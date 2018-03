Matti Suur-Hamari rakensi kultakuntoaan Pajulahdessa – miljoonasatsaukset nostivat urheiluopiston vammaisurheilun huippukeskukseksi

Kaksinkertainen paralympiamitalisti Matti Suur-Hamari on hionut huippukuntoaan Pajulahden urheiluopistolla. Opisto on Paralympiakomitean virallinen valmennuskeskus ja panostaa vahvasti vammaisurheiluun.

Etelä-Korean paralympialaisissa kaksi mitalia, kultaa ja pronssia, voittanutta Matti Suur-Hamaria juhlittiin maanantaina kakkukahvien merkeissä Pajulahden urheiluopistolla.

Talvisin miestä ei opistolla näy, sillä lumilautailija kiertää maailmaa lumen perässä. Mitalikahvien jälkeen tie vie taas, nyt kuukaudeksi Rukalle laskemaan.

Kesäaikaan tilanne on toinen. Huippu-urheilija hioo kisakauden ulkopuolella kuntoaan suurelta osin Nastolan maisemissa.

– Täällä on monipuoliset kuntotreenimahdollisuudet, ravintolasta saa ruokaa ja mittauskeskuksessa saadaan selville, millaisessa kunnossa mies on, Suur-Hamari listaa.

Miljoonasatsaukset näkyvät asiakasmäärissä

Pajulahden urheiluopisto on toiminut neljä vuotta Paralympiakomitean virallisena valmennuskeskuksena. Vammaisurheilijoiden valmennukseen on satsattu – opistolle on rakennettu muun muassa kuuden miljoonaan euron majoitustilat, jotka on räätälöity pyörätuolilla liikkuvia varten.

Hissin painikkeissa on merkinnät pistekirjoituksella ja majoitustiloista pääsee opiston ravintolaan pyörätuolilla käytävää pitkin.

Pajulahden urheiluopistolla pyörätuolilla liikkuvat asiakkaat on huomioitu muun muassa siten, että käytävä majoitustiloista ravintolaan on täysin esteetön. Mika Moksu / Yle

Huippu-urheilu on vain jäävuoren huippu opiston työstä vammaisurheilun parissa. Nyt esimerkiksi koulutetaan ammattivalmentajia vammaisurheilun tarpeisiin, jotta huipulle noususi jatkossakin uusia nimiä. Panostus vammaisurheiluun näkyy opiston arjessa.

– Sillä on iso merkitys. Meillä on 45 000 yöpymisvuorokautta vuodessa, ja siitä vammaisurheilu ja paralajit tuottavat jopa 7000 vuorokautta, kertoo valmennuskeskusjohtaja Mikko Levola.

Paralympiakomitea lupailee jatkoa yhteistyölle

Paralympiakomitea on keskittänyt joidenkin lajien valmennuksen Nastolaan. Esimerkiksi yleisurheilu ja maalipallo ovat tällaisia lajeja. Kaikkea ei kuitenkaan voida hoitaa Pajulahdessa, vaan esimerkiksi talvilajien treenauksesta vastaa Vuokatin urheiluopisto.

Paralympiakomitea on ollut tyytyväinen Pajulahden toimintaan, ja yhteistyölle lupaillaan jatkoa nykyisen sopimuksen päättyessä parin vuoden päästä. Erityistä kiitosta saa nuorisotoiminta.

– Meidän nuorten ryhmä pitää neljästi leirin Pajulahdessa, ja se on ollut onnistunut konsepti siinä mielessä, jos ajatellaan vaikka viimeaikaista paralympiamenestystä. Ei ole mitään syytä, miksi emme jatkaisi yhteistyötä, sanoo paralympiakomitean pääsihteeri Tero Kuorikoski.