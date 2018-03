Yle seurasi, kun Töölön sairaalassa tehtiin poikkeuksellinen aivoleikkaus – Robotti avusti kirurgia Parkinson-potilaan hoidossa

Helsingissä Töölön sairaalassa tehtiin tänään tiistaina hyvin poikkeuksellinen aivoleikkaus.

Iäkkään miehen aivoihin asennettiin robotin avustuksella neljä katetria, joiden kautta hänelle annostellaan Parkinsonin tautiin kehitettyä lääkettä.

Robotiikkaa ei ole aiemmin tavattu hyödyntää Suomessa aivokirurgiassa.

– Tällä alalla tämä on varsin uutta, vahvistaa neurokirurgian erikoislääkäri Riku Kivisaari Helsingin Hyksistä.

Neurokirurgi Riku Kivisaari (vas.) ja robotin kehittäjä Stephen Gill Töölön sairaalassa. Kari Ahotupa / Yle

Potilaan aivoihin asetettavan katetrin valmistelua. Kari Ahotupa / Yle

Leikkauksessa potilaan kalloon porattiin reiät, joihin asennettujen työskentelykanavien kautta katetrit toimitettiin syvälle aivoihin.

Työ vaati suurta tarkkuutta, Kivisaari sanoo.

– Keskeisintä on huolellinen suunnittelu. Vaikeus tulee siinä, että tässä on monta eri vaihetta, pientä vaihetta, jotka kaikki täytyy saada menemään just eikä melkein, hän kuvailee.

– Robotti itsessään ei leikkaa yhtään mitään, mutta se antaa suunnan kaikille työkaluille niin, että ne tulisivat mahdollisimman tarkasti oikeaan paikkaan.

Harvinainen aivoleikkaus vaati suurta tarkkuutta. Kari Ahotupa / Yle

Uutta on myös Helsingin yliopiston biotekniikan instituutissa kehitetty lääke, jonka testaamista varten robotti on lainattu Britanniasta.

Eläinkokeissa lääkkeen on todettu hidastavan taudin etenemistä ja lieventävän oireita, ja tämän vuoden kestävissä testeissä selviää, auttaako se myös Parkinsonia sairastavaa ihmistä.

Robotti on lainassa Helsingissä vuoden loppuun asti. Nähtäväksi jää, hankitaanko sellainen joskus myös Suomeen.

Neurokirurgian erikoislääkäri Riku Kivisaari. Kari Ahotupa / Yle

