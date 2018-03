Kittilässä ollaan edelleen puolustuskannalla – ministeriö joutunee oikeuteen puolustamaan pidätyspäätöstään

Kittilä

Kunnanvaltuustolla oli maanantaina edessään esitys, jonka mukaan törkeistä virkarikoksista syytetyt kittiläläiset kuntapäättäjät tulee pidättää luottamustoimistaan välittömästi. Tällainen vaatimus tulee suoraan kuntalaista, totesi muiden muassa Lex Kittilä -lain mukainen selvitysryhmä raportissaan.

Kittilän hallintosotkujen taustalla on pitkä sarja tapahtumia Joulukuussa 2013 Levi Ski Resort sekä sen omistajat Levin matkailukeskus Oy ja Kittilän kunta tekevät poliisille tutkintapyynnön Levi Ski Resortin toimitusjohtajasta Jouni Palosaaresta. Tutkintapyynnön tekijät syyttävät Palosaarta siitä, että hän olisi vuotanut tietoja yhdelle kilpailijalle miljoonien eurojen arvoisen hissihankkeen tarjouskilpailusta Levillä. Levi Ski Resortin hallitus siirtää Jouni Palosaaren toiseen tehtävään.

Tammikuussa 2014 Kittilän kunnanhallitus antaa asiasta moitteet kunnanjohtaja Anna Mäkelälle.

Maaliskuussa 2014 Levi Ski Resortin yhtiökokouksessa kunnan edustajat erottavat koko hallituksen ja nimeävät uusiksi jäseniksi kittiläläisiä kuntapäättäjiä. Levin hissiyhtiön uusi hallitus kutsuu Jouni Palosaaren takaisin toimitusjohtajaksi ja peruu kaikki Palosaareen kohdistuvat tutkintapyynnöt ja vaatimukset.

Huhtikuussa 2014 Lapin poliisilaitoksen mukaan hissikauppajutussa ei ole näyttöä petoksen yrityksestä eikä lahjuksen ottamisesta elinkeinotoiminnassa. Kihlakunnansyyttäjä Petteri Perälä jättää syytteen nostamatta, koska syyttäjällä ei ole tässä tapauksessa syyteoikeutta.

Toukokuussa 2014 Kittilän kunta asettaa toimikunnan valmistelemaan kunnanjohtaja Anna Mäkelän erottamista. Syksyllä pitkän prosessin päätteeksi valtuusto erottaa Mäkelän, ja alkaa kiista siitä, onko erottaminen tehty laillisesti.

Elokuussa 2014 apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske määrää, että esitutkintaa jatketaan Levin hissikaupoista.

Marraskuussa 2014 Kittilän kunnanhallitus kieltäytyy käsittelemästä kunnanjohtaja Anna Mäkelän irtisanomisen laillisuusvalvontaa. Valtuuston lainvastaiseen päätökseen yrittää kiinnittää huomiota hallintojohtaja Esa Mäkinen, joka toimii Kittilän vt. kunnanjohtajana.

Tammikuussa 2015 Kittilän kunnanhallitus kieltäytyy uudelleen käsittelemästä Mäkisen esitystä Mäkelän irtisanomisen laillisuusvalvonnasta.

Maaliskuussa 2015 Kittilän kunnanvaltuusto valitsee vt. kunnanjohtajaksi Kolarin kunnanjohtajan Kyösti Tornbergin.

Helmikuussa 2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeus kumoaa Kittilän kunnanvaltuuston päätöksen kunnanjohtaja Anna Mäkelän irtisanomisesta. Kittilän kunta perustaa toimikunnan hieromaan sopua laittomasti erotetun kunnanjohtajan Anna Mäkelä kanssa.

Maaliskuussa 2016 Valtio aloittaa ns. Lex Kittilän valmistelun.

Kesäkuussa 2016 Korkein hallinto-oikeus kumoaa kunnanjohtaja Anna Mäkelän irtisanomisen laittomana. Kunta saa valmiiksi sovintosopimuksen, jonka mukaan kunta maksaa Mäkelälle noin 135 000 euroa. Rahat saadakseen Mäkelän on irtisanouduttava virastaan.

Joulukuussa 2016 Kittilän kunnan ja kunnanjohtaja Anna Mäkelän välinen sovintosopimus joudutaan käsittelemään Kittilän kunnanvaltuustossa uudelleen. Hinta Kittilän kunnalle on noussut yli 140 000 euroon.

Huhtikuussa 2017 Kittilän kunnanvaltuusto valitsee vt. kunnanjohtajaksi Timo Kurulan (kesk.), jota poliisi epäilee mm. virka-aseman väärinkäytöstä.

Kesäkuussa 2017 Kittilän kunnanvaltuustoon valitaan 11 rikoksista epäiltyä valtuutettua. Heistä viisi valitaan kunnanhallitukseen, eli epäillyillä on enemmistö 9-jäsenisessä hallituksessa.

Lokakuussa 2017 27 kuntapäättäjää saa syytteen mm. törkeästä luottamusaseman väärinkäyttämisestä. Valtio vaatii syytettyjä pois luottamustehtävistä. Kittilän kunnanvaltuusto päättää, että syytetyt luottamushenkilöt saavat jatkaa muutoin kuin niissä asioissa, jotka liittyvät syytteisiin. Valtiovarainministeriö ilmoittaa, että se aikoo turvautua Lex Kittilään. Vt. kunnanjohtaja Timo Kurula jää lomalle ja virkavapaalle loppuvuodeksi. Kittilän kunnanvaltuusto päättää, että rikossyytteen saaneet kuntapäättäjät voivat jatkaa luottamustoimissaan.

Joulukuussa 2017 Kittilän kunnanvaltuusto valitsee Sanna Ylinamman vs. kunnanjohtajaksi vuodeksi 2018. Jouni Palosaari saa syytteen luottamusaseman väärinkäytöstä. Kolme kuntapäättäjää saa syytteen mm. ns. Eilavaaran ensimmäisen laskun maksuun liittyvästä törkeän petoksen yrityksestä. Poliisi vahvistaa, että se tutkii uusia virkarikosepäilyjä, jotka koskevat kevään aikana ja sen jälkeen tapahtuneita päätöksiä, mm. Timo Kurulan valintaa vs. kunnanjohtajaksi huhtikuussa. Kittilän entinen vt. kunnanjohtaja Kyösti Tornberg saa syytteen virkarikoksesta.

Tammikuussa 2018 "Lex Kittilän" mukainen selvitysryhmä aloittaa työnsä. Sanna Ylinamman valinnasta vs. kunnanjohtajaksi valitetaan hallinto-oikeuteen.

Helmikuussa 2018 Selvitysryhmä esittää, että Kittilän kunnan tulee pidättää syytteessä olevat luottamushenkilöt luottamustoimistaan siihen asti, kunnes oikeus antaa asiasta lainvoimaisen päätöksen.

Maaliskuussa 2018 Lapin käräjäoikeus linjaa, että syyttäjällä on oikeus nostaa syyte Jouni Palosaarta vastaan luottamusaseman väärinkäyttämisestä. Levi Ski Resort -yhtiön hallitukseen valitaan kunnan edustajat ilman kunnanhallituksen päätöstä asiasta. Viime vaalikautta koskevan laajan virka- ja työrikosoikeudenkäynnin valmisteluistunto pidetään Rovaniemellä, ja syytteiden perustelut tulevat julki. Kittilän kunnanvaltuusto päättää, että se ei myönny valtiovarainministeriön vaatimuksiin syytettyjen kuntapäättäjien hyllyttämisestä. Ministeriö ilmoittaa, että se aikoo pidättää syytetyt luottamushenkilöt luottamustoimistaan.

Anna Mäkelä on yhä Kittilän kunnanjohtaja, sillä sovintosopimuksesta tehty valitus on edelleen hallinto-oikeuden käsittelyssä.

Kittilän valtuusto päätti kuitenkin, että syytetyt saavat jatkaa luottamustoimissaan edelleen, kunhan toimivat normaalien jääviyssääntöjen mukaisesti.

Kokouksessa päätöstä perusteltiin muiden muassa niin, että syyttäjän näkemys ei ole koko totuus asiasta. Esimerkiksi Marita Toivanen (vas.) sanoi puheenvuorossaan, että hänelle on jäänyt epäselväksi se, mihin laittomuuksiin nykyinen valtuusto on syyllistynyt.

– Jokainen ymmärtää sen, että jos sanotaan että olet myymälävaras, niin totta kai haluat tietää, että miten niin myymälävaras. Nyt sanotaan, että Kittilän kunnan päätöksenteko on ollut laittomassa tilassa, mutta kukaan ei sano, että mikä on se päätös, joka on laiton. Vaikka tuon selvitysryhmän raportin lukisi monta kertaa, niin ei siitä löydy sitä, että mitä laitonta me tehdään.

Oliko valtuutettuja uhkailtu ennen kokousta?

Toinen asia, joka vaikutti Kittilän valtuustoon, oli kysymys siitä, mitä tapahtuu, jos syytetyt todetaankin virkarikosoikeudenkäynnissä syyttömiksi. Suomen Kuvalehden mukaan (siirryt toiseen palveluun) valtuutettuja on jopa peloteltu sillä, että "väärin äänestäneet" voivat joutua maksamaan korvauksia kunnianloukkauksesta.

Tämän asian oli tuonut esille esimerkiksi Raija Palosaari (kd.) valtuuston kokousta edeltävässä kunnanhallituksen kokouksessa. Hänen mukaansa kyse ei kuitenkaan ollut pelottelusta tai uhkailusta vaan yleisestä pohdinnasta.

– Kyselin asiasta, onko näin, että joudutaanko me myöskin vastuuseen, jos äänestämme nämä valtuutetut pois. Kyllä se oli ihan omat ajatukset siinä, koska vastuuseenhan tässä näyttää joutuvan, teki sitten miten tahansa. Tätähän puidaan vielä pitkään. Kyllä me Kittilän kuntapoliitikot olemme aika vaikeassa tilanteessa, Palosaari toteaa.

"Emme halua leimata syytettyjä syyllisiksi"

Kunnanvaltuutetut pitivät myös useita sellaisia puheenvuoroja, joiden mukaan asiaan ei haluttu puuttua, koska se olisi merkinnyt syytettyjen leimaamista syyllisiksi. Esimerkiksi kunnanhallituksen puheenjohtaja Pekka Rajala (kesk.) perusteli päätöstä heti kokouksen jälkeen sillä tavalla.

– Toisten perusoikeuksien turvaamiseksi en lähde toisia syyttämään, koska laki sanoo, että pitää olla lainvoimainen päätös ennen kuin voidaan ketään syyttää.

Valtiovarainministeriö aikoo nyt puuttua tilanteeseen ja pidättää syytetyt luottamustehtävistään oikeudenkäyntien ajaksi. Ministeriön mukaan kyse on ns. turvaamistoimesta, jolla turvataan Kittilän päätöksenteon uskottavuus ja luotettavuus, eikä siinä oteta kantaa syytettyjen mahdolliseen syyttömyyteen tai syyllisyyteen.

Prosessi jatkunee vielä pitkään

Valtuutettujen puheiden perusteella on syytä olettaa, että ministeriön tulevasta pidättämispäätöksestä valitetaan hallinto-oikeuteen, jotta asiasta saadaan ennakkopäätös. Pitkää oikeusprosessia odottaa myös Pekka Rajala.

– Tämä varmaan kestää. Ei ole syksyllä ihan vielä tämä asia päätöksessä, Rajala toteaa.

Nähtäväksi jää, suostuuko hallinto-oikeus keskeyttämään pidättämispäätöksen mahdollisten valitusten käsittelyn ajaksi, jos ja kun tällainen vaatimus tulee hallinto-oikeuden käsiteltäväksi.

