Verenpunaisen jään syyksi paljastui vaaraton leväpigmentti – tutkija iloitsee havainnoista

Hajoavan ruskolevän värjäämä jää on kummastuttanut lounaisessa ulkosaaristossa ja Helsingin edustalla. Suomen ympäristökeskuksen mukaan punaruskea tai jopa verenpunainen väri johtuu hajoavasta ruskolevästä eli rakkohaurusta. Ilmiö on vaaraton.

Ympäristökeskuksen saamien ilmoitusten mukaan jää on paikoin ollut jopa aivan verenpunaista.

– Tässä on kyseessä ihan normaali ilmiö. Talven aikana lumen ja jään alla rakkohaurusta vapautuu levän väriaineita, kun levämassa hajoaa. Se väriaine värjää lumen ja jään itsensä väriseksi, eli hyvin tyypillisen punaruskeaksi, kertoo Suomen Ympäristökeskuksen erikoistutkija Seppo Knuuttila.

Rakkohauru saattaa hajotessaan värjätä jään punaruskeaksi, joskus jopa verenpunaiseksi. Seppo Knuuttila / SYKE

Knuuttilan mukaan ilmiö ei ole poikkeuksellinen, mutta kertoo siitä, että rakkohaurun määrä on lisääntynyt. Tutkija riemuitsee asiasta.

Merkki Suomenlahden tilan kohentumisesta

– Tämä on sinänsä on positiivinen uutinen. Rakkohauru on hyvä levä ja se kuuluu Itämeren avainlajeihin ja sen runsastuminen on hyvä merkki Itämeren ekosysteemin tervehtymisestä.

Paikoin rakkohauruvalleja on ollut enemmän kuin 25 vuoteen.

Knuuttilan arvion mukaan runsaat rakkohauruhavainnot voivat kertoa siitä, että Itämeren tila on mennyt viimeisen kymmenen vuoden aikana parempaan suuntaan. Samalla haitallisten levien määrä, esimerkiksi sinilevän määrä on vähentynyt.

– Veden kirkkaus on jonkun verran lisääntynyt ja se hyödyttää myös auttaa rakkohaurua. Se kasvaa pohjalla, ja mitä kirkkaampaa vesi on, sitä leveämpi sen kasvuvyöhyke on ja se voi kasvaa syvemmällä ja sen määrä lisääntyy.

Nyt jäätä värjäävä rakkohauru tunnettiin aiemmin nimellä rakkolevä. Saaristossa sitä kerättiin aikoinaan viljelysten lannoitteeksi ja maata parantamaan. Lisäksi sitä on käytetty kasvinvärjäyksessä.

– Se ei ole mitenkään haitallinen. Siitä hyötyy koko rantakekosysteemi, Knuuttila selvittää.

Rakkohaurun lisäksi keväisin voi nähdä myös panssarisiimalevien ja tarttumalevien värjäämiä paikkoja.