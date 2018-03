Elokuvaohjaaja Markku Pölönen: “Meillä on täällä oma #mietuun, ja se toimii hyvin”

Elokuvaohjaaja Markku Pölönen ottaa osaa elokuva-alaa kuohuttaneeseen kampanjakevääseen. Pölönen on antanut kasvonsa kampanjalle, joka leviää Pohjois-Karjalassa sosiaalisessa mediassa.

– Meillä on täällä tällainen Mie tuun -kampanja käynnissä, ja se toimii hyvin, Pölönen sanoo.

– Jos tulee jokin hätä, voi soittaa naapurille ja pian puhelimesta kuuluu “mie tuun”. Eipä aikaakaan, kun on naapuri pihassa traktorin kanssa. Olipa hätä mikä tahansa, apu on saatavilla, Markku Pölönen tiivistää kampanjan idean.

Pölönen muistuttaa, että naapuriapu on vanha suomalainen perinne.

– Lähimmäisenrakkaus on ehkä upein rakkauden muoto. Suomalaiselle se on enemmän tekoja kuin sanoja. Rakkaus on verbi, Pölönen muotoilee.

"Sakke" nimen takana

Pölönen kertoo, että kampanajan ydinsanoma tiivistyi viime viikonloppuna Enon Hirviniemessä tapaamisessa, jossa oli mukana paikallisia ihmisiä ja kesämökkiläisiä. Pölösen mukaan kampanjalle keksi nimen “muuan Sakke”, joka haluaa pysytellä anonyymina. Pölönen itse ei ollut ideoimassa kampanjaa, mutta on lupautunut sen äänitorveksi.

Hän on houkutellut mukaan myös Pohjois-Karjalan maakuntaliittoa. Mie tuun -kampanja ja logo leviävät nyt vauhdilla sosiaalisessa mediassa tunnuksella #mietuun. Pölönen toivoo, että kampanja ryydittää keskustelua auttamisesta ja kannustaa ihmisiä ryhtymään sanoista tekoihin.

– Jutun paras asia on, että tässä juhlitaan suomalaisille tyypillistä vanhaa tapaa, naapuriapua.