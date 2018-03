Suomi kyntää itseohjautuvan meriliikenteen kärkimaana – Rolls-Roycen Turun yksikössä ollaan vuosia muita edellä

Rolls-Royce Toimii 50 maassa, konsernilla 50 000 työntekijää. Suomessa työntekijöitä noin 600 Kokkolassa, Raumalla ja Turussa. Turun autonomisten ja etäohjattujen alusten tutkimuskeskuksessa toimii Ship Intelligence -yksikkö.

Turussa otetaan isoja askeleita kohti tulevaisuutta ja aikaa, jolloin alukset seilaavat merellä ilman miehistöä. Puolisen vuotta Turussa toiminut Rolls-Roycen etäohjattujen ja autonomisten alusten tutkimusyksikkö lanseerasi ensimmäisen älykkään tilannetietoisuusjärjestelmän (siirryt toiseen palveluun) markkinoille Yhdysvalloissa maaliskuun alussa.

– Tämä auttaa navigoijaa päätöksenteossa, sanoo prosessi-insinööri Anu Peippo ja esittelee järjestelmää Rolls-Roycen kokemustilassa.

Täältä löytyy ainutlaatuinen yhdistelmä osaamista, mitä tarvitaan tuotteiden ja teknologioiden kehittämiseen. Meillä on ollut hakijoita mistä valita. Juha Rokka

Ennen Rolls-Roycea Peippo työskenteli norjalaisissa offshore-varustamoissa perämiehenä ja yliperämiehenä sekä dp-operaattorina öljynporauksen tukitoiminnoissa. Nyt työnkuva on hieman toisenlainen.

Anu Peippo Petra Ristola / Yle

– Kehitän tulevien etäohjauskeskusten työskentelytapoja. Tuon myös merenkulullista näkemystä asioihin, sanoo Peippo.

Rolls-Roycen tutkimus- ja kehityskeskus Turussa on edistynyt työssään myönteisesti. Yksiköllä on alus etäoperoinnin alla Kööpenhaminassa. Suomeen tulevista ratkaisuista tuotejohtaja Iiro Lindbrog lupaa kertoa enemmän lähiaikoina.

– Olemme muutaman vuoden edellä kilpailijoitamme. Suomi on kehityksen kärkimaita, sanoo Lindborg.

Osaajia löytynyt

Siihen, että Rolls-Royce perusti tutkimuskeskuksen Turkuun, on monta syytä. Vahvin syy oli alueelta löytyvä osaaminen.

– Täältä löytyy ainutlaatuinen yhdistelmä osaamista, mitä tarvitaan tuotteiden ja teknologioiden kehittämiseen. Meillä on ollut hakijoita mistä valita, sanoo teknologiajohtaja Juha Rokka.

Juha Rokka Petra Ristola / Yle

Jotta osaavia työntekijöitä löytyy vastedeskin Rolls-Roycen Turun tutkimus- ja kehityskeskukseen yhteistyö yliopistojen kanssa on tärkeää. Roll-Royce toimii yhteistyössä verkostoyliopisto FITechin kanssa.

– Tästä eteenpäin haemme erityisiä osaajia, kuten tekoälyn kehittäjiä, sanoo teknologiajohtaja Juha Rokka.

Myös Turun kaupungin ja valtion suunnalta osoitettu mielenkiinto yritystä kohtaan edesauttoi tutkimuskeskuksen sijoittumista Turkuun.

Kansainväliseen lainsäädäntöön muutoksia

Liikenne- ja viestintäministeriön (siirryt toiseen palveluun) tavoitteena on, että Suomi on liikenteen automaatiokehityksen kärjessä tulevaisuudessa. Esimerkiksi meriliikenteen digitalisaatiossa Suomi on ollut hyvin aloitteellinen.

Iiro Lindborg Petra Ristola / Yle

Liikenne- ja viestintäministeriö on todennut, että kansainvälisen merenkulkujärjestö IMOn pitäisi läpikäydä lainsäädäntö, jotta merenkulun automaatio todella olisi mahdollista.

– Miehitetyn aluksen etäoperointi on jo mahdollista lainsäädännön puitteissa, mutta autonominen ja miehittämätön operointi ei ole. Lainsäädännön puolella on kohtia, mihin pitää puuttua ja siihen suuntaan tehdään paljon töitä, sanoo tuotejohtaja Iiro Lindborg.

Testialue merellä olemassa

Suomen vahva merenkulun perinne näkyy siinä, että yritysten yhteistyöllä edistetään automaatiota. Yhtenä esimerkkinä on Eurajoen edustalle saatu Jaakonmeren testialue, jossa itseohjautuvia laivoja tulevaisuudessa testataan. Roll-Roycekin käyttää testialuetta jossain vaiheessa.

– Testialue on tulevaisuuden kannalta erittäin oleellinen osa. Pystymme käyttämään sitä myös kansainvälisten asiakkaiden kanssa, sanoo tuotejohtaja Iiro Lindborg.

Jaakonmeren testialuetta hallinnoi Dimecc, jonka taustalla on joukko suomalaisia ja kansainvälisiä huipputeknologiayhtiöitä, kuten ABB, Cargotec, Ericsson, Meyer Turku, Rolls-Royce, Tieto sekä Wärtsilä.

Rolls-Roycen Turun tutkimus- ja kehityskeskuksen kokemustila Petra Ristola / Yle

