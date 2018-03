Maailman suurin lastenkirjapalkinto yhdysvaltalaiselle Jacqueline Woodsonille

Yhdysvaltalainen Jacqueline Woodson (s. 1963) saa maailman suurimman lasten- ja nuortenkirjapalkinnon. Astrid Lindgrenin muistopalkinnon raati kiittää Woodsonia syvällisistä tarinoista, jotka on kerrottu henkäyksen kevyellä kielellä. Woodson tutustuttaa lukijansa sitkeisiin nuoriin ihmisiin, jotka etsivät paikkaansa elämässä, surun ja toivon välimaastossa.

New Yorkin Brooklynissä asuva Jacqueline Woodson on kirjoittanut noin 30 kirjaa, joihin kuuluu romaaneja, lyriikkaa ja kuvakirjoja. Hänen teoksensa käsittelevät usein nuoria, jotka elävät lapsuuden ja aikuisuuden rajalla. Woodson kirjoittaa teini-ikäisille, lapsille ja aikuisille.

Woodsonin aiheet vaihtelevat rasismista taloudelliseen epätasa-arvoon ja seksuaaliseen identiteettiin. Niistä hän kirjoittaa usein naisen näkökulmasta. Hänen teoksiaan on käännetty noin kymmenelle kielelle.

Hänen teoksiaan ovat muun muassa omaelämäkerrallinen Brown Girl Dreaming (2014), Last Summer with Maizon (1990), The Dear One (1990), After Tupac and D Foster (2008), If you Come Softly (1998) ja I Beneath a Meth Moon (2012). Hänen viimeisin romaaninsa, Another Brooklyn, on vuodelta 2016.

Voittaja julkistettiin tiistaina Tukholmassa.

Viime vuonna tunnustus meni saksalaiselle kuvittaja ja lastenkirjailija Wolf Erlbruchille. Sitä ennen palkinnon ovat saaneet muun muassa yhdysvaltalainen Meg Rosoff (2016), brittiläinen Philip Pullman (2005), belgialainen Kitty Crowther (2010), ruotsalainen Barbro Lindgren (2014) ja australialainen Shaun Tan (2011).

Suomesta ehdolla kuusi kirjailijaa ja yksi kustantamo

Tänä vuonna ehdolla oli 235 kirjailijaa 60 maasta. Suomesta mukana olivat kuvittajat Linda Bondestam ja Kristiina Louhi, kirjailija-kuvittajat Marika Maijala ja Anne Vasko, kirjailijat Timo Parvela ja Maria Turtschaninoff sekä kustantamo Etana Editions.

Vuosittain jaettava ruotsalainen Astrid Lindgrenin muistopalkinto on maailman suurin lasten- ja nuortenkirjatunnustus. Se on arvoltaan noin 500 000 euroa.

Asiantuntijaraati valitsee voittajan eri puolilla maailmaa asetetuista ehdokkaista. Ehdokkana voi olla kirjailija, kuvittaja tai organisaatio. Ruotsin hallitus perusti palkinnon vuonna 2002.

Juttua on täydennetty klo 14.40 tiedoilla Jacqueline Woodsonin tuotannosta. Korjattu myös palkintosumma 500 000 euroksi.