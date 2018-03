5,5-prosenttiset viinit vyöryvät ruokakauppoihin – asiantuntija: "Yllätyin viinien hyvästä laadusta"

Uuden alkoholilain myötä ruokakaupoista voi ostaa nyt aiempaa vahvempia juomia. Myös monet viinien maahantuojat ovat tarttuneet tilaisuuteen ja alkaneet tuoda ruokakauppojen hyllyille tarkalleen Suomen sallimia 5,5 prosentin viinejä. Näin on tehnyt esimerkiksi Torres, yksi maailman tunnetuimmista viinintuottajista.

– Haluamme ehdottomasti olla mukana nykyajan trendissä, jossa suositaan yhä enemmän vähäalkoholisia viinejä, sanoo Torresin tuotepäällikkö Annastiina Jäppinen.

Hyllyillä on vielä tyhjää

Alkoholilaki salli 5,5 prosentin juomat kauppoihin tammikuun alusta, ja monissa ruokakaupoissa hyllytilaa on jo raivattu. Hyllyillä on kuitenkin vielä monin paikoin tyhjää, sillä viinintuottajat eivät ole ehtineet tehdä ja toimittaa juomaa Suomeen. Pääsiäisen jälkeen tilanteen ennustetaan helpottuvan. Torres on tehnyt alkoholittomia viinejä jo yli kymmenen vuotta.

– Työ on normaalia vaativampaa, koska viini tehdään kahdessa vaiheessa. Ensin se tehdään normaaliksi viiniksi ja sen jälkeen matalassa lämpötilassa höyryttämällä poistetaan alkoholia. Näin halutaan varmistaa aromien säilyminen mahdollisimman aitoina, kertoo Jäppinen.

Monipuolistuva alkoholimyynti

Alkoholin maahantuojia edustavassa yhdistyksessä yritetään seistä niin Alkon, ruokakauppojen kuin ravintoloidenkin takana.

– On hyvä, että alkoholikulttuuri monipuolistuu enkä usko, että kokonaiskulutus tästä enää hirveästi kasvaa, sanoo Suomen alkoholijuomakauppayhdistyksen toiminnanjohtaja Susanna Heikkinen.

Hän korostaa, että Suomessa on edelleen sosiaalisesti ja kansanterveydellisesti vastuullinen ja vahva ilmapiiri. Suomalaiset juovat vuodessa viiniä noin 60 miljoonaa litraa. 52 miljoonaa litraa myydään tällä hetkellä Alkon kautta ja loppu on anniskelua.

Kauppojen tietotaito vielä puutteellista

Alkossa henkilökunnan asiantuntemukseen on satsattu viime vuosina, joten kuluttajalle sopivan juoman löytäminen tietylle ruualle on helppoa. Ruokakaupoissa henkilökunnan tieto viineistä on vielä hataraa ja jopa olematonta.

– Viiniasiantuntemuksemme rakentuu ajan saatossa, sanoo Keskon osto- ja myyntijohtaja Aki Erkkilä.

Erkkilän mukaan K-kauppiaat ovat kuitenkin erittäin kiinnostuneita oppimaan miedoista viineistä. Viinit ovat tuoteryhmänä vielä pieni ja niiden myynti on toistaiseksi ollut maltillista.

– Meille viinit ovat hyvä lisä valikoimaan ja haluamme osaltamme edistää myös vastuullisuutta alkoholin käytössä.

Kevyt maku, kevyt ruoka

Ylen pyynnöstä 5,5 prosentin viinejä maistaa Fine Wine Magazinesin päätoimittaja Juha Lihtonen. Hän on yksi Suomen menestyneimmistä sommeliereista eli viinituntijoista.

Lihtonen on positiivisesti yllättynyt viinien hyvästä laadusta. Hän vertaa tilannetta kymmenen vuotta sitten kokemaansa ja toteaa, että nyt laatuun on satsattu ja tekotekniikat kehittyneet.

Maisteltuaan neljä eri ruokakauppaviiniä Lihtonen osaa kertoa tarkkaan, millaiselle ruualle viinit sopivat. Yhteistä kaikille kuitenkin on, että ruokakauppaviinien kanssa ruuan täytyy olla kevyttä.

Katso videolta, miten sommelier arvioi viinit