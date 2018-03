Analyysi: Baletin johtamisongelmat olivat tiedossa jo vuosia sitten. Miksi niihin tartuttiin vasta nyt?

Kun Suomen Kansallisoopperan tiedote Kenneth Greven siirtämisestä syrjään rävähti aamulla ruuduille, oli tunnelma toimituksessa yllättynyt, epäuskoinenkin. Miksi juuri nyt? Kauttahan oli jäljellä enää muutama kuukausi.

Sinänsä syyt, ne muutamat, joita tiedote piti sisällään, eivät yllättäneet. Tanssijat syyttivät esimiestään epäasiallisesta käytöksestä. Esimerkkeinä mainittiin ulkonäköön puuttuva kielenkäyttö ja yksityiselämän ruotiminen.

Yle Uutiset kertoi jo kahdeksan vuotta sitten hyvin samansisältöisen uutisen. Osa tanssijoista piti jo tuolloin Greven johtamistyyliä mielivaltaisena ja oikukkaana. Greven kerrottiin ylikuormittavan tanssijoita, mikä oli johtanut sairauspoissaolojen kaksinkertaistumiseen.

Kuvaavaa on myös se, että kaikki Greveä arvostelleet tanssijat esiintyivät jutussa nimettöminä. "Ihmiset eivät uskalla enää pitää oikeuksistaan kiinni, sillä yleisesti pelätään, että niiden puolustaminen johtaa rangaistukseen", jutun nimetön haastateltava selitti.

Vastaavanlaiseen vaikenemisen muuriin törmäsimme myös nyt. Yritimme puhuttaa useita entisiä ja nykyisiä tanssijoita, mutta kukaan ei suostunut julkisesti kertomaan ongelmista. Kuulemamme viesti oli kuitenkin selkeä: Kansallisbaletissa kaikki ei todellakaan ole ollut kunnossa.

Jotain kertoo myös se, etteivät baletista pois lähteneetkään antaneet kertomuksilleen julkaisulupaa. Tanssin kenttä on Suomessa niin pieni, että on ammatillinen itsemurha avata suunsa, eräskin kertoi ja epäili, että apurahojen jakajat tuntevat maan jokaisen tanssijan, myös ne, jotka ovat nimettömien kertomusten takana.

Miksei asioihin sitten ole jo aiemmin puututtu? Oopperan ylijohtajan Gita Kadambin mukaan yhteydenottoja on tullut, mutta ne ovat olleet nimettömiä. Silloin työnantajan keinot ovat vähissä.

Tällä kertaa siis tanssijat tulivat esiin nimillään. Mutta vain Baletin sisällä. Ulospäin tiedotuksesta on vastannut pääjohtaja Kadambi. Eikä hän avaa tilannetta tiedotetta enempää. Tarkalleen emme siis vieläkään tiedä, mitä julkisrahoitteisessa Baletissa on tapahtunut.

Gita Kadambi myös puolustaa edeltäjäänsä Päivi Kärkkäistä. Kärkkäinen on Greve-tapauksen osalta keskeinen henkilö: hän oli Greven esimies käytännössä tämän koko kymmenvuotisen kauden. Tavoittelimme Kärkkäistä, mutta emme saaneet häneen yhteyttä.

Kenneth Greve on parhaillaan pääsiäislomalla. Paluu Töölönlahden kaakelirakennukseen on edessä parin viikon kuluttua. Toimenkuva on silloin kuitenkin jo muuttunut. Johtajan roolin sijaan Greve alkaa valmistautua jäähyväisgaalaan. Baletin tiedotuksen mukaan "Kiitoksin, Kenneth" -niminen tilaisuus järjestetään toukokuun lopussa suunnitelmien mukaan. Tämä on kuulemma myös tanssijoiden tahto.