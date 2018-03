Huhut Pohjois-Korean johtajan vierailusta Pekingiin kiihtyvät – oliko Kim Jong-un tässä autossa?

Eilen kerrottiin, että Pekingiin on saapunut Pohjois-Koreasta erikoisvarusteinen matkustajajuna, nyt on julkaistu kuvia ja videoita salaperäisestä mustasta autosta poliisisaattueessa.

Korkea-arvoisten pohjois-korealaisten vieraiden käyttämä majatalo Pekingissä on viime päivät ollut erityisen kiinnostuksen kohteena. Majatalo on tiettävästi ollut mm. Pohjois-Korean johtajan isän, Kim Jong-ilin suosima majapaikka Pekingissä.

Talo on ollut tarkkaan vartioituna ja sen itäportilta on nähty poistuvan kiinalaisten autosaattue hallituksen toimistorakennusten sekä kahden juna-aseman suuntaan.

Eilen uutisoitiin erikoisvarusteisesta junasta (siirryt toiseen palveluun), joka olisi saapunut Kiinaan Pohjois-Koreasta.

Valokuvaajia estetty kuvaamasta

Paikalla olleet viranomaiset ovat uutistoimisto AP:n mukaan yrittäneet estää valokuvaajia ottamasta kuvia. Kaikesta huolimatta niitä on kuitenkin onnistuttu ottamaan, sillä tiistaina julkaistiin valokuvia, joissa näkyy mm. sinisin rekisterikilvin varustettu salamyhkäinen musta auto sekä poliisiautoja ja vartioita.

Uutistoimisto AP:n mukaan autot oli merkitty keltaisilla tarroilla, mutta niissä ei ollut diplomaattikilpiä.

Poliisisaattuessa kovaa vauhtia kaupungin kaduilla kulkevasta mustien autojen letkasta on julkaistu myös kaksi videota, toinen päivältä – toinen on ilta- tai yökuvaa. Kuvissa näkyvät autot ovat samantyylisiä, pitkiä mustia autoja, joilla mm. valtiovieraita yleensä kyyditään.

Kiinan ulkoministeriö ei ole kommentoinut asiaa. Myöskään Pohjois-Korean valtion media ei ole kertonut matkasta.

Vierailulla sittenkin Kim Jong-unin sisko?

CNN:n haastatteleman nimettömän lähteen mukaan on hyvin mahdollista, että Kim Jong-un itse on tosiaan ollut Pekingissä vierailulla. Sen sijaan moni etelä-korealainen analyytikko on ollut epäilevällä kannalla.

Pikemminkin kyse voisi heidän mukaansa olla siitä, että Kim Jong-il olisi lähettänyt esimerkiksi siskonsa valmistelemaan mahdollista kolmen maan tapaamista, jonka on kerrottu tapahtuvan mahdollisesti toukokuussa.

Erikoisvalmisteisen junan kerrotaan puolestaan lähteneen jo Pekingistä. Uutistoimisto Reutersin mukaan kyydissä on korkea-arvoinen Pohjois-Korean edustaja.

Lähteet: AP, CNN, Reuters, AFP