Oliko talvi mielestäsi kummallinen? Keskustele säästä Ylen meteorologien kanssa

Kalenterin mukaan talvi on vaihtunut kevääksi, mutta terminen talvi jatkuu vielä. Siitä ovat pitäneet huolen pohjoisen puoleiset tuulet, kunnon yöpakkaset ja paksu lumipeite. Nyt päivä on jo pitkä ja ilmassa on kevään merkkejä. Onko talvi mielestäsi jo ohi?

Pitkin talvea puhuttiin muun muassa tykkylumesta, lumikuormista, pakkasen purevuudesta, jääpeitteen petollisuudesta ja auringonpaisteen puuttumisesta. Mistä sääasioista itse muistat kuluneen talven? Entä jäikö jokin sääuutinen erityisesti mieleen tai jokin tärkeä sääasia kokonaan uutisoimatta?

Osallistu keskusteluun kuluneesta talvesta Ylen meteorologien Kerttu Kotakorven ja Seija Paasosen kanssa. Keskustelu avautuu klo 12 ja sulkeutuu klo 15. Kommentointi onnistuu uutisten selainversiossa Yle Tunnuksen avulla. Luo oma Yle Tunnuksesi täällä (siirryt toiseen palveluun).