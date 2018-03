Rötöstelevä nuori saa Helsingissä "oman poliisin" – Tavoitteena katkaista rikoskierre alkumetreillä

Helsingin poliisilaitoksen rikostutkintayksikköön on perustettu maaliskuun alussa nuorisoryhmä, jonka tutkittavaksi keskitetään kaikki alaikäisten rikostapaukset. Ryhmän tavoitteena on katkaista nuoren rikoskierre.

– Nuoret ovat huomattavasti alttiimpia hyvälle vaikuttamiselle, kuin esimerkiksi jo 10 vuotta rikoskierteessä olleet henkilöt. Kyllä täällä ovat jo niin sanotut kovat kaveritkin kyyneleitä vuodattaneet, kun ollaan vähän syvällisemmin juteltu asioista, sanoo ryhmän tutkinnanjohtajana aloittanut rikoskomisario Marko Forss.

Sekä Forss että ryhmänjohtajana toimiva rikosylikonstaapeli Jutta Antikainen ovat molemmat toimineet aiemmin nuorten parissa esimerkiksi nettipoliiseina.

Poliisin tiedotteen (siirryt toiseen palveluun) mukaan nuorisoryhmän perustamista on mietitty aiemminkin, ja nyt toiminnan keskittämiselle tuli mahdollisuus ja tehtäviin löytyi oikeat ihmiset.

Nuorelle osoitetaan "oma poliisi"

Rikoskierteessä olevalle nuorelle määritellään jatkossa "oma poliisi", joka tutkii keskitetysti kaikki rikostapaukset, joissa kyseinen nuori on epäiltynä. Näin tutkiva poliisi tuntee jo ennestään nuoren tapauksen ja hänellä on kattava kokonaiskuva nuoren tilanteesta.

– Tähän asti eri rikostapaukset ovat olleet täällä levällään ympäri laitosta. Kun yksittäinen rikos on tutkittu, se on lyöty pakettiin ja siirretty eteenpäin. Nyt pyritään kartoittamaan nuoren tilannetta kokonaisuutena, sanoo Forss.

Alaikäisten rikosepäilyissä on parin viime vuoden aikana ollut useimmiten kyse näpistyksestä. Helsingissä tapahtuu Forssin mukaan vuodessa noin 800–900 näpistystä, joissa on alaikäinen epäiltynä. Yleisiä ovat myös pahoinpitelyt. Ryöstöissäkin alaikäisten kohdalla puhutaan noin sadan rikoksen lukumäärästä vuositasolla.

– Osa heistä on tietyllä tapaa oman elämänsä uhreja. Sieltä näkyy läpi, etteivät elämän lähtökohdat ole olleet hyvät tai vanhemmuuden rooli on puuttunut, sanoo Forss.

Tähän mennessä ryhmän tutkittavaksi on kirjattu noin 70 epäiltyä rikosta. Nuorin rikoksesta epäilty on kahdeksanvuotias, mutta valtaosa on 15–17-vuotiaita. Alle 15-vuotiailla ei ole rikosoikeudellista vastuuta, mutta he voivat joutua maksamaan vahingonkorvauksia.

Rikoskierre poikki moniammatillisen ryhmän avulla

Poliisilla on vain rajallinen määrä tapoja toimia. Siksi moniammatillisella yhteistyöllä on avainrooli rikoskierteeseen puuttumisessa. Yhteistyön keinoja ovat muun muassa erilaiset vapauteen kohdistuvat pakkokeinot, matkustuskielto, lähestymiskielto, lastensuojelun toimenpiteet ja kolmannen sektorin palveluihin ohjaaminen.

Forssin mukaan eri sidosryhmät ovat suhtautuneet nuorisoryhmän perustamiseen erittäin positiivisesti. Esimerkiksi lastenkodeista ja kouluista on tullut jo useampia ilmoituksia erilaisista tilanteista.

– Joissain tapauksissa nuori voi olla hyvin viranomaisvastainen, tai sosiaaliviranomaisella ja poliisillakaan ei ole mahdollisuutta hirveän intensiiviseen yhteydenpitoon. Silloin nuoren kanssa yritetään erilaisia keinoja. Muun muassa Aseman lasten kanssa on tarkoitus käynnistää oma projekti tämän tiimoilta, sanoo Forss.

Nuorisoryhmiä on toiminut poliisissa aikaisemminkin ja niitä löytyy myös muista kaupungeista. Forssin mukaan uutta on se, että nyt perustettu ryhmä käsittelee myös kovia rikosnimikkeitä.

– Pääsääntöisesti kaikki rikokset, joissa epäillyt ovat alle 18-vuotiaita, tulevat nyt tämän ryhmän tutkittaviksi. Oli rikos sitten kuinka kova tahansa, sanoo Forss.