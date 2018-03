Myanmarin uudeksi presidentiksi Aung San Suu Kyin pitkäaikainen liittolainen

Edellisen presidentin Htin Kyaw'n erosta kerrottiin viime viikolla. Uusi presidentti Win Myint on ollut mukana Myanmarin varsinaisen johtajan Aung San Suu Kyin demokratialiikkeessä vuosikymmeniä.

Myanmarissa eli entisessä Burmassa on valittu uusi presidentti viime viikolla eronneen Htin Kyaw'n tilalle. Uusi presidentti, Win Myint, on edeltäjänsä tapaan maan korkeimman siviilijohtajan Aung San Suu Kyin pitkäaikainen liittolainen. Win Myint voitti parlamentin äänestyksen luvuin 403–211 armeijan ehdokasta vastaan.

Vuonna 2016 presidentiksi valittu Htin Kyaw oli ensimmäinen siviili presidenttinä kymmenien vuosien sotilashallinnon jälkeen. Hänen kerrottiin viime viikolla jäävän eläkkeelle terveyssyistä.

66-vuotias Win Myint on tehnyt vuosien ajan yhteistyötä Suu Kyin kanssa, ja on istunut takavuosina poliittisista syistä vankilassa.

Armeijalla edelleen paljon valtaa

Vaikka Suu Kyin Kansallinen demokratia -puolueella on ollut jo kahden vuoden ajan enemmistö parlamentissa, armeijalla on edelleen varsin vahva asema Myanmarissa. Sille on taattu perustuslaissa 25 prosenttia parlamenttipaikoista ja kolme turvallisuusasioita koskevaa ministerisalkkua.

Suu Kyitä varten luotiin uusi virka, koska Myanmarin perustuslaki estää häntä toimimasta presidenttinä. Sotilashallinnon vuonna 2008 laatiman perustuslain mukaan maan presidentin puoliso tai lapset eivät voi olla ulkomaalaisia. Suu Kyin kaksi poikaa ovat Britannian kansalaisia, kuten oli myös hänen edesmennyt aviomiehensä.

Aikoinaan Nobelin rauhanpalkinnolla palkittu Suu Kyi on saanut viime aikoina osakseen laajaa kansainvälistä kritiikkiä Myanmarin rohingya-väestön olojen takia. Satojatuhansia rohingyoja on paennut naapurimaahan Bangladeshiin sen jälkeen, kun Myanmarin armeija aloitti väkivaltaisen operaation rohingyojen asuinalueilla Rakhinen maakunnassa.

Lähteet: AP, AFP