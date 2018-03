Etiopialle uusi pääministeri – sovittaako ensimmäinen oromo-johtaja ristiriidat?

Nelikymppisen Abiy Ahmedin on toivottu tuovan uusia tuulia hallitukseen. Pääministeri nousee nyt ensimmäistä kertaa Etiopian suurimmasta etnisestä ryhmästä.

Etiopian pääministeriksi nousee ensimmäistä kertaa oromo-kansaa edustava poliitikko. Etiopian valtiollisen median mukaan maata hallitseva Etiopian kansan vallankumouksellinen demokraattinen rintama (EPRDF) valitsi tiistaina johtajakseen Abiy Ahmedin.

Tämä merkitsee, että Abiysta tulee myös pääministeri, sillä EPRDF:llä on hallussaan kaikki parlamenttipaikat. Neljästä etnisestä puolueesta koostuva liittouma on hallinnut Etiopiaa 27 vuotta.

Toistaiseksi oromoja ei ole nähty pääministereinä, vaikka kyseessä on maan suurin etninen ryhmä. Etiopia on väkiluvultaan Afrikan toiseksi suurin maa, ja sen 100 miljoonan ihmisen väestöstä noin kolmasosa on oromoja.

Takana vuosien protestit hallitusta vastaan

Viitisen vuotta Etiopian pääministerinä toiminut Hailemariam Desalegn erosi yllättäen tehtävästään helmikuussa. Etiopian talouskasvu on ollut nopeaa vuosien ajan, mutta hallituksen autoritaarinen tyyli on närästänyt suurta osaa etiopialaisista.

Sekä oromot että Etiopian toiseksi suurin etninen ryhmä, amharat, ovat järjestäneet toistuvasti ajoittain väkivaltaisiakin protesteja Hailemariamin hallitusta vastaan. Oromojen loppuvuodesta 2015 aloittamat protestit lientyivät vasta hallituksen julistettua 10 kuukauden poikkeustilan syksyllä 2016.

Levottomuuksissa arvioidaan kuolleen satoja ihmisiä. Hallitusta vastustavat mielenosoittajat ovat vaatineet lisää kansalaisvapauksia ja oppositiojohtajien vapauttamista. Hailemariamin eron jälkeen julistettiin uusi poikkeustila. Ennen eroaan Hailemariam yritti rauhoittaa kuohuntaa ilmoittamalla kaikkien poliittisten vankien vapauttamisesta.

Lähteet: Reuters, AFP, AP