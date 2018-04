"Kiitos palautteestanne ja pahoittelut teille aiheutuneesta haitasta!" Ratikan rakentajille satelee moitteita ja kysymyksiä Tampereella – tässä 5 tyypillistä esimerkkiä

Hämeensillan jalankulkureitti on eristetty korkeilla aidoilla.

Ratikan rakentaminen näkyy ja kuuluu Tampereella. Kiivaimmillaan rakennustyöt ovat Hervannassa, Kalevassa ja Tampereen keskustassa, jossa muun muassa bussit on ajettu uusille reiteille ja monien pysäkkien paikat ovat siirtyneet useaan kertaan rakentamisen vuoksi.

Tampereen ratikka Raitiotien rakentaminen alkoi 2017

Raitiotie kulkee Pyynikintorilta Hervantaan ja Taysin alueelle

Ensimmäinen vaihe valmistuu vuoden 2021 aikana

Valtuuston hyväksymä kokonaisbudjetti on noin 239 miljoonaa euroa

Toisessa vaiheessa raitiotietä jatketaan Pyynikintorilta Lentävänniemeen Lähde: Tampereen kaupunki

Myös jalankulkijat ja pyöräilijät joutuvat etsimään uusi reittejä ja väistelemään rakennustöitä. Samoin omalla autolla kulkevan työ- tai koulumatka voi muuttua yllättäen.

– Aamuinen reitti voi ollakin iltapäivällä suljettu, kertoi Kalevassa asuva Katriina Kautto Ylen haastattelussa.

Tamperelaiset antavat ratikan rakentajille ahkerasti palautetta. Pyysimme palautteita ratikan suunnittelusta ja rakentamisesta vastaavalta Raitiotieallianssilta ja listasimme esimerkkejä tyypillisistä kysymyksistä ja terveisistä.

1. Haluaisin mennä pyörällä Hervantaan. Miten sinne pääsee turvallisesti Kalevasta?

– Eniten palautetta tulee rakentamisesta ja liikennejärjestelyistä. Suurin osa on neutraaleja kyselyitä, kertoo Raitiotieallianssin tiedottaja Eija Jokinen.

Rakentamisen edetessä kulkureitit muuttuvat tiuhaa tahtia. Raitiotieallianssin nettisivuilta (siirryt toiseen palveluun) löytyy päivitetty tieto liikennejärjestelyistä, samoin kaupungin nettisivuilta (siirryt toiseen palveluun). Myös ratikkareitin varrella on kylttejä ja karttoja kertomassa jalankulku- ja pyöräilyreittien muutoksista.

Hämeenkadun länsipään osittainen sulkeminen osoitetaan opastein ja aidoin. Länteen menevät bussit kurvaavat tästä Raatihuoneen ohi. Marko Melto / Yle

Pyöräreittiä Hervantaan etsivälle Raitiotieallianssi lähetettiin samalla viikolla päivitetyn kartan Hallilan alueen pyöräteistä.

2. Aamusta toiseen kovaäänisimmät työt aloitetaan kello 7–8 ja yhdeksään mennessä työmaa hiljenee. Tämä on alueella asuvien aiheetonta kiusaamista!

– Kuukausitasolla saamme joitakin kymmeniä palautteita. Negatiivisia niistä on keskimäärin 20 prosenttia. Palautteen sävystä riippumatta asiaa selvitetään rakentajien kanssa ja tilannetta pyritään mahdollisuuksien mukaan korjaamaan, Eija Jokinen kertoo.

Melun lisäksi myös louhintojen aiheuttama tärinä on herättänyt kysymyksiä ja aktivoinut ratikkareitin varrella asuvat lähettämään palautetta.

Ratikan rakentamisen yhteydessä Hämeensilta remontoidaan perusteellisesti. Myös maisemaan kuuluvat Pirkkalalaispatsaat on viety suojaan ja kunnostettavaksi. Marko Melto / Yle

Melusta valittaneen tamperelaisen ongelmaa Raitiotieallianssi ei pystynyt poistamaan. Hänelle kerrottiin, että kaupungin ympäristönsuojeluyksikön myöntämä melulupa sallii töiden tekemisen arkisin kello 6–20. Kaikista meluisimmat työt tehdään kello 7–18, mutta tarpeen vaatiessa töitä voi tehdä myös öisin.

"Mitä tulee töiden järjestelyyn, työmailla pitää tehdä tietyt työvaiheet ennen toisia eikä töitä valitettavasti pysty suunnittelemaan pelkästään niiden tuottaman melun mukaan." (Raitiotieallianssi)

3. Voisitteko julkaista jonkun suunnitelman, millä aikataululla liikenne muuttuu normaaliksi? Tämän kestäisi paremmin, jos olisi tieto koska tilanne paranee.

Raitiotien rakentaminen alkoi keväällä 2017 ja ensimmäisen vaiheen pitäisi valmistua vuonna 2021. Rakennustyömaa ulottuu Hervannasta ja Tampereen yliopistolliselta sairaalalta Pyynikintorille. Rakentaminen vaikuttaa siis tuhansien tamperelaisten ja kaupungissa töissä tai koulussa käyvien päivittäiseen liikkumiseen useiden vuosien ajan.

Yksityisautoilu loppui Hämeenkadulta pikkuhiljaa remontin edetessä. Ratikan valmistuttua Tampereen pääkatu säilyy joukkoliikennekatuna. Marko Melto / Yle

Valmiin raitiotien pituus on 15 kilometriä – tähän mennessä raidetta on valmiina kilometrin verran.

"Koska rakentamisen aikatauluihin vaikuttavat monet asiat ja tilanteet muuttuvat jatkuvasti, Raitiotieallianssi ei valitettavasti pysty kuukauden tarkkuuteen aikataulujen julkaisemisessa. Hanke on kuitenkin kokonaisuudessaan tällä hetkellä aikataulussa." (Raitiotieallianssi)

4. Voisiko lisättyihin liikennemerkkeihin lisätä työmaavilkut herättämään huomiota muuttuneista väistämisvelvollisuuksista?

Ratikan rakentajat saavat palautteessa myös paljon kehitysehdotuksia ja sitä kautta tulleita ideoita on viety mahdollisuuksien mukaan myös toteutukseen. Palautteiden perusteella on muun muassa korjattu liikennejärjestelyitä, siirretty räjäytysten ajankohtia ja parannettu tiedotusta.

– Palautteiden aiheet vaihtelevat sen mukaan, missä töitä on paljon käynnissä ja mitä aiheita on näkynyt julkisuudessa, Eija Jokinen kertoo.

"Kiitos hyvästä parannusehdotuksesta! Vilkut yritetään saada paikalle mahdollisimman nopeasti, todennäköisesti jo tänään iltapäivän aikana." (Raitiotieallianssi)

Hämeensillan remontin ajaksi rakennettava kevyenliikenteen silta tuo pian lisää tilaa jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Marko Melto / Yle

– Suurin osa palautteesta ohjautuu meille kaupungin normaalien palautekanavien kautta. Myös kaupungin nettisivujen ja somekanavien kautta tulee joitakin palautteita. Sitä voi lähettää myös Raitiotieallianssin nettisivuilta, Eija Jokinen kertoo.

5. Milloin ja missä järjestetään raitiovaunujen kuljettajien koulutus?

Haitasta huolimatta tamperelaiset suhtautuvat pääosin myönteisesti ratikkaan ja sen rakentamiseen. Tampereen Raitiotie -yhtiön loppuvuodesta teettämän kyselyn mukaan 56 prosenttia kaikkiaan 500 vastaajasta kertoi suhtautuvansa raitiotiehen erittäin tai jonkin verran myönteisesti. Lisäksi runsas enemmistö eli 77 prosenttia kokee, että ratikkatyömaista aiheutuvat väliaikaiset haitat ovat hyväksyttäviä.

Itsenäisyydenkadulla ohittaminen on mahdotonta. Marko Melto / Yle

Ratikan rakentaja – samoin kuin kuka tahansa – ilahtuu positiivisesta palautteesta. Sitäkin tulee silloin tällöin.

"En olisi ikinä vuosi sitten uskonut, miten paljon seuraavan vuoden aikana saadaan aikaiseksi. Olette supertehokkaita! Työn etenemistä on ollut ilo seurata. Monesti ajellaan miehen kanssa ympäri Tamperetta katsomassa työn edistymistä. Mukavaa pohtia etukäteen, miten mikäkin vaihe etenee ja katsoa jälkikäteen osuiko arvaus oikeaan! Tampere on melkoisen myllätty ja se on varmasti aiheuttanut närää yhdessä jos toisessakin, haluan vain toivottaa tsemppiä kaiken sen kestämiseen. Olen todellakin tämän hankkeen puolella." (Palaute Raitiotieallianssille)

Liikenteen ruuhkautuessa jonossa voi joutua odottamaan pitkään. Marko Melto / Yle

Ratikan liikennöinnin kilpailutus alkaa kesällä. Siitä ovat kiinnostuneet monet yhtiöt ulkomaita myöten. Valittu liikennöitsijä tulee aikanaan päättämään, miten kuljettajat valitaan ja koulutetaan, mutta koulutuksen aloittamiseen menee varmasti vielä aikaa.

"Kannattaa seurata uutisointia asiasta!" (Raitiotieallianssi)