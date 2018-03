Selvitys: Kivihiilen kieltolain kiirehtiminen voisi nostaa kaukolämmön hintaa selvästi – Helsingissä 5–10 % korotus, Vaasassa jopa 20 %

Kivihiilen kieltäminen energiantuotannossa vuodesta 2030 alkaen aiheuttaisi energiayhtiöille vain vähäisia vaikutuksia, ilmenee Työ- ja elinkeinoministeriön TEMin tilaamasta selvityksestä (siirryt toiseen palveluun).

Jos kivihiilestä luovuttaisiin sen sijaan jo vuonna 2025, energiayhtiöille koituisi 190–235 miljoonan euron lisäkustannukset, laskee selvityksen tehnyt Pöyry Management Consulting -yhtiö.

Eniten kivihiilen kielto jo vuonna 2025 vaikuttaisi kaukolämmön tuotantoon Helsingissä, Vaasassa ja Espoossa. Kaukolämmön hinta voisi kasvaa Vaassa jopa 20 prosenttia, Pöyry arvioi. Helsingissä korotus olisi 5–10 prosenttia.

Lisäkustannuksia energiayhtiöille tulisi myös Vantaalla ja Turun seudulla. Arvioon vaikuttavat esimerkiksi polttoaineiden hinnat.

Pöyry arvioi kivihiilen kiellon vaikutuksia erityisesti kaukolämpöverkoissa ja teollisuuskohteissa, joissa sitä on käytetty viime vuosina merkittäviä määriä.

Isompia käyttökohteita on kahdeksalla paikkakunnalla, ja ne kattavat 90 prosenttia energiantuotannossa käytetystä kivihiilestä. Suurimpia näistä vuonna 2016 olivat Helsinki, Naantali, Espoo, Vantaa, Vaasa ja Lahti.

"Lakiesitys kivihiilen käytön lopettamisesta syksyllä eduskuntaan"

Energia- ja ilmastostrategian mukaan hiilen energiakäytöstä luovutaan Suomessa vuoteen 2030 mennessä.

Lähes kolmannes maailman hiilidioksidipäästöistä on peräisin hiilellä tuotetusta energiasta, joten kivihiilestä luopuminen on merkittävä teko ilmastonmuutoksen hidastamiseksi, ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen (kesk.) sanoi tiedotteessa.

– Kivihiilen energiakäytön lopettava lakiesitys on saatava eduskunnan käsittelyyn syksyllä. Selvitys on nyt valmis ja aloitamme sen pohjalta keskustelut hallituksen sisällä. Hallituksen on päätettävä lopullisesta aikataulusta kuitenkin jo kevään aikana, ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen (kesk.) sanoo tiedotteessa.