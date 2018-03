Vuoden lupaavin pop-tulokas Vesta haluaa haastaa kuulijat: Teen musiikkia, en sirkusta

Uutisvideot: Vesta on valittu vuoden lupaavimmaksi pop-tulokkaaksi YleX:n ja Soundin äänestyksissä

Itseoppineesta laulaja-lauluntekijästä on povattu suomenkielisen popin suunnannäyttäjää.

Vesta on yllättävän pitkä. Hän myös jutustelee iloisen kevyesti ennen haastattelua.

Toista voisi luulla, kun on kuunnellut nuoren laulaja-lauluntekijän musiikkia. Kappaleissa lauletaan riipaisevasti erosta, peloista ja epävarmuuksista.

Maailmantähti Sian tyylisestä mustavalkoisesta hiustyylistään tavaramerkin tehnyt laulaja myhäilee tyytyväisyyttään, sillä hänen esikoisalbuminsa on juuri julkaistu. Jännitystä hän on purkanut edellisiltana bilettämällä.

Lohtulauseita-albumin vastaanotto on kuitenkin ollut erittäin positiivinen.

– Halusin tehdä levyn, josta tulee ihmisille rakas. Minusta tuntuu, että siinä ollaan onnistuttu.

Elämää sisään, musiikkia ulos

Vesta on noussut puhutuimmaksi pop-tulokkaaksi lyhyessä ajassa. Vain muutama vuosi sitten hän eli vielä tavallista nuoren aikuisen elämää.

Kuka? Vesta Burman, 23-vuotias laulaja-lauluntekijä Helsingistä

itseoppinut musiikintekijä

valittu vuoden pop-tulokkaaksi esimerkiksi YleX:ssä ja Soundissa

esikoisalbumi _^Lohtulauseita$_

levyn tuottajana PMMP:lle musiikkia tehnyt Jori Sjöroos

– Paistoin hampurilaisia ja asuin yksiössä Kalliossa. Elin elämää. Etsin itseäni ja matkustelin. Olen ihan tilasto, laulaja nauraa.

Puolitoista vuotta sitten Vesta päätti alkaa tehdä musiikkia kunnolla. Hän oli jo julkaissut muutamia sinkkuja, mutta ne oli tehty harrastuksena omaksi iloksi.

Kun oli tarpeeksi hengittänyt elämää sisään, sieltä alkoi tulla jotain myös ulos.

– Olin saanut elämästä kaikenlaisia juttuja, niin lähdin purkamaan ja avaamaan niitä. Musiikki on todella terapeuttinen taiteen muoto. Siinä on yleistunnelma ja siihen voi sanoa mitä vaan. Ne voivat olla ristiriidassa toistensa kanssa ja siitä voi syntyä mielenkiintoisia asioita. Se herättää tunteita.

Musiikkia kuuntelemalla oppii

Suomalainen popmusiikki on ollut Vestalle tärkeää pienestä pitäen. Hänen siskonsa kuuntelivat bändejä kuten Pariisin kevät, PMMP, Egotrippi ja Stella. Niistä tuli myös Vestan suosikkeja.

Yläasteella musiikinopettaja huomasi Vestan laulajan taidot ja laittoi hänet usein esiintymään. Siitä innostuneena Vesta alkoi soittaa 15-vuotiaana pianoa, sillä hän halusi opetella soinnut.

– En ole käynyt musiikkikouluja. Olen kuunnellut musiikkia. Se on minun kouluni.

Vestan isäkin patisteli tyttöään koulun penkille opiskelemaan musiikkialaa vaikka äänitystekniikkaa. Nuoren muusikon mielestä se olisi ollut turhaa, sillä hän sai ensimmäisen levynsä tuottajaksi todellisen osaajan: hänen fanittamansa PMMP:n biisintekijänä ja tuottajana tunnetun Jori Sjöroosin.

– Sanoin isille, että paras koulu on se, missä olen nyt. Saan istua upean Jori Sjöroosin vieressä ja opetella näitä asioita. Sen parempaa koulua en olisi voinut saada.

Vestalla ja Sjöroosilla oli yhteisiä tuttuja, jotka suosittelivat molempia toisilleen.

Ensimmäinen albumi alkoi hahmottua yhteistyössä luonnostaan.

– Taikana tuon levyn tekemiseen oli se, että 80 prosenttia ajasta me vain juttelimme. Se oli sydän ja avain kaikkeen, että pystyimme tekemään noin värikkään kokoelman kappaleista.

Nimekkään tuottajan kanssa työskenteleminen ei jännittänyt Vestaa.

– Se oli Jorissa ihanaa, että hän oli se ystävä, jota olin odottanut. Me molemmat saimme toisistamme sen, mitä olimme venailleet.

Musiikki yhdistää ihmisiä

Vesta oli keksinyt Lohtulauseita-nimen levylleen jo monta vuotta sitten. Sana tuntui kuvaavan parhaiten sisältöä, jota hän muusikkona halusi tuottaa.

Esikoislevyllä Vesta risteilee valtavirran ja marginaalin välissä. Tuloksena ei ole perinteisen kaavan mukaan tehtyä poppia.

– Toivon, että ihmiset kuuntelevat biisejä korvat höröllä ja keskustelevat toistensa kanssa. Toivon, että musiikin tarkoitus on yhdistää ihmisiä.

”Taidan olla hullu

Täysi sekopää

Mut mun reviirille

Ei kantsi enää tulla näyttäytymään”

Vesta laulaa persoonallisella äänellään eron jälkeisestä tilasta Sun katu –kappaleella. Tarina on parikymppisen elämästä, mutta siihen voi samaistua kuka tahansa eron kokenut.

Laulaja tekee itse kappaleidensa sanoitukset ja hän tuo niissä tuntojaan esiin hyvin avoimena.

– Miksi en olisi avoin? Se on vain musiikkia. Se on taidetta. Sen voi aina kuitata sillä, että se on taidetta, laulaja virnistää ilkikurisesti.

– Toivon, että ihmiset kuuntelevat kappaleitani ja keskustelevat niistä toistensa kanssa. Toivon, että musiikin tarkoitus on yhdistää ihmisiä, sanoo Vesta. Antti Lähteenmäki / Yle

Vesta on valittu vuoden lupaavimmaksi pop-tulokkaaksi esimerkiksi YleX:n ja Soundin (siirryt toiseen palveluun) äänestyksissä. Hän laulaa levyllään, ettei hänestä ole esikuvaksi tai ikoniksi. Vestasta on kuitenkin povattu suomenkielisen popin suunnannäyttäjää.

Haastattelussa laulaja-lauluntekijä on hieman varuillaan. Syntyy vaikutelma, että itseoppineelle muusikolle julkisuus ei ole se mieluisin asia.

– Julkisuus on aika hömppää, mutta se on osa tätä työtä. Olen iloinen, että saan tehdä musiikkia, joka puhuttelee ihmisiä. Jos siihen kuuluu, että musiikista pitää vähän jutella, niin jutellaan.

Haastattelun päätteeksi otetaan kuvia juttua varten. Kuvaaja ohjeistaa nuorta muusikkoa kävelemään rappusissa. Hän tekee työtä käskettyä, mutta tovin päästä luonnonlapsi putkahtaa ilmoille.

– Teen musiikkia, en sirkusta, Vesta huudahtaa.

Asiat ovat silti erittäin hyvin. Vestalla on tällä hetkellä käsissään kaikki ne asiat, joista hän on haaveillut jo vuosia.

– Päätin, että nyt nautin siitä, että saan olla tässä tilanteessa. Nyt en haaveile eteenpäin, vaan olen vain tässä. Kellun vaan paikallani hetken.