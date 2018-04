Näin teet kodistasi ostajan unelman – kuvat ovat tärkein ominaisuus asunnon myynti-ilmoituksessa

Asunnon myynti-ilmoituksessa tärkein ominaisuus ovat hyvät kuvat. Tätä mieltä ovat nykyään lähes kaikki kiinteistökaupan ammattilaiset.

Kuvat luovat ensivaikutelman, sillä jopa 90 prosenttia asuntonäyttöön tulevista on tutustunut kohteeseen etukäteen netissä. Jos kuvissa näkyy vain pimeitä ja vinoja nurkkia, tavaraa täyteen tukittuja huoneita ja olohuoneen sijaan pelkkä sohva, ostajaehdokas saattaa jäädä kotiin.

Stailaajan ja valokuvaajan vinkkejä asunnon näyttämiseen ja toimivan myyntikuvan ottamiseen löydät jutun lopusta.

Stailaaja pyrkii persoonattomaan sisustukseen

Kun asuntokauppa alkoi digitalisoitua, kiinteistövälittäjät opettelivat kuvaamaan asuntoja oman työnsä ohella. Nykyisin alan ammattilaiset arvioivat, että noin puolet myytävistä asunnoista kuvaa ammattivalokuvaaja.

Yhä useampi koti myös stailataan ennen kuvaamista. Käytännössä tämä tarkoittaa tavaroiden karsimista ja järjestelyä niin, että kuvissa huomio kiinnittyy tilaan tavaroiden sijaan.

Sama vessa amatöörin kuvassa ennen stailausta ja ammattilaisten käsittelyn jälkeen. Henkilökohtaiset hygieniavälineet piilotetaan. Tilalle tuodaan yhteneväistä värimaailmaa ja valoisuutta.

Kokonaan tavaroita ei kuitenkaan poisteta. Pari tarkasti aseteltua keittiöpyyhettä ja muka huolettomasti sohvalle unohtunut torkkupeitto viestivät ostajalle kodikkuudesta. Varsinaisten asukkaiden persoonallisuus kuitenkin karsitaan piiloon. Usein tilaan tuodaan jopa lainatavaroita.

– Emme tiedä kuka kodista kiinnostuu. Sen takia pyritään häivyttämään, kuka asunnossa asuu tai esimerkiksi minkä ikäisiä omistajat ovat, kuvailee stailauksia ammatikseen tekevä jyväskyläläinen sisustussuunnittelija Katriina Turunen.

Tupa treffikuntoon

Asunnon myyntiä voisi verrata ihmisten uuden kumppanin etsintään.

Ennen tärkeitä treffejä moni viettää pitkän ajan peilin edessä. Pistetään vähän parempaa päälle, asetellaan hiukset ojennukseen ja korostetaan meikillä parhaita puolia – pahimmat silmäpussit pakkeloidaan piiloon. Harva myöskään laittaa treffi-ilmoitukseen epäedustavaa kuvaa itsestään.

Valmiissa myyntikuvassa on usein useampi otos päällekkäin. Keittiössä saadaan sekä maisema että kalusteet valoisiksi, kun ne kuvataan eri ruutuihin ja yhdistetään kuvankäsittelyllä.

Niin paljoa ei kuitenkaan kannata kaunistella, että kasvokkain kohdatessa treffiseuraa odottaisi pettymys. Sama pätee asuntokuviin.

– Jos olen onnistunut, niin koti vastaa sitä, mitä kuvissa näkyy. Mitään virheitä ei paikata piiloon kuvankäsittelyllä, selittää jyväskyläläinen valokuvaaja Visa Tulisalo.

Ammattilaisen kikkoja vai asiakkaan huijaamista?

Kuvankäsittely kuitenkin korjaa sen, missä kamera häviää silmälle. Tavallista on, että valmiissa kuvassa on useampi kuva päällekkäin. Yhteen on valotettu ikkuna, niin että maisema erottuu. Toisessa on valotettu sisätiloja. Julkaistavassa kuvassa jokainen kohta näyttää yhtä kirkkaalta.

Kuvan jälkikäsittelyssä saatetaan lisätä myös elementtejä, jotka olisivat saattaneet olla olemassa kuvaustilanteessa – mutta eivät oikeasti olleet. Tällaisia ovat esimerkiksi takkatuli tai sininen taivas ja pumpulipilvet. Ammattilaisten mielestä se ei ole asiakkaan huijaamista, vaan asunnon parhaan potentiaalin esittelemistä. Eihän aina voi sattua täydellinen kuvaussää.

Olohuoneen stailauksessa poistettiin pienesineitä ja järjesteltiin huonekaluja keskemmälle kuvaamaan tilan kokoa. Kuvankäsittelyssä syttyi vielä tuli takkaan.

Tulevaisuudessa todellisuuden rajat hämärtyvät asuntokuvissa entisestään. 3D-kuvissa asiakas voi jo nyt liikkua asunnossa virtuaalisesti, tulevaisuudessa saman voi tehdä entistä todentuntuisemmin virtuaalilasit päässään.

Erityisesti uudiskohteiden myynnissä käytetään myös paljon havainnekuvia ja mallinnoksia, jotka saatetaan stailata digitaalisesti. Tyhjään asuntoon lisätään esimerkiksi sohvakalusto ja keittiönpöytä tietokoneen avulla.

Itse myymällä säästää rahaa, mutta ei aikaa

Asuntokaupan digitalisoituminen on avannut kiinteistömarkkinat entistä paremmin myös omatoimiselle asunnon myymiselle. Yksityisellä on käytettävissään samat myyntialustat kuin kiinteistövälittäjilläkin.

Hyvien kuvien ottaminen ja laadukkaan myynti-ilmoituksen tekeminen ovat tärkeitä myös yksityiselle asunnon myyjälle.

Aikaa kuluu myös näyttöjen ja tarvittavien dokumenttien järjestämiseen. Monesta asiasta on otettava selvää, että kaupanteko sujuu mutkattomasti. Parhaimmillaan asunnon omistaja on kuitenkin oman kotinsa paras asiantuntija.

Stailaajan vinkit kodin myyntiin

Sisustussuunnittelija Katriina Turunen tiivistää asunnon myyntistailaamisen kolmeen käskyyn:

1) Siivoa ja korjaa

Koti kannattaa siivota huolellisesti jo valokuviin ja sama puhtaus on tärkeää näyttöpäivinä. Hanat kiillotetaan, peilit puhdistetaan ja huolehditaan että asunto tuoksuu raikkaalta. Hajusteita tai pullan tuoksua on turha lisätä, sillä ne saavat ostajan miettimään, yritetäänkö tuoksuilla peitellä jotain. Puhdas koti viestii, että asunnosta on pidetty hyvää huolta. Jos havaitset selkeää huollon tarvetta, kuten repsottavia listoja tai reikiä seinissä, ne kannattaa korjata oikeasti, pelkkä kuvienkäsittely ei kannata.

2) Karsi ja pelkistä

"Vähemmän on enemmän" on lähes yhtä tärkeä ohje kuin siisteyskin. Ylimääräinen tavara tekee avaristakin tiloista tukkoisen ja pienen tuntuisen. Erityisesti pienesineet, pöytäliinat ja erilaiset struktuurit muuttuvat valokuvissa sekavaksi mössöksi, joka estää näkemästä asunnon isoja linjoja, kuten huoneiden kokoa. Mieti, mikä on kunkin huoneen paras piirre tai vaikkapa näkyvin väriteema. Korosta sitä ja karsi muut värit pois.

3) Poista persoonallisuus, mutta lisää elämää

Henkilökohtaiset valokuvat, hygieniatuotteet ja kaikenkirjavat matkamuistot ovat omistajalle tärkeitä, mutta ostajaa ne estävät näkemästä itseä saman asunnon asukkaana. Myyvä asunto onkin sopivasti persoonaton. Elämän tuntua voi lisätä asettelemalla vaikkapa muutaman valikoidun vihanneksen keittiön tasolle. Myös viherkasvit luovat kotoisuutta ja terästävät värimaailmaa. Niitä kannattaa hankkia lisää tai vaikkapa kierrättää huoneesta toiseen valokuvia ottaessa.

Henkilökohtaiset hygieniatuotteet kannattaa poistaa ennen kuvausta. Amatöörin kamerassa objektiivin laajuus ei yleensä riitä pienempien huoneiden kuvaamiseen.

Valokuvaajan ohjeet onnistuneisiin myyntikuviin

Ammatikseen asuntoja valokuvaa Visa Tulisalokin puhuu tavaran karsimisen puolesta. Myös valon lisääminen on stailaajalle ja kuvaajalle yhteinen vinkki.

1) Lisää valoa

Asunnon säleverhot on aina syytä avata kuvia ottaessa. Näin luonnonvalo pääsee sisään. Talviaikaan on syytä sytyttää myös kaikki valaisimet. Valon laadusta kannattaa kuitenkin olla tarkkana. Sinertävät ja keltaiset valot samassa tilassa saavat aikaan omituisen sekamelskan. Vaihda tarvittaessa kaikkien valaisimien polttimot saman värisiksi. Jos valo ei riitä, hanki kameralle jalusta ja käytä pitkää valotusaikaa.

2) Suorista linjat

Jalusta on kotikuvaajan kaveri myös siinä, että kuvista saataisiin suoria. Vinossa vinksottavat ovet tai päälle kaatuvat seinät ovat omiaan luomaan asunnosta sekavan vaikutelman, vaikka syynä olisi vain vinossa ollut kamera. Kuvaan olisi hyvä yrittää saada kolme seinää yhtä aikaa. Silloin kuvan suoruus on helppo varmistaa katsomalla, pysyvätkö linjat suorassa kuvan molemmilla sivuilla. Monen kotikuvaajan kompastuskivi on, ettei kameran varusteista löydy tarpeeksi laajakulmaista objektiivia, että koko huoneen saisi mahtumaan samaan kuvaan.

3) Kuvaa vyötärön korkeudelta

Sopiva kuvauskorkeus on yleensä suunnilleen vyötärön kohdalta. Vaikka harva oikeasti katselee asuntoa tästä kulmasta, asunnon mittasuhteet näyttävät tältä korkeudelta luonnollisimmilta kuvassa. Keittiössä kameraa kannattaa kuitenkin nostaa hieman työtasojen yläpuolelle.

4) Terävä kuva tekee raikkaan vaikutelman

Hyvä kuva on laajalta alueelta terävä, valoisa ja melko pelkistetty. Lähikuvattuja yksityiskohtia ja sumuisia tunnelmakuvia on turha lisätä yhtä tai kahta enempää. Tämän hetken kuvaustrendit tulevat Ruotsista ja muista Pohjoismaista. Niiden asuntoilmoituksia seuraamalla huomaa, että suunta on menossa koko ajan pelkistetympään ja neutraalimpaan kuvaan.