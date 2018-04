Irrotettavasta vetokoukusta tuli autoilijan murheenkryyni – jumittuu paikalleen, eikä edes korjaaja saa sitä helposti pois

Viime vuosina moni autoilija on valinnut auton vetokoukukseen irrotettavan mallin. Tällaisesta vetokoukusta saa koukkuosan irti, jolloin auto näyttää usein siltä, kuin siinä ei olisi vetokoukkua ollenkaan.

Irrotettavien vetokoukkujen ongelma on, että ne voivat jumittua paikoilleen, eikä koukkuosa enää käsivoimin lähdekään irti.

Irrotettava vetokoukku voi jumiutua paikoilleen jo kuukaudessa, mikäli sen antaa olla jatkuvasti kiinni autossa. Autokorjaamoille onkin arkipäivää yrittää irrottaa jumiutuneita vetokoukkuja.

– Irrotettavasta koukusta tulee nopeasti kiinteä, kertoo yrittäjä Jarmo Talo Lappeenrannan Autosähkö oy:stä.

Paras tapa välttyä irrotettavan koukun jumiutumisesta on poistaa koukku paikoiltaan heti käytön jälkeen. Kaikki eivät näin kuitenkaan tee, jolloin ongelma on edessä.

– Voi sanoa, että päivittäin tulee soittoja, että koukku jumiutunut paikoilleen, kertoo yrittäjä Tuukka Oja valtakunnallisesta Koukkupaja oy:stä.

Irrotettavan vetokoukun pesää tulee rasvata, jotta se ei ruostuisi. Petri Kivimäki /Yle

Ei irtoa helpolla

Autokorjaamot yrittävät käyttää monenlaisia konsteja jumiutuneen vetokoukun irrottamiseen. Yksi keino on käyttää raakaa voimaa, mutta liika voima saattaa hajottaa koukun tai auton rakenteita.

Autokorjaamoilla yritetään esimerkiksi lämmittää kiinni jäänyttä koukkua, jolloin koukku saattaa irrota. Lisäksi koukun rakenteen sisälle laitetaan voiteluöljyä tai muuta ruosteenirrotusainetta, minkä pitäisi helpottaa koukun irrottamisessa.

– Välillä ne ovat niin tiukasti paikoillaan, että koukkua ei enää ehjänä paikoiltaan saa, kertoo yrittäjä Jarmo Talo.

Jarmo Talon mukaan koukkumerkkejä on erilaisia, ja jokaisessa on erilainen irrotussysteemi. Siksi jokaisen koukun irrottaminenkin on oma tapauksensa.

Joskus koukku on ruostunut kiinni, joskus taas koukun lukitusmekaniikassa on paljon likaa. Eräissä koukkumalleissa on avain, jolla koukku saadaan normaalitilanteessa pois paikoiltaan. Kun lukkopesä on aikansa kerännyt likaa, ei avain enää mene paikoilleen, eikä koukkukaan irtoa.

– Niissä tapauksissa voidaan porata lukkopesä pois ja laittaa uusi tilalle, sanoo Talo.

Eräissä malleissa irrotettava vetokoukku on suojattu lukolla. Jos lukkoa ei käytä, on avaimen saaminen lukkopesään vähitellen mahdotonta. Petri Kivimäki /Yle

Lika ja ruoste

Koukun jumiutumisen paikoilleen aiheuttavat pääasiassa lika ja ruoste. Auton takaosassa olevaan koukkuun keräytyy kuraa, suolaa ja kosteutta, jotka pikku hiljaa tunkeutuvat irrotettavan koukun rakenteisiin. Hiekanjyvät tarrautuvat koukun liikkuviin osiin ja mekaniikkaan. Kosteus ja suola puolestaan ruostuttavat sitä mekaanisen irrotettavan koukun tappia, johon koukku asennetaan.

Tuukka Oja Koukkupaja oy:stä muistuttaa, että irrotettava koukku kaipaa huoltoa siinä missä polkupyöräkin.

– Jos polkupyörä on vuoden käyttämättömänä lumessa ja sateessa, niin aika nihkeästi se kulkee.

Tärkein huolto on yksinkertaisesti käyttää irrotettavaa koukkua, eli ottaa se käytön jälkeen pois paikoiltaan ja laittaa takaisin vasta sitten, kun koukkua tarvitsee.

– Käyttövirhe on suurin syy siihen, miksi koukut jumiutuvat. Kun koukun mekanismia käyttää jatkuvasti, niin se ei pääse ottamaan siihen epäpuhtauksia eikä ruostetta, muistuttaa Oja.

Eräissä koukumalleissa on tappi, johon koukkuosa asetetaan. Mikäli se on ruosteessa, voi sitä hangata puhtaaksi esimerkiksi santapaperilla. Sen jälkeen tappiin on hyvä laittaa voiteluainetta.

Itse koukku- eli kuulaosaan kannattaa myös suihkuttaa voiteluainetta säännöllisesti, jotta koukun mekanismi toimisi mahdollisimman hyvin. Voitelu on hyvä tehdä ainakin heti, kun mekanismi alkaa toimia jäykästi.

– Jos kuulaosan mekanismi ei enää toimi ja pitää hankkia uusi, maksaa sellainen usein yli 200 euroa, kertoo Tuukka Oja.

Kiinteä vetokoukku on paikoillaan aina. Petri Kivimäki /Yle

Miksi ihmeessä irrotettava koukku?

Auton vetokoukkuna oli vuosikymmeniä kiinteä koukku, jolloin koukkuosa törrötti paikoillaan jatkuvasti. Sitten keksittiin irrotettava koukku. Se maksaa 150–200 euroa kiinteätä koukkua enemmän.

Syy irrotettavan vetokoukun hankkimiseen on lähinnä kauneusarvo. Joidenkin mielestä auto näyttää kauniimmalta, kun koukkua ei näy.

– Monet eivät halua, että se koukku näkyy. Se minun näkemykseni mukaan se on suurin syy, tuumii Jarmo Talo Lappeenrannan autosähkö oy:stä.

Samaa mieltä on myös Tuukka Oja Koukkupaja oy:stä. Lisäksi Ojan mukaan osa haluaa irrotettavan koukun siksi, ettei se ole tiellä.

– Jos käyttää paljon peräkonttia, niin koukkuun lyö helposti jalkansa tai siihen osuessaan likaa housunsa lahkeet.

Ojan mukaan myös eräissä automalleissa peruutusavustin saattaa toimia epävarmasti, jos koukku on parkkeeraamisjärjestelmän edessä. Tällöin irrotettava koukku on ainoa vaihtoehto.

Jos siis autonomistaja on laiska ottamaan irrotettavan koukun pois käytön jälkeen, kannattaa hankkia kiinteä koukku. Tällöin säästyy huoltamiselta, eikä tarvitse vesisateessa kastua samalla, kun asentaa koukkua paikoilleen. Ja joka tapauksessa irrotettavasta vetokoukusta tulee itsestään kiinteä, jos sitä ei muista tai jaksa huoltaa.