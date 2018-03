Vaurastuminen lisää antibioottien käyttöä rajusti Aasiassa – Euroopassa niistä pyristellään eroon

Antibioottien käyttö on lisääntynyt maailmanlaajuisesti noin 40 prosenttia. Kulutus kasvaa Intiassa, Kiinassa ja Pakistanissa sekä muissa Aasian maissa. Intiassa kasvu oli peräti 107 prosenttia.

Antibioottien kulutusta vuosina 2000–2015 on selvittänyt kansainvälinen tutkijaryhmä. Useiden lehtien lainaama tutkimus on esitelty Proceedings of The National Academy of Science (siirryt toiseen palveluun) -julkaisussa. Antibioottien käyttöä tutkittiin 76 maassa.

Kulutuksen kasvua selitetään tarkemmilla diagnooseilla, lääkkeiden helpolla saatavuudella ja keskiluokan ostovoiman ja terveyspalvelujen käytön kasvulla. Myös kuluttajien terveystietoisuus lisääntyy.

Liikkeellä väärennettyjä tai reseptittömiä lääkkeitä

Tutkijaryhmä pitää myönteisenä sitä, että tehokkaat antibiootit ovat yhä useamman saatavilla. Ongelmat liittyvätkin liikakäyttöön. Kehitysmaissa lääkekontrolli on väljempää.

Oma lukunsa ovat väärennetyt tai ilman reseptejä hankitut lääkkeet.

Paineita aiheuttaa myös kehitysmaiden puutteellinen infrastruktuuri. Kun jätehuolto tai viemäröintijärjestelmä ei toimi, bakteerit leviävät helpommin.

Kiinassa haetaan antibiootit itse jos niitä ei määrätä

Antibioottien vähennystarpeeseen on havahduttu myös kehittyvissä maissa. The Lancet -lehti (siirryt toiseen palveluun)kertoo Vietnamissa tehdystä tutkimuksesta, jossa lievistä hengitysteiden ongelmista kärsineitä potilaita haastateltiin sekä lääkärikäynnillä että käynnin jälkeen. Kymmenen prosenttia potilaista oli ottanut antibioottia etukäteen ennen lääkärikäyntiä.

Toisaalta monet kiinalaiset tukeutuvat yhä perinteiseen kiinalaiseen lääketieteeseen.

Antibioottien teho hiipuu ja katoaa kokonaan?

Siinä missä esimerkiksi intialaisten antibioottien kulutus on tutkimusjaksolla kaksinkertaistunut, Euroopassa antibioottien tehon katoamisesta varoitellaan yhä useammin.

Esimerkiksi Suomessa työpaikkalääkärit suhtautuvat varauksellisesti vaikkapa sairastumisen uhan vuoksi määrättäviin resepteihin. Asiantuntijat peräänkuuluttavat ajattelutavan muutosta.

Antibiootit tuhoavat ihmisen elimistön omia mikrobeja. Britanniassa tehdyn tutkimuksen (siirryt toiseen palveluun) mukaan vain 15 prosenttia potilaista oli todella antibioottien tarpeessa. Niitä määrättiin kuitenkin 59 prosentille vastaanotolla käyneistä.

Kun tehokkaita antibiootteja ei enää löydy

Ongelmallista on kulutuksen lisääntymisen lisäksi myös käytettyjen antibioottien laatu. Esimerkiksi Yhdysvalloissa käytetään bakteerien aiheuttamien infektioiden hoitoon voimakkaita linezolideja ja karpadeneemeja. Kun yksilön vastustuskyky kehittyy, riittävän tehokkaita lääkkeitä ei enää olekaan käytettävissä.

Maailman terveysjärjestö pitää antibioottiresistanssia yhtenä ihmiskunnan suurimmista uhista. Uusia lääkkeitä ja hoitokeinoja etsitään laboratorioissa ja tutkimuslaitoksissa kautta maailman. YK:n yleiskokouksessa on hyväksytty antibioottiriskit yleiseksi riskitekijäksi vuonna 2016. Suuria muutoksia ei kuitenkaan ole nähty.

