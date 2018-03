Kosovon hallitus rakoilee: Serbipuolue lähti kahakan jälkeen

Kosovon serbivähemmistöä edustava puolue ilmoitti tiistaina jättävänsä maan hallituksen. Serbipuolue kertoi syyksi "hyökkäykset serbejä ja Serbian edustajia vastaan".

– Emme voi enää vaieta ja suostua koristeeksi, sanoi puolueen johtaja Goran Rakić tiistaina tavattuaan Serbian presidentin Aleksandar Vučićin Belgradissa.

Taustalla on välikohtaus Mitrovican kaupungissa, jossa joukko serbinationalisteja osoitti mieltään maanantaina. Poliisi käytti mielenosoituksen hajottamiseen kyynelkaasua ja tainnutuskranaatteja sekä otti kiinni Serbian hallituksen Kosovo-asioista vastaavan virkamiehen Marko Djurićin. Sairaalalähteiden mukaan yli 30 ihmistä loukkaantui.

Poliisin mukaan Djurić oli tullut maahan laittomasti, joten hänet kuljetettiin Serbian rajalle ja vapautettiin. Uutistoimisto AFP:n mukaan Serbian valtion edustajat hakevat yleensä Kosovon hallinnolta hyväksynnän vierailulle etnisten serbien asuttamilla alueilla.

Serbian presidentti Vučić kuvaili Djurićin kohtelua "sieppaukseksi". Kosovon presidentti Hashim Thaci pitää mielenosoitusta Serbian provokaationa.

Pääministeri: Hallitus pysyy pystyssä

Serbipuolueella oli Kosovon hallituksessa kolme ministeriä, joista yksi toimi varapääministerinä. Kosovon pääministeri Ramush Haradinaj on pyytänyt puoluetta harkitsemaan vielä päätöstään.

Hallitus menettää enemmistönsä parlamentissa serbipuolueen lähdön myötä. Haradinajin mukaan hallitus ei ole kaatumassa, eikä maassa tarvita uusia vaaleja. Hän ei kuitenkaan kertonut, aikooko hän hakea tukea hallitukselle muista puolueista.

EU peräänkuuluttaa rauhallisuutta ja viisautta

EU:n korkea ulkopoliittinen edustaja Federica Mogherini matkusti tiistaina Serbiaan ja keskusteli Serbian presidentin Aleksandar Vučićin kanssa asiasta. Mogherinin mukaan he sopivat etsivänsä uusia keinoja Serbian ja Kosovon kiistojen rauhanomaiseen ratkaisuun.

– Eiliset [maanantaiset] tapahtumat eivät saa toistua. Euroopan unioni odottaa, että rauhallisuus, viisaus, pidättyväisyys ja johtajuus voittavat, Mogherini vetosi lausunnossaan.

Yhdysvallat on tuominnut jyrkästi Mitrovican tapahtumat, jotka sen mukaan kiristivät tarpeettomasti jännitteitä ja uhkasivat alueellista vakautta. Venäjän ulkoministeriön mukaan Mitrovicassa pyrittiin "pelottelemaan Kosovon serbejä". Venäjä syytti myös EU:ta ja Yhdysvaltoja serbien painostamisesta.

Kosovon 1,8 miljoonasta asukkaasta yli 90 prosenttia on albaaneja. Etnisiä serbejä maassa asuu noin 120 000. Vuonna 2008 itsenäiseksi julistautuneen Kosovon on tunnustanut yli 110 maata, mutta muun muassa Serbian, Venäjän ja Kiinan vastustus on estänyt sitä pääsemästä YK:n jäseneksi.

Viime aikoina Kosovon ja Serbian välejä on kiristänyt muun muassa serbipoliitikon murha Kosovon Mitrovicassa.

Lähteet: Reuters, AFP, AP