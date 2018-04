Länsimetro nostaa vuokria aivan metron tuntumassa – liityntälinjojen varrella vuokrat saattavat jopa laskea

Luotettavia ja kattavia tilastotietoja länsimetron vaikutuksesta vuokriin ei vielä ole olemassa. Siksi Vuokraturva Oy etsi Yle uutisille esimerkkejä vuokrista länsimetron varrelta aivan metroaseman tuntumasta ennen ja jälkeen metron rakentamisen.

Vuokraturvan esimerkkiasunnot ovat sellaisia vanhoja, kullekin alueelle tyypillisiä vuokra-asuntoja, jotka on vuokrattu muutama vuosi sitten ja nyt uudelleen länsimetron rakentamisen jälkeen. Vuokraturvan esimerkeissä eivät siis näy uudiskohteet, joiden vuokrataso voi olla merkittävästi korkeampi.

Vuokrat esimerkkiyksiöissä ja -kaksioissa ovat nousseet hieman esimerkiksi Helsingin puolella Lauttasaaressa ja Espoon Tapiolassa.

– Länsimetrosta on seurannut todella paljon uudistuotantoa eli uusia asuntoja on rakennettu paljon. Kysyntä on kasvanut, mutta myös tarjonta on kasvanut, sanoo Vuokraturva Oy:n hallituksen puheenjohtaja Timo Metsola.

– Tämä on ehkä syy sille, että vuokrataso on noussut yllättävän vähän, jos sitä vertaa asuntojen hintoihin, jotka ovat nousseet 4–6 % länsimetron läheisyydessä. Vuokrissa tasonousu on ainakin tällä hetkellä vielä maltillisempi.

Asuntoja, joita on aiemmin vuokrattu alle markkinahinnan, saatetaan tarjota hanakammin markkinahintaan. Timo Metsola

Vaikka Metsola uskoo uudistuotannon hillitsevän vuokrien nousua, hän toteaa myös, että uusien, kalliimpien vuokra-asuntojen hinnat nostavat metroradan varrella olevien vetovoimaisten alueiden keskivuokratasoa ja voivat nostaa myös vanhojen asuntojen vuokria.

– Totta kai uusien asuntojen korkeammat vuokrat nostavat keskivuokratasoa. Lisäksi asuntoja, joita on aiemmin vuokrattu alle markkinahinnan, saatetaan tarjota hanakammin markkinahintaan.

– Mutta jos katsotaan sellaisia asuntoja, jotka on vuokrattu aiemmin markkinahinnalla ja verrataan siihen vuokraan mitä niistä tällä hetkellä saadaan, niin vuokrissa ei ole juurikaan tapahtunut merkittäviä muutoksia, hän summaa.

Metsolan mukaan vielä on kuitenkin liian aikaista sanoa mikä länsimetron todellinen vaikutus vuokriin tulee olemaan.

– Liikenneyhteyksien parantuminen länsimetron asemien seuduilla on lisännyt kysyntää, mutta voimakas uudistuotanto on lisännyt todella paljon tarjontaa eli sekä kysyntä että tarjonta on kasvanut. Kun jossakin vaiheessa uudistuotanto hiipuu, niin silloin me oikeastaan vasta näemme parantuneiden liikenneyhteyden vaikutuksen vuokriin pidemmällä aikavälillä.

Esimerkkiasunnot ovat Vuokraturvan välittämiä vanhoja vuokra-asuntoja. Esimerkkeinä on käytetty samoja asuntoja, jotka on vuokrattu muutaman vuoden sisällä ja uudelleen länsimetron avaamisen jälkeen. Yle Uutisgrafiikka

Vuokralaiset: "Uusia asuntoja pitäisi rakentaa yhden yön aikana 20 000, jotta se vaikuttaisi hintoihin"

Vuokralaiset eivät niele Metsolan arvioita siitä, että uudet vuokra-asunnot olisivat hillinneet vuokrien nousua: päinvastoin.

Vuokralaiset ry:n toiminnanjohtaja Anne Viita ei usko alkuunkaan väitettä siitä, ettei länsimetron varrelle rakennettujen uusien asuntojen ja vuokra-asuntojen määrän lisääntyminen olisi vaikuttanut tai tulisi pitkään aikaan vaikuttamaan vuokria hillitsevästi.

– Uudet asunnot metroradan varrella ovat asuntosijoittajia varten tuottotarkoituksessa rakennettuja. Ne ovat kalliita, eivätkä helpota tukalassa asemassa olevien vuokralaisten tilannetta ollenkaan, sanoo toiminnanjohtaja Anne Viita Vuokralaiset ry:stä.

Esimerkiksi Espooseen, Koivusaareen ja Lauttasaareen nyt ja lähitulevaisuudessa rakennettavat asunnot eivät hänen mukaansa vaikuta vuokria alentavasti, koska asuntotuotanto on niin pahasti jäljessä ja koska pääkaupunkiin tulijoita riittää jatkuvasti enemmän.

– Pääkaupunkiseudulle tarvittaisiin muutama kymmenen tuhatta asuntoa lisää, jotta hinnat oikeasti voisivat laskea. Parikymmentätuhatta asuntoa pitäisi rakentaa oikeastaan nyt heti, yhden yön aikana, jotta se vaikuttaisi vuokriin. Ja näinhän ei tietenkään tapahdu muualla kuin minun päiväunissani, toteaa Viita.

"Me saamme olla onnellisia jokaisesta askeleesta, joka pitää hinnat edes paikoillaan"

Viidan mukaan vuoden 2017 tilastot näyttivät hyviä rakennuslukuja, mutta niillä paikataan vasta menneiden vuosien asuntovajetta.

– En usko, että 15–20 vuodessakaan viisaria saadaan oikeaan suuntaan siirrettyä, koska väki tulee asumaan sinne missä on töitä ja asuntotuotanto ei tahdo pysyä perässä.

– Me saamme olla kuitenkin onnellisia jokaisesta askeleesta, joka tasoittaa hinnankorotusta tai pitää hinnat edes paikoillaan, Viita toteaa.

Koska asuntojen rakentaminen ja vapaat markkinat eivät näytä Viidan mukaan ratkaisevan nyt jo vuokra-asuntotilannetta pääkaupunkiseudulla, kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja, kuten kaupungin vuokra-asuntoja pitäisi hänen mukaansa rakentaa paljon ja nopeasti lisää.

Vuokraturva: Kesä voi tuoda uusille asemille levottomuutta – ja jopa laskea vuokria

Vaikka luotettavia ja kattavia tilastoja vuokrista saadaan viiveellä ja vaikka yleisesti voidaan odottaa, että vuokrataso kehittyy pidemmällä aikavälillä samansuuntaisesti kuin asuntojen hinnat, niin vuokrat voivat reagoida nopeastikin olosuhteiden muutoksiin.

Vuokraturvan Metsolan mukaan metro voi tuoda mukanaan vuokramarkkinoita ajatellen mukanaan paitsi hyvää, myös pahaa.

– Jos metroasema on aivan asunnon vieressä, niin se nostaa vuokratasoa, mutta jos kyseisellä metroasemalla tulee kesällä levottoman tai turvattoman oloista, niin se voi vaikuttaa vuokria alentavasti, Metsola sanoo.

Metsola toteaa, että kun asuntojen hinnoissa ennakoidaan tulevia asioita vuosien päähän, niin vuokra maksetaan tämän hetken tilanteessa.

– Se on vähän niin, että päivän sää ratkaisee hinnan. Muutos saattaa olla nopeaakin, koska vuokramarkkinoilla eletään sen hetkisen kysynnän ja tarjonnan mukaisesti.

Antti Kolppo / Yle

Vuokrien nousu pysähtynyt tai jopa laskussa alueilla, joilla länsimetro on huonontanut liikenneyhteyksiä

Niillä alueilla, joissa liikenneyhteydet huononivat metron avaamisen myötä, näyttäisi siltä, että vuokrat eivät ole nousseet. Vuokrat saattavat jatkossa jopa laskea, mikä on pääkaupunkiseudulla poikkeuksellista.

– Ne Espoon alueet, joissa julkiset yhteydet heikkenivät metron aukeamisen myötä, ovat käytännössä menneet vaakalentoa vuokrissa. Vielä vuokria ei ole jouduttu laskemaan, mutta eivät ne ole yhtään nousseetkaan, sanoo Vuokraturvan Timo Metsola.

Hän uskoo, että kuluvan vuoden aikana selviää, laskeeko vuokrataso pysyvästi jollakin alueella.

Vuokraturva Oy:n hallituksen puheenjohtaja Timo Metsola uskoo, että uudisrakentaminen hillitsee vuokria. Antti Kolppo / Yle

Myös itäisen Helsingin vuokrat saattavat nousta länsimetron vaikutuksesta

Myös Itäisessä kantakaupungissa, kuten Hakaniemessä, Sörnäisissä, Kalliossa ja jopa kauempana idässä vanhan metron varrella vuokrat saattavat Vuokraturvan Timo Metsolan mukaan nousta länsimetron vaikutuksesta.

– Sörnäinen ja Hakaniemi kilpailevat tosi vahvasti ydinkeskustan kanssa vuokramarkkinoilla. Jos ajatellaan nuorta opiskelijaa, joka pääsee metrolla itäisestä kantakaupungista Otaniemeen, niin se on kyllä todellakin valtti, sanoo Metsola.

Myös Itä-Helsingin lähiöistä matkustetaan metrolla nyt huomattavasti pidemmälle kuin aikaisemmin. Itä-Helsingistä saatetaan alkaa käydä entistä enemmän töissä Espoossa ja se saattaa vaikuttaa asuntojen hintoihin ja vuokriin myös Helsingissä.

– Ensimmäistä kertaa keskustan läpi pääsee tietynlaista keskustatunnelia pitkin Espooseen asti ilman ruuhkia, toteaa Metsola.