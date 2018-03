"Osta nopeasti, kadu kaikessa rauhassa" – Professori ennustaa nopean mobiiliostamisen voittokulun kiihtyvän, kun Amazon ryntää Suomen markkinoille

Ruotsalainen Dagens Industri (siirryt toiseen palveluun) täräytti kaksi viikkoa sitten ilmoille jymyuutisen: Yhdysvaltalainen verkkokaupan mammuttiyritys Amazon aikoo entistä hanakammin Pohjoismaiden markkinoille. Yhtiöllä on suunnitelmissa rakentaa varasto Ruotsiin, aloittaa pikatoimitukset Suomeen, Ruotsiin ja Tanskaan sekä päivittää palvelun verkkosivut näiden maiden kielille.

Amazon on kiinalaisen Alibaban ohella kehittänyt mobiiliostamisen ehkä globaaleista verkkokaupoista pisimmälle.

Mobiiliostaminen eli matkapuhelinten ja tablettien tai muiden mobiililaitteiden avulla tehtävä ostaminen on jo nyt monissa maissa erittäin yleistä. Trendin aallon harjalla ovat Kiina, Intia ja Etelä-Korea, joissa puolet verkkokaupan asiakkaista hoitaa ostoksensa mobiilisti vaikkapa bussissa istuen.

Matkapuhelimilla tehtyjen verkko-ostosten liikevaihto Yhdysvalloissa kapuaa vuodesta toiseen jyrkästi ylöspäin.

Mobiiliostamisen kehitys on ollut huimaa viime vuosina. Esimerkiksi Yhdysvalloissa mobiililaitteiden kautta verkkokaupassa liikkuvan rahan arvioidaan lähes kymmenkertaistuvan vuosien 2015 ja 2021 välillä. Noin joka kolmas yhdysvaltalainen verkkokaupan asiakas valikoi ostoksensa, tilaa ja maksaa ne mobiilisti.

Mobiiliostaminen lisää heräteostoksia

Projektikoordinaattori Ville Luukkanen Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta on jo nyt Amazonin asiakas, ja hän hoitaa ostoksensa usein kännykällä.

– Minulla päällimmäisenä ovat sellaiset kirjahankinnat, joita ei löydy kirjastosta. Tulee käytettyä kansainvälisiä, isoja verkkokauppoja, josta niitä saa halvalla. Kännykkä on helpoin laite ostoksiin, kun on sopiva sovellus kädessä.

Ville Luukkanen välttelee turhia ostoksia, mutta kun jotain sitten täytyy ostaa, hän hoitaa kaupat mielellään matkapuhelimella. Jaani Lampinen / Yle

Samaisen yliopiston maisteriopiskelija Riikka Nieminen sanoo tekevänsä jo 80 prosenttia ostoksistaan verkossa, koska hänen mielestään verkko-ostaminen on perinteisissä kaupoissa käyntiä kätevämpää, ja verkkokaupan valikoima on "paljon laajempi". Nieminen ei ole vielä kertaakaan maksanut tuotteita matkapuhelimella, mutta on kyllä selannut niitä kännykällä. Hän uskoo, että mobiiliostaminen on tulevaisuuden sana.

– Esimerkiksi Zadaa on hyvä esimerkki siitä, miten nettikauppa voi kätevästi tulla puhelimeen ja miten puhelimella voi ostaa tuotteita. Tämä tulee varmasti yleistymään tulevaisuudessa.

Riikka Nieminen tekee jo nyt arviolta 80 prosenttia ostoksistaan verkossa. Hän uskoo, että mobiiliostaminen on tulevaisuutta. Jaani Lampinen / Yle

Mobiiliostamisen nopean yleistymisen vahvistaa myös Aalto-yliopiston markkinoinnin professori Lasse Mitronen. Hän arvioi, että trendi muuttaa suomalaistenkin kulutuskäyttäytymistä lisääntyvien heräteostosten suuntaan.

– Kun ostoimpulssi tulee, se voidaan heti toteuttaa. Kaupassa ehdit harkita, mutta mobiilissa sinä vain klikkaat.

Mitronen sanookin, että hänen kollegoidensa kesken puhutaan epätieteellisesti "ostokiimasta". Katuminen itse ostotilanteessa on vaikeaa, koska myös maksutapahtuma on hyvin nopea ja helppo.

– Osta nopeasti, kadu kaikessa rauhassa, Mitronen veistelee.

20 minuutin toimitusnopeus kova kilpailuetu

Lasse Mitronen uskoo, että Pohjoismaiden markkinoilla lisää jalansijaa hamuava Amazon tulee menestymään täällä hyvin. Erityisesti erikoistavarakaupassa Amazon on jättiläinen, ja sen arvioidaan havittelevan osuuksia myös ruokakaupasta. Asiakkaan kannalta tärkeää on toimitusten nopeus.

– Parhaimmillaan toimitusnopeus on päivä ja lyhimmillään vain 20 minuuttia. Toimitusten nopeus tulee kasvattamaan kilpailuhaastetta suomalaisille ja muille toimijoille.

Verkkokaupan ja mobiiliostamisen tulevaisuus näyttää siinäkin suhteessa hyvin valoisalta, että "digi-ihmisiä" on nykyisin kaikissa ikäryhmissä. Digisovellusten osaaminen ei ole enää nuorten yksinoikeus.

Professori Lasse Mitronen sanoo, että tutkimusten mukaan "digi-ihmiset" ovat nykyään kaikenikäisiä. Näin ollen myös verkkokaupan asiakkaat eivät ole pelkästään nuoria. Jaani Lampinen / Yle

Miten perinteinen kauppa sitten pystyy pysymään hengissä, kun globaalit verkkokaupat vyöryvät myös Suomen markkinoille? Lasse Mitrosella on siihen neljä lääkettä:

– Merkittäviä tekijöitä ovat henkilökohtainen asiakaspalvelu ja asiakkaan tunteminen. Kolmantena tekijänä on paikallisen kilpailun tuntemus. Neljäntenä vielä se, että myös perinteinen kauppa voi hyödyntää kansainvälistä tavarantoimittajajoukkoa ja verkkokauppaa. Kun verkkokauppa yhdistetään perinteisen kaupan toimintamalliin, syntyy kilpailuetu, kun asiakas voi tulla hakemaan haluamansa tuotteen heti.

