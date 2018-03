Uudet valtion tekohengittämät junavuorot aloittivat – Iisalmessa aamujunaa vastassa oli enemmän ihmettelijöitä kuin matkustajia

Iisalmi

Varhain tiistaiaamuna kaukojuna Kajaanista Helsinkiin seisahtui Iisalmen asemalle viideksi minuutiksi. Se ei kuulosta uutiselta, mutta tällä kertaa se oli. Asemalla seisoi enemmän toimittajia ja päättäjiä kuin matkustajia.

Iisalmen päättäjät olivat lobanneet aamujunan palauttamiseksi ahkerasti VR:ään ja liikenne- ja viestintäministeriöön ja tiistaiaamuna työ kantoi hedelmää. Ministeriön tukirahojen voimin asemalta lähti varhaisaamun vuoro Helsinkiin ensimmäisen kerran kolmeen vuoteen.

Helsinkiläiset ei vain sotkeudu tänne, meidän pitää sotkeutua sinne päin. Kati Åhman

Juhlavan päivän kunniaksi kaupungin edustajat jakoivat junaan nousseille kangaskasseissa evästä ja lukemista.

Matkustajia oli Iisalmen asemalla kuusi. Yksi heistä oli Leena Juntunen, joka vitsaili lähtevänsä pääkaupunkiin "Saulin päivää viettämään" ihan vain siitä hyvästä, että junavuoro oli saatu takaisin.

– Siellä tulee käytyä monta kertaa vuodessa, kokouksissa ja hummailemassa, hän sanoo.

Valtio rahoittaa ostovuoroja kahdella miljoonalla eurolla

Iisalmen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Kati Åhman uskoo varhaisaamun junavuoron hyödyttävän etenkin yläsavolaisia yrittäjiä ja opiskelijoita. Kun he nousevat puoli viideltä aamujunaan, he pääsevät pääteasemalle puoli kymmenen jälkeen.

Päivän aikana ehtii toimittaa kaikki tärkeät asiat ennen paluuta kello 19.19 lähtevällä yhteydellä – joka sekin on osa ministeriön ja VR:n ostoliikennesopimusta.

– Helsinkiläiset ei vain sotkeudu tänne, meidän pitää sotkeutua sinne päin. Se on aika kallista, kun joutuu menemään edellisenä iltana Helsinkiin ja maksamaan hotellit, Åhman sanoo.

Uskon, että kun VR:n hinnoittelu on tullut käyttäjäystävälliselle tasolle, käyttäjiä tulee jatkossa paljon. Terho Savolainen

VR lakkautti junavuoron aikanaan kannattamattomina. Nyt ministeriö pumppaa siihen ja kymmeniin muihin uusiin yhteyksiin (siirryt toiseen palveluun) kaksi miljoonaa euroa vuodessa tänä ja seuraavana vuotena, että junat saataisiin kulkemaan. Kaikkiaan valtio ostaa junaliikennettä VR:ltä vuosittain 30 miljoonalla eurolla.

– Totta kai haluamme, että uusissakin vuoroissa on paljon matkustajia, mutta aikaisemman kokemuksen perusteella nämä eivät ole pelkillä lipputuloilla kannattavia vuoroja, VR:n suunnittelujohtaja Juho Hannukainen taustoittaa.

"Uskon, että vuoro saadaan säilytettyä"

Tiistaiaamuna lähteneessä ensimmäisessä ostoliikennevuorossa nousi Kajaanin ja Kuopion väliltä kyytiin parikymmentä matkustajaa. Iisalmen elinkeinojohtaja Terho Savolainen oli tyytyväinen niistäkin, joskin tunnusti, että VR luultavasti haluaa enemmän käyttäjiä.

Ministeriön tuki ei kuitenkaan ole ainoa asia, joka on muuttunut siitä, kun junavuoro lakkautettiin. Sen jälkeen VR on pystynyt painamaan kustannuksiaan alas ja pudottanut lippujen hintoja kautta linjan, millä on saatu lisää matkustajia muillekin vuoroille.

– Uskon, että kun VR:n hinnoittelu on tullut käyttäjäystävälliselle tasolle, käyttäjiä tulee jatkossa paljon ja vuoro saadaan säilytettyä, Savolainen ennustaa.

Haluamme olla vetovoimainen seutukaupunki, joten kyllä täällä täytyy junayhteyksien toimia. Kati Åhman

VR:lle uusien junavuorojen ottaminen käyttöön lisää henkilöstömenoja ja lisää myös kaluston kunnossapidon tarvetta. Toisaalta yhtiön nopea kalusto on ollut jo vuosia kovalla käytöllä, minkä vuoksi vuoroja ei olisi pystytty lisäämään ruuhkapiikkeihin.

– Mutta sellaisiin hetkiin, jolloin kalusto olisi muuten jäänyt seisomaan paikalleen, voi löytää uutta käyttöä. Esimerkiksi Kajaanin juna on jäänyt aikaisemmin Kuopioon yöksi. Nyt se jatkaa pohjoisemmaksi yöpymään ja lähtee sieltä aikaisemmin liikkeelle, kertoo suunnittelujohtaja Hannukainen.

Sopimus umpeutuu ensi vuoden lopussa

Suurin osa tämän vuoden uusista ostoliikennevuoroista aloitti tällä viikolla. Sopimuksessa on kuitenkin myös muutamia vuoroja, jotka aloittavat elokuussa.

Liikenne- ja viestintäministeriön ja VR:n ostoliikennesopimus jatkuu vuoden 2019 loppuun. Ministeriöllä on vielä senkin jälkeen käytettävänä kahdelle vuodelle lisämäärärahoja, mutta jos sopimusta aiotaan jatkaa, siitä on neuvoteltava VR:n kanssa erikseen.

– Meiltä on lähdössä käräjäoikeuskin, niin ehkä tämä [junavuoron palauttaminen] antaa uskoa tulevaisuuteen. Haluamme olla vetovoimainen seutukaupunki, joten kyllä täällä täytyy junayhteyksien toimia, päättää Iisalmen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Kati Åhman.