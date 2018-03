Ranskalainen analytiikkayritys kosiskeli suomalaisia presidenttiehdokkaita – tarjosi apuaan äänestäjien houkutteluun

Suomessa datan käyttö kampanjoinnissa on vielä vähäistä.

Viime presidentinvaalien kolmesta kampanjasta kerrotaan, että Emmanuel Macroniakin presidentiksi avittanut konsulttiyritys tarjosi ehdokkaille palveluitaan vaalien alla. Macron valittiin Ranskan presidentiksi vuonna 2017 laajan En Marche! -kansalaisliikkeen myötä.

Sähköpostia saivat kesällä 2017 Pekka Haaviston (vihr.), Matti Vanhasen (kesk.) ja Merja Kyllösen (vas.) kampanjat. Kampanjapäälliköt Riikka Kämppi, Jouni Ovaska ja Joonas Leppänen kertovat, että tarjoukset jäivät sähköpostiin, eikä niistä seurannut jatkoneuvotteluja. Näin tarjousta kuvailee Merja Kyllösen kampanjapäällikkö, vasemmistoliiton puolesihteeri Joonas Leppänen.

– Sanoivat, että haluavat tarjota meille jonkin esittelyn ja ovat olleet mukana Macronin kampanjassa. Tähän meillä ei ole tartuttu.

Leppäsen mukaan useimmiten ulkomailta tulee tarjouksia puolueiden arjen toimintaan kuten jäsenäänestyksiin liittyvistä järjestelmistä.

Viestissä LMP:n eli Liegey Muller Pons -yrityksen edustaja mainosti yritystä "Euroopan johtavaksi kampanjateknologiayritykseksi", joka on osallistunut yli tuhanteen kampanjaan. Siinä myös ehdotettiin esittelytilaisuutta, jossa esiteltäisiin yhtiön tuotteita.

Macronin kampanjan jälkeen yritys on osallistunut kampanjointiin muun muassa Italiassa ja Espanjassa. Yritys auttaa esimerkiksi organisoimaan ovelta ovelle -kampanjointia suurten tietomassojen avulla, äänestäjäkuntaa tarkasti analysoiden. Macronin kampanjassa kasvokkain käytyjä keskusteluja analysoitiin digitaalisten työkalujen avulla. Tuloksena Macronin kampanja sai tietoonsa, mitkä asiat olivat missäkin ihmisryhmissä tärkeitä ja pystyi luomaan liikkeelleen äänestäjiä houkuttelevan agendan.

"Datan käyttö Suomessa lapsenkengissä"

Merja Kyllösen (vas.) kampanjapäällikkö Joonas Leppänen myöntää, etteivät suomalaiset puolueet ole pitkällä datan käytössä kampanjoinnissaan.

– Meillä on varmaan Suomessa aika lapsenkengissä datan käyttö. Me [vasemmistoliitossa] olemme kyllä jo panostaneet tähän ja olemme hankkimassa lisää some-osaamista.

Laura Huhtasaaren, Nils Torvaldsin ja Paavo Väyrysen kampanjoissa ulkopuolista some-osaamista ei käytetty lainkaan tai hyvin vähän. Myös Merja Kyllösen kampanjassa luotettiin omaan osaamiseen.

Tuula Haataisen kampanjapäällikkö Jenny Suominen kertoo, että SDP:n puoluetoimistolla on some-viestinnästä vastaava henkilö. Hän kertoo myös kampanjan ostaneen jonkin verran vaalimainontaa Facebookista, ja sitä myös kohdennettiin.

Vaalimainonnassa verkossa on hänen mielestään haasteensa:

– Ongelma yhteiskunnallisen vaikuttamisen kannalta on, että kaikki mittarit some-alustoilla ovat kaupallisia. Järjestelmät yleensä palvelevat sitä, miten saat lenkkarit kaupaksi. Vaalimainonnan logiikkaa on vähän toisenlainen ja sen vaikuttavuutta on vaikeampi mitata.

