Pohjoisen pikkukunnasta löytyy yksi maailman parhaista pitsaleipureista – katso, kuinka hän heittää melkein itsensä kokoista pitsapohjaa

Mistä on kyse? Iiläinen Katja Körkkö voitti MM-hopeaa Las Vegasissa käydyissä Word Pizza Games -kilpailuissa.

Mitalisuoritus tuli pitsatriathlonista, jossa leivotaan pitsapohjia ja kootaan pitsalaatikoita.

Körkkö on treenannut fyysistä lajia neljän vuoden ajan.

Las Vegasissa käytävissä World Pizza Games -kilpailuissa valot loistavat kirkkaina, lavalle asetettu pöytä on liian korkea ja lattia liukas. Pienikokoinen nainen joutuu hyppelemään avojaloin saadakseen tarpeeksi voimaa leivontaansa.

Isokokoinen taikinapallo muovautuu nopeasti suurikokoiseksi pitsapohjaksi Katja Körkön taitavissa käsissä. Taikina lentää korkealle ja samalla se kasvaa pitsalle vaadittavaan kokoon.

Körkön suoritus onnistui, sillä kotiin tuomisena hänellä oli hopeamitali pitsanleivonnan MM-kisoista.

Mitali tuli pitsatriathlonista, jossa leivotaan pitsapohjia ja kootaan pitsalaatikoita. Suurimman pitsan oli oltava halkaisijaltaan 60 senttiä. Ratkaisevaa oli suoritukseen käytettävä aika.

– Taikinapulla oli tehty tarkoituksella todella vaikeasti käsiteltäväksi, Körkkö kertaa kisasuoritustaan.

Körkkö kisaa tekniikkalajeissa, sillä raaka-aineita ei saa kuljettaa Suomesta kilpailuihin mukanaan.

Vastassa hänellä olivat maailman parhaat pitsaleipurit esimerkiksi Italiasta ja Yhdysvalloista.

Pieni nainen isojen miesten maailmassa

Iiläinen Katja Körkkö on kolminkertainen Kotipizza Gamesin voittaja ja nyt myös MM-mitalisti. Reilu 160-senttinen Körkkö on lajissaan harvinaisuus. Kisoissa jyräävät isokokoiset miehet, joilla on voimaa ja ulottuvuutta.

Körkkö kertoo, että hänen pienet kätensä aiheuttivat aluksi lähinnä hilpeyttä, mutta nykyisin naiseen suhtaudutaan vakavasti otettavana kilpakumppanina, jonka harjoittelua ja otteita seurataan tarkasti.

Iin ja Kiimingin Kotipizza-ravintoloissa yrittäjänä toimiva Körkkö on treenannut pitsakisoja varten neljä vuotta. Innostus sai alkunsa, kun hän näki kilpailuista videon Youtubessa. Ensimmäisenä vuotena hän ei päässyt mukaan kilpailuihin, sillä ilmoittautuminen oli mennyt hukkaan. Sen jälkeen Körkkö on ollut lajissaan Suomessa voittamaton.

Myös MM-kisoissa mitali on ollut kahdesti lähellä.

– Se on jäänyt kahden sadasosan ja yhden sentin päähän, Körkkö muistelee edellisvuosien suorituksiaan.

Iissä pitää treenata muullakin kuin taikinalla

Tänä vuonna hän oli päättänyt onnistua. Körkkö sai tuekseen maajoukkueen ja valmentajan. Pääosan harjoittelusta hän on kuitenkin tehnyt itse.

Körkkö kertoo, että hän on joutunut tekemään paljon myös lajia tukevaa harjoittelua, kuten kuntosalilla käyntiä. Iissä pitsoja käy kaupaksi saman verran kuukaudessa kuin maailman suurkaupungeista tulevat kilpakumppanit tekevät päivässä.

Yhdysvaltalaiset kisakumppanit ovat etulyöntiasemassa myös taikinan suhteen. Vaikka sen resepti on julkinen, Suomessa jauhot ovat erilaiset ja paljon helpommin leivottavat, Körkkö sanoo.