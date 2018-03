Synnyttämättömät naiset haluavat nyt kierukkaehkäisyn – 17-vuotiaan lukiolaistytön toive tyrmättiin aluksi täysin

Kuopiolainen Ida Hirvonen kertoo olleensa todella itsepäinen halutessaan itselleen hormonikierukan. Terveydenhuollon henkilöstölle hän joutui vähän alle 17-vuotiaana perustelemaan tahtoaan useaan otteeseen, sillä suhtautuminen oli hyvin kielteistä.

– Ajatuksesta ei tykätty ollenkaan ja minulle sanottiin, että he eivät suosittele sitä nuoren ikäni vuoksi. Monilta oli kuulemma otettu kierukka pois sen aiheuttaman kivun takia, muistelee lukion toista luokkaa käyvä Hirvonen.

Hän sai kuitenkin tahtonsa läpi ja hormonikierukka laitettiin viime syksynä nuoren naisen ollessa 17-vuotias. Alun perin Hirvonen toivoi hormonikierukkaa, koska hän halusi saada kuukautiset loppumaan.

Halutaan helppoja ja vähähormonisia vaihtoehtoja

Yhä useampi synnyttämätön nainen valitsee ehkäisykseen hormoni- tai kuparikierukan. Määrä on kasvanut viime vuosina selvästi. Syitä ovat esimerkiksi juuri kuukautisten hillitseminen, joka mahdollistuu hormonikierukalla sekä sen helppous ehkäisykeinona.

– Ei tarvitse muistaa pillerin ottamista, toteaa varkautelainen terveydenhoitaja Henna Vihanne.

Samaa sanovat myös terveyskeskuslääkäri Päivi Nuttunen Kuopion seksuaaliterveysneuvolasta sekä vastaava lääkäri Ulla Ågren Kuopion YTHS:stä.

Ylipäätään erilaisten pitkäaikaisten ehkäisykeinojen määrä on noussut. Ulla Ågren

– Osa haluaa hormonittoman tai vähähormonisen vaihtoehdon. He kokevat, että esimerkiksi yhdistelmäehkäisypillereistä tulee haittoja, pohtii Nuttunen.

Henna Vihanne muistuttaa, että nimenomaan hormonikierukka hillitsee kuukautisia. Kuparikierukka puolestaan saattaa runsastuttaa vuotoja.

Ågrenin mukaan opiskelijat kokevat kierukan helpommaksi vaihtoehdoksi myös siitä syystä, että nuoret aikuiset matkustelevat paljon.

– Ylipäätään erilaisten pitkäaikaisten ehkäisykeinojen määrä on noussut. Näihin lukeutuu myös ihon alle laitettava ehkäisyimplantaatti, listaa Ågren.

Kierukoissa ja implantaateissa käyttöaika on valmisteesta riippuen 3–5 vuotta.

Kuparikierukka ja hormonikierukka ovat lähes samanlaisia, mutta niissä on hyvin pieniä rakenteellisia eroja. Kuvassa kuparikierukka. Antti Karhunen / Yle

"Ei ole paras vaihtoehto teini-ikäiselle"

Hormonikierukkaa pidetään hyvin varmana ehkäisykeinona, mutta täysin riskitön sekään ei ole. Esimerkiksi vaihdevuodet ohittaneilla naisilla se lisää selvästi rintasyövän riskiä.

Terveydenhuollon ammattilaiset muistuttavat, että kaikki hyvät ja huonot puolet käydään asiakkaan kanssa läpi ennen ehkäisyn valintaa. Samalla kartoitetaan potilaan terveydentila ja perussairaudet. Kaikki keinot eivät sovi kaikille.

Jos teini-ikäinen tarvitsee ehkäisyvalmisteita, aloitetaan usein pillereistä. Henna Vihanne

– Hormonikierukassa ei kuitenkaan ole enempää riskejä kuin missään muussakaan, korostaa Ågren.

Nykyisin hormonikierukoissa voi valita useasta erilaisesta mallista, jotka ovat kooltaan ja hormonimääriltään erilaisia. Myös nuoret, alle 20-vuotiaat synnyttämättömät naiset haluavat aiempaa useammin hormonikierukan. Ikä ei ole este, mutta asiantuntijat arvioivat esimerkiksi teini-ikäisten tarvetta hyvin tarkkaan.

– Ei se ole välttämättä 15–16-vuotiaalle paras vaihtoehto. Jos sen ikäinen tarvitsee ehkäisyvalmisteita, aloitetaan usein pillereistä, muistuttaa terveydenhoitajana pitkään työskennellyt Vihanne.

Ammattilaiset arvioivat, että lähempänä täysi-ikäisyyttä hormonikierukka on varteenotettava vaihtoehto.

– Jokaiselle suunnitellaan ehkäisy omien tarpeiden mukaan, muistuttaa Nuttunen.

Monet kunnat tarjoavat nykyisin ehkäisyn ilmaiseksi nuoremmille naisille. Ilmaisella kierukalla on saatu aborttien määrä kuriin esimerkiksi Kainuussa. Myös Kuopiossa alle 25-vuotiaat ovat saaneet tämän vuoden alkupuolelta lähtien ilmaisen ehkäisyn. Nuttunen uskoo tämän lisäävän entisestään kierukan suosiota.

Terveyskeskuslääkäri Päivi Nuttusen mukaan kierukat ovat yleistyneet myös nuorilla naisilla. Antti Karhunen / Yle

Kierukka laitettiin aiemmin tavallisesti vain synnyttäneille

Aikoinaan kierukkaa pidettiin vaihtoehtona lähinnä synnyttäneille naisille. Vihanne muistaa vanhan sanonnan "ensin tehdään kaksi lasta, sitten kierukka vasta".

Aiemmin kierukan asentamiseen on ajateltu liittyvän infektioriski, jota on pidetty synnyttämättömillä naisilla suurempana. Pieni infektioriski on edelleen olemassa, mutta nykyisin sitä ei pidetä esteenä. Kierukka on myös helpompi laittaa synnyttäneille naisille.

Koulusta on tullut sellainen käsitys, että ne olisi suunnattu vähän vanhemmille naisille. Anni Haataja

– Synnyttämättömillä naisilla kohdunkaula ei ole avautunut, joten sitä joudutaan hieman avaamaan. Sinänsä toimenpide on vain hieman kivuliaampi synnyttämättömillä, kuvailee Ågren.

Päivi Nuttusen mukaan hoitohenkilökunnan suhtautuminen synnyttämättömille naisille laitettavaan kierukkaan on muuttunut viime vuosina myönteisemmäksi, vaikka poikkeuksiakin voi olla.

Kuopiolaiset Ida Hirvonen sekä hänen ystävänsä Anni Haataja ja Nella Frilander ovat sitä mieltä, että he ovat saaneet liian vähän tietoa kierukoista.

– Koulusta on tullut sellainen käsitys, että ne olisi suunnattu vähän vanhemmille naisille, nuoret naiset harmittelevat.

Ennen kierukan laittoa Ida Hirvonen kertoo perehtyneensä eri vaihtoehtoihin hyvin tarkkaan. Itse toimenpidettä hän kuvailee hieman kivuliaaksi. Ennen hormonikierukkaa nuorella naisella oli paljon kipuja kuukautisten aikaan.

– Mahakipuja on silloin tällöin, mutta ei mitään verrattuna aiempaan. Menisin uudestaan, jos pitäisi, iloitsee Hirvonen tyytyväisenä.