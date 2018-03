Huhut kiertävät Pekingissä: Tuliko Pohjois-Korean johtaja salaa vierailulle?

Pekingissä on havaittu poikkeuksellista junaliikennettä.

Kansainvälisen politiikan tarkkailijat ovat havainneet, että Pohjois-Koreasta on saapunut Pekingiin erikoisvarusteinen matkustajajuna.

Juna on ilmeisesti saapunut Dandongin asemalla Pohjois-Korean rajalle, missä turvatoimia on kiristetty.

Erikoisjunan on havainnut japanilainen News24-uutiskanavan TV-ryhmä (siirryt toiseen palveluun), joka on julkaissut siitä uutisvideon. News24:n mukaan kyseessä on samanlainen juna, jolla pohjoiskorealaiset arvohenkilöt ovat tehneet matkoja.

Samanlaisella junalla on matkustanut mm. Pohjois-Korean edellinen johtaja Kim Jong-il.

Junaharrastajat ovat todenneet, että junaliikennettä on rajoitettu Pekingin ympäristössä.

Havainnot ovat nostattaneet huhuja Pohjois-Korean nykyinen johtaja Kim Jong-un olisi saapunut Pekingiin. Toistaiseksi tähän ei ole tullut vahvistusta. Eteläkorealainen uutistoimisto Yonhap kertoo saaneensa vahvistuksen (siirryt toiseen palveluun), että korkea-arvoinen pohjoiskorealainen henkilö on matkustanut Kiinaan.

Kim Jong-un ei ole poistunut kertaakaan Pohjois-Koreasta sen jälkeen, kun hän nousi maansa johtoon.

Maailmanpolitiikan huomio on viime aikoina keskittynyt Pohjois-Koreaan, sillä maan odotetaan aloittavan Yhdysvaltain kanssa neuvottelut ydinaseohjelmasta aiheutuneen kiistan ratkaisemiseksi. Neuvotteluja on tiettävästi pohjustettu myös Helsingissä käydyissä neuvotteluissa.

Uutista korjattu klo 16.06. Dandongin asema on Pohjois-Korean rajalla