Pikkukaupunki satsasi isosti asukkaiden liikkumiseen ja onnistui – "Ihan kuin urheiluopistolla olisi!"

Akseli Keskitalon mielestä parasta perheliikkarissa on pomppupallo.

Moni kunta yrittää saada asukkaisiin vipinää, ja Kannus näyttää onnistuneen siinä. Viime keväänä alkaneen hankkeen ansiosta tavoitettiin 10 000 kannuslaista. Käytännössä jokainen kuntalainen siis osallistui vajaat pari kertaa, sillä kaupungissa on vain 5800 asukasta.

– Tulokset ovat valtavan hyvät! Verrattuna aiempaa ohjattuun liikuntaan osallistuneiden luku on moninkertainen, sanoo palveluohjaaja Katri Kykyri ja antaa viime vuodelle arvosanan 10+.

Liikettä elämään -hanke käynnisti Kykyrin sanojen mukaan testilaboratorion, jossa kokeillaan kaikkea mahdollista, katsotaan muiden kuntien kokemuksia, sovelletaan ja muutetaan. Kuntalaisilta on saatu hyvää palautetta: kylläpä nyt tapahtuu.

Perhe on huomannut piristymisen

Ville-Veikko Kykyri ja pian 2-vuotias Venla ovat viihtyneet perheliikkarissa. Siellä parasta on vapaa tekeminen, iso tila ja turvalliset puitteet.

– Huippukokemukset tästä! On paljon touhua, vähän ohjattuakin. Lapset tottuvat hyvään yhdessäoloon, kiittelee Kykyri.

Hänen mukaansa meininki kaupungissa onkin piristynyt selvästi. Harrastaminen ja liikkuminen lasten kanssa ei jää puitteista tai paikoista kiinni.

– Harrastusmahdollisuuksien näkökulmasta täällä on aivan huippuolot. Ihan niin kuin urheiluopistolla olisi! On viihdytty tosi hyvin, liikunnallista kansaa kun ollaan.

Vesipeuhua, perhesählyä ja kymmeniä muita lajeja

Lapsiperheitä onkin saatu Kannuksessa liikkeelle todella paljon. Siitä saa palveluohjaaja Katri Kykyrin mukaan kiittää suuresti yhdistyksiä, joiden työ painottuu varsinkin kylien liikuttamisessa.

Perheille oli viime vuonna tarjolla liikkarien lisäksi painia, taaperotunteja, koko perheen frisbeegolfia, vesipeuhua, perhesählyä, maastopyöräilykerhoa, luontopolkuretkiä ja paljon muuta.

Alle kouluikäisille tarjottiin omia ryhmiä, ikääntyville oli kymmenkunta lajia kuntonyrkkeilystä tuolijumppaan ja palloilusta luontoretkiin. Erityisryhmissä muun muassa heräteltiin aloittelijoiden intoa ja liikutettiin erityislapsia ja mielenterveysasiakkaita. Lisäksi kylissä oli omia ryhmiään, ja koko Kannukselle järjestettiin iso joukko suurempia yhteistapahtumia.

Harrastusmahdollisuuksien näkökulmasta täällä on aivan huippuolot Ville-Veikko Kykyri

Liikettä elämään -hanke alkoi viime vuoden keväällä. Liikkumisen merkitys on kuitenkin kirjattu Kannuksen kaupunkistrategiaan jo vuosia sitten.

– Kannuksella on valtavan voimakas panostus ja näkemys, että hyvinvointiin panostamalla viedään koko kaupunkia eteenpäin, sanoo Katri Kykyri.

Kannuksen satsaus liikuntaan näkyy myös Kuntaliiton kuntarakennetilastoissa (siirryt toiseen palveluun). Siinä missä liikuntaan ja ulkoiluun pistettiin toissavuonna keskimäärin 104 per asukas ja pienissä kunnissa selvästi vähemmän, Kannuksen luku on 136 euroa. Lähes samankokoisten Kangasniemen ja Nakkilan vastaava panos on 55 euroa.

Kalle Niskala / Yle

Tuohon tilastoon lasketaan kaikki toiminnot, joiden tarkoituksena on liikunnan, urheilun, ulkoilun ja vastaavien toimintojen kehittäminen sekä liikuntapaikkojen, ulkoalueiden ja -reittien tarjonta. Esimerkiksi uimahalli tai jäähalli on iso investointi ja vaikuttaa siihen, miltä samankokoistenkin kuntien satsaus näyttää.

Sivistystoimenjohtaja Leena Kivijakola muistuttaa, että Kannuksessa on samat haasteet kuin muuallakin, ja nyt halutaan saada porukka motivoitua satsaamalla sekä tiloihin että toimintoihin. Maksuttomuus on tärkeää, mutta yhtä lailla merkittävää on Kivijakolasta se, että ihmiset opetetaan käyttämään palveluja.

Mitä palveluja sitten halutaan, sitä Kannuksessa kokeillaan nyt reippaasti. Hankkeessa kokeillaan, kuunnellaan palautetta, otetaan oppia muista kunnista ja muutetaan käytäntöjä, jos ne eivät toimi.

Muutenkin aktiiviset on aina helppo innostaa

Kannuksessakin liikkuminen polarisoituu: toiset liikkuvat koko ajan enemmän ja toinen puoli lipuu kauemmas. Nyt tavoitteena on , että jokainen voi osallistua, riippumatta taloudellisesta tilanteesta ja elämäntilanteesta .

– Täällä on paljon kotona olevia vanhempia, jotka ovat pienituloisia. On tärkeää, että tarjolla on maksuttomia tilaisuuksia ja että saa myös yhteisöllisyyttä koko perheen tapahtumista, sanoo palveluohjaaja Katri Kykyri.

Yleensä on helpompi innostaa niitä aktiivisia, jotka lähtevät mukaan joka tapauksessa. Nyt halutaan saada kiinni myös vähemmän liikkuvat ja heikompikuntoiset. Heitä tavoitellaan monia reittejä pitkin, kuten neuvoloista ja sosiaalipalvelujen kautta.

Meillä on elämämme tilaisuus ja aiomme siihen tarttua! Palveluohjaaja Katri Kykyri

Valtiolta tuli hankkeeseen tälle vuodelle 33 000 euroa ja Kannus laittoi saman verran omiaan. Hanke tuo siis asukasta kohden 11 euroa per asukas. Sitä Katri Kykyri pitää upeana summana.

– Tämä on ihan optimaalinen mahdollisuus kehittää palveluita ja me todella teemme sen. Jokainen euro, mikä hankkeelle tulee, menee suoraan kentälle ja näkyy toimintana. Meillä on elämämme tilaisuus ja aiomme siihen tarttua!

Perheliikkarissa ei tarvitse jonotella

Mari, Akseli ja Hilma Keskitalolle perheliikkari on jo tuttu, sillä he ovat olleet mukana viime syksystä lähtien melkein joka viikko.

– Kun Hilma konttasi, tuntui että hän voi jäädä jalkoihin, nyt hän menee jo mukana, sanoo äiti.

Lapset tykkäävät, kun liikettä on koko ajan ja tekemistä niin paljon, ettei tarvitse odotella vuoroaan.

– Välineisiin on selvästi satsattu, ja ne kiinnostavat lapsia.

Pienten lasten kanssa liikkumiselle löytyykin perheen mielestä hyvin vaihtoehtoja luistelukentistä ja laduista nähtien.

– Liikkumismahdollisuudet ovat tämän kokoiselle paikkakunnalle tosi hyvät!