perustaa Facebookiin, jos sinne alkaa tulla ihmisiä.

Lahtisen perustama Neulonta-ryhmä (siirryt toiseen palveluun) Facebookissa on nyt vähän yli 10-vuotias. Ryhmässä on tällä hetkellä yli 30 000 jäsentä, jotka ovat kiinnostuneet neulonnasta, kutomisesta tai virkkaamisesta.

Neulekuvia ja vilkasta keskustelua

Itä-Suomen yliopiston käsityötieteen professori Sinikka Pöllänen puhuu käsityön uudesta tulemisesta, sillä itsetekemisen kulttuuri on lisännyt etenkin nuorten aikuisten harrastajien määrää. Innostusta ja neuvoja haetaan myös sosiaalisesta mediasta, joiden ryhmissä jaetaan niin onnistumiset ja kuin epäonnistumisetkin.

– Ryhmämme paras anti on, että kaikentasoiset harrastajat uskaltavat laittaa kuvia omista töistään. Toki taitajatkin esittelevät onnistumisiaan, mutta viimeksi pari päivää sitten yksi rouva laittoi kuvan ensimmäisistä villasukan tekeleistään. Kuvaan tuli paljon kannustavia kommentteja, kertoo Tanja Lahtinen.

Lankojen värikirjo on nykyään hyivn runsas. Pyry Sarkiola / Yle

Suurin osa ryhmän jäsenistä on naisia. Valtaosa myös on aktiivisia jäseniä eli he kommentoivat sekä tykkäävät julkaisuista sekä jakavat ryhmään itse kuvia.

– Perusaiheiden lisäksi neulemuoti ja erilaiset trendit näkyvät sivustolla. Islantilaiset neuleet ovat olleet tämän talven juttu.

Lahtisen mukaan keskustelu säilyy useimmiten asiallisena, eikä sivuston ylläpitäjien tarvitse paljoa meininkiin puuttua.

– Väittelyt liittyvät muun muassa eri lankamerkkien laatuun tai puikkojen vertailuun. Välillä joudumme muistuttamaan myös tekijänoikeuksista, sillä emme jaa lehdistä tai kirjoista otettuja kuvia tai ohjeita emmekä muiden ottamia kuvia kuvakaappauksina.

Videolla Tanja Lahtinen kertoo ensimmäisistä käsitöistään, jotka eivät olleet menestyksiä.

Lankavalmistaja tarvitsee digiyhteisöjä

Käsityöalan yrityksetkin tunnustavat verkkoyhteisöjen voiman. Esimerkiksi Pohjoismaiden suurin käsityölankojen valmistaja tuottaa lankakeränsä Kouvolassa, ja 25–35-vuotiaat naiset ovat yrityksen suurin kohderyhmä.

Yritys on mukana monessa sosiaalisen median kanavassa ja pitää virkeää digiyhteisöä yhtenä kasvun moottorina.

– Tällä hetkellä meillä on noin 100 000 rekisteröitynyttä käyttäjää meidän omassa Novitaknits-yhteisössä, sanoo Novitan toimitusjohtaja Daniela Yrjö-Koskinen.

Yhtiön suosituinta opetusvideota on katsottu Youtubessa yli 260 000 kertaa. Videolla neuvotaan, miten villasukan kantapää neulotaan.

Novitan käsityölankakehräämö sijaitsee Kouvolassa. Pyry Sarkiola / Yle

Vaikka tällä hetkellä noin 95 prosenttia yrityksen myynnistä tulee Suomesta, niin sosiaalisen median kautta löytyvät globaalit markkinat.

– Olemme panostaneet digitaalisuuteen paljon, sillä haluamme inspiroida ja rohkaista kuluttajaa kaikissa kanavissa.

Yhtiön vientimarkkinat ovat myös kasvamassa, sillä Novitan lankoja aletaan myydä brittiläisen John Lewis -ketjun 30 tavaratalossa ja verkkokaupassa ensi syksynä.

Myös Yhdysvaltojen suurin verkkokauppa haluaa aloittaa yrityksen lankojen myynnin muutaman kuukauden päästä. Lisäksi Saksan markkinatkin ovat avautumassa Novitalle.

– Käynnissä on maailmanlaajuinen neulebuumi. Maailma on täynnä lankoja, mutta me menemme Suomi-kärki edellä. Luonnolliset värit ja suomalainen design kiinnostavat maailmalla, arvioi Yrjö-Koskinen.

Tasaista kasvua ja maltillisia kehitysideoita

Käsityöharrastuksen lisääntynyt imu tuo myös Facebookin Neulonta-ryhmään tasaisesti uusia jäseniä.

– Minusta on todella hienoa nähdä, että nuoret ihmiset neulovat ja haluavat vaatettaa itseään ja lapsiaan itse tekemillään jutuilla. Tämä ei ole pitkään aikaan ollut vain mummojen harrastus, ryhmän perustaja Tanja Lahtinen sanoo.

Lahtinen ylläpitää avustajineen ryhmää oman työnsä ohessa. Taloudellista hyötyä hän ei ole sivusta saanut. Ryhmässä ei esimerkiksi julkaista osto- tai myynti-ilmoituksia.

Villasukkien kuvat leviävät erilaisten somekanavien kautta. Pyry Sarkiola / Yle

Facebook on kuitenkin noteerannut hänen työnsä. Helmikuussa Lahtinen oli yhtiön järjestämässä tapahtumassa Lontoossa. Helsingin Sanomat (siirryt toiseen palveluun)kirjoitti tapahtumasta, johon kutsuttiin 150 eurooppalaista ylläpitäjää kertomaan, millaista on ryhmän vetäminen.

– Olihan se kokemus, kun yhtiö maksoi matkat ja hotellit. Siellä pääsi tutustumaan muihin ylläpitäjiin ja kertomaan ideoita Facebookin kehittäjille.

Lahtisen ideat oman ryhmäsivunsa kehittämiseksi ovat maltillisia. Tavoitteena on esimerkiksi tehdä ryhmään Usein kysytyt kysymykset ja vastaukset -osio.

Sitä ennen on kuitenkin saatava pojan villasukat ja käsityökorissa odottava keskeneräinen peitto valmiiksi.

– Tietysti on kiva nähdä omien käsiensä jälki. Neuloessani katson usein televisiota ja rentoudun.