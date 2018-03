Suomalaisten alastomuus on yksityistä, mutta saksalaisten julkista – Berliinin saunoissa naiset ja miehet saunovat yhdessä

Ylen Eurooppa-kirjeenvaihtaja Suvi Turtiainen on nähnyt kymmeniä saksalaisia alasti, eikä siihen tarvittu kuin muutama viikko Berliinissä.

Berliini

Ulkomailla saunoissa on aina jotain outoa.

Berliinin saunoissa ei esimerkiksi saa jutella. Sen sijaan pyyhkeen on oltava niin iso, että se yltää takapuolen lisäksi myös jalkaterien alle. Yhden saunan ovenpielessä oli nerokkaasti teline silmälaseille.

Mutta oudointa Berliinin saunoissa on alastomuus. Täällä miehet ja naiset saunovat yhdessä julkisissa saunoissa – alasti.

Suomalaiset saattavat pitää itseään avomielisinä alastomuuden suhteen. Suomessa saunominen ja siihen liittyvä alastomuus ovat kuitenkin usein hyvin intiimi asia.

Perheet, ja välillä myös kaveriporukat, käyvät yhdessä sekasaunassa. Saunaan kutsutaan yleensä vain läheisiä ystäviä – poikkeuksena idänpoliitikot ja menneisyyteen jääneet liikemiehet. Saunassa puhutaan henkilökohtaisia asioita.

Saksassa alastomuus on erilaista.

Esimerkiksi kuntosalillani on valittavana kaksi sekasaunaa. Toisessa on yhtä kirkkaat lamput kuin leikkaussalissa. Seinällä olevan kyltin mukaan valoilla halutaan "luoda tunnelmaa". Toinen on onneksi hämärä.

Miehet ja naiset istuvat löylyissä yhdessä. Eivät kyyryssä kyynärpäät polvissa, vaan reteästi vartalo ojennettuna. Tilanteessa on jotain hyvin julkista.

Muutamassa viikossa olen nähnyt todennäköisesti jo kymmeniä saksalaisia alasti.

Saksassa alastomat miehet ja naiset istuvat löylyissä yhdessä, reteästi vartalo ojennettuna.

Vaikuttaakin siltä, että Saksassa alastomuus on eri tavalla julkista kuin Suomessa. Saksassa vapaan ruumiin kulttuurin klubit ovat olleet perinteisesti suosittuja. Alastonkulttuuri oli suosittua jo 1800-luvulla, mutta toisen maailmansodan jälkeen siitä tuli erityisen suosittua etenkin Itä-Saksassa.

Itä-Saksassa kommunistinen puolue määritti kaikkea: työelämää, kuulumista eri järjestöihin ja sitä, minkälainen ihannekansalaisen piti olla. Yksi harvoja asioista, johon kontrolli ei yltänyt, oli päätös olla alasti.

– Alastomuus tarkoitti hetkeä ilman puoluetta, valaisee Itä-Saksan arjesta kertovan berliiniläismuseon opas nudismin suosiota univormuyhteiskunnassa.

Alastomuus voi siten myös olla poliittista. Nudismilla kapinointi ei kuitenkaan tarkoita, että kaikista säännöistä haluttaisiin luopua.

– Pyyhe jalkojen alle, komentaa berliiniläisen kylpylän saunamestari tapoihin tottumatonta suomalaista. Ja alkaa sitten heittää löylyä.

Saksassa se kuuluu ammattilaisille.