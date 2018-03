Syksyn kriisi herätti huomaamaan ongelmat: Kriittisten lääkkeiden jakelu useisiin käsiin?

Lääkkeiden jakelun keskittyminen kahdelle yhtiölle on tehokasta ja halpaa, mutta ei riskitöntä.

Viime syksynä Suomea koetteli lääkejakelukriisi. Lääketukkuri Oriolan IT-järjestelmän käyttöönotto meni pahasti pieleen eikä yhtiö saanut jaettua lääkkeitä apteekkeihin ja potilaille viikkoihin.

– Tilanne oli vakava. Oli riski, että potilaat jäävät ilman lääkkeitä. Onneksi asia saatiin hoidettua jotakuinkin hallitusti, sanoo johtaja Eija Pelkonen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimeasta.

Kriisi herätti huomaamaan, että IT-ongelmat voivat aiheuttaa suuriakin yllätyksiä muuten hyvin toimivassa järjestelmässä.

Sosiaali- ja terveysministeriö reagoi tapahtuneeseen syyskuussa pyytämällä Fimealta selvitystä tapahtuneesta. Se halusi myös kuulla, millaisia toimenpiteitä Fimean mielestä tarvitaan, ettei lääkkeiden saatavuus vaarantuisi jatkossa vastaavien ongelmien takia.

Varastojen lisääminen turvaa toimitukset

Fimean ehdotus lääkejakelun turvaamiseksi annettiin ministeriölle marraskuussa lähinnä keskustelun pohjaksi. Sen mukaan yksi ratkaisu voisi olla kriittisten lääkkeiden jakaminen useamman tukkurin kautta. Nykyään lääkeyhtiöt käyttävät vain yhtä jakelukanavaa. Käytännössä noin 60 prosenttia suomalaisten lääkkeistä kulkee lääketukkuri Tamron ja loput Oriolan kautta.

– Kun meillä on kaksi isoa toimijaa, jotka käytännössä jakavat tukkumarkkinan, se tarkoittaa, että toisella toimijalla on monopoli noin puoleen jaettavista lääkkeistä. Eli jos toinen on pois pelistä, ongelmat ovat mittavat, Eija Pelkonen sanoo.

Suomen kokoisilla markkinoilla tällainen malli, jossa varastot ovat mahdollisimman vähän hajaantuneet, tukevat saatavuutta hyvin. Kati Vuorikallas

– Kyllä meidän lähtökohtana oli, että riskinhallintaa pitää lisätä joko lainsäädännön tai vapaaehtoisten toimenpiteiden kautta. Pitää miettiä, voidaanko kaikissa lääkkeissä pitäytyä yksikanavamallissa, joka nyt osoitti haavoittuvuutensa. Se on yksi selkeä punainen lanka kaikissa näissä meidän ehdotuksissa.

Kaikkiaan ehdotuksia oli kymmenkunta - osa isompia ja osa pienempiä. Niissä esitettiin myös lääkkeiden varastoinnin hajauttamista ja varastojen kasvattamista jakeluketjun eri pisteissä.

Muutos johtaisi hintojen nousuun

Suomen suurimman lääketukkurin Tamron laatujohtaja Kati Vuorikallas ei heti tyrmää asian selvittämistä. Hän muistuttaa kuitenkin yhden kumppanin mallin hyvistä puolista.

– Nykyinen tapa, jolla markkina toimii, on hyvin tehokas, turvallinen ja kustannustehokas. Suomen kokoisilla markkinoilla tällainen malli, jossa varastot ovat mahdollisimman vähän hajaantuneet, tukee saatavuutta hyvin, hän sanoo.

Tämä on keskustelu, jota täytyy käydä. Eli mikä on se riskitaso, joka voidaan ottaa, ja mikä on se toiminnan varmuus, joka halutaan säilyttää. Eija Pelkonen

Myös Fimeassa nykyisen käytännön tehokkuus tunnustetaan.

– Todennäköisesti mallinmuutos aiheuttaisi lisäkustannuksia, jotka näkyisivät viime kädessä lääkkeiden hinnassa. Tämä on keskustelu, jota täytyy käydä. Eli mikä on se riskitaso, joka voidaan ottaa, ja mikä on se toiminnan varmuus, joka halutaan säilyttää, Eija Pelkonen sanoo.

Fimean tekemiä ehdotuksia käsitellään nyt sosiaali- ja terveysministeriössä, mutta konkreettista asiasta tuskin kuullaan ennen syksyä. Ministeriö kuulee myös lääkealan edustajia asiasta lähiviikkoina.