Ylen kannatusmittaus: Keskustan kannatus laskee yhä – Kokoomus vahvistui jälleen ykköseksi ohi SDP:n

Ylen maaliskuun puoluekannatusmittauksessa mainittavimmat muutokset tapahtuvat kolmen suurimman puolueen suosiossa. Mittaus piirtää kuvan puolueiden voimasuhteista hieman yli vuosi ennen seuraavia eduskuntavaaleja.

Näin tutkimus tehtiin Taloustutkimus teki puhelinhaastattelut 01.03.2018–27.03.2018. Mittausta varten haastateltiin 2 675 henkilöä. Puoluekantansa kertoi 1 603 vastaajaa, eli 63,2 prosenttia haastatelluista. Virhemarginaali on +/-2,1 prosenttiyksikköä. Lue tutkimuksesta tarkemmin täältä (siirryt toiseen palveluun).

Kärkisija vaihtuu. Edellisessä mittauksessa kokoomuksen ohi ykköseksi kiilannut SDP joutuu luovuttamaan suosituimman puolueen aseman jälleen kokoomukselle.

Yle Uutisgrafiikka

Demareiden suosio leikkaantuu nyt 0,8 prosenttiyksiköllä 20,2:een. Kokoomus puolestaan vahvistuu puolellatoista prosenttiyksiköllä 21,5:een.

SDP on helmikuuhun verrattuna menettänyt iäkkäämpiä kannattajiaan, kun taas kokoomus on saanut uusia, yli 50-vuotiaita tukijoita.

Pääministeripuolue keskustan kannatus vajoaa maaliskuun mittauksessa 16,3 prosenttiin. Se on prosenttiyksikkökaupalla demareita ja kokoomusta jäljessä.

Aktiivimallin merkitys väheni, soten kasvoi

SDP:n suosiota on vuoden vaihteen jälkeen kasvattanut kohu työttömyysturvan aktiivimallista, jonka konkreettiset ensiseuraukset työttömille ovat vasta kirkastumassa. Kokoomus on samaan aikaan pitänyt melko hyvin pintansa kannatusmittauksissa.

– Aktiivimalli ei ole maaliskuussa ollut niin merkittävä kielteinen asia kyselyyn vastanneiden mielestä. Se voi selittää SDP:n suosion pientä pudotusta, sanoo Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuomo Turja.

Sen sijaan sosiaali- ja terveyspalveluiden jättiuudistus sote painaa monien vastaajan mieltä, selviää kyselyn tausta-aineistoista

Soten valinnanvapautta ajavaa kokoomusta asia ei silti kannatusmielessä paina. Puolueen johto tukee maakuntasotea, mutta näkyvät kokoomuspoliitikot myös vastustavat sitä. Kahden raiteen politiikka näyttää keräävän puolueelle kannatusta.

Keskusta jäämässä kärkikaksikon kelkasta

Juuri tällä hetkellä - vuosi ennen vaaleja - kisa seuraavan pääministeripuolueen paikasta näyttää kokoomuksen ja demareiden väliseltä, koska keskustan kannatus laskee edelleen.

Maaliskuun mittauksessa keskustaa ilmoittaa kannattavansa 16,3 prosenttia vastaajista, mikä on 0,7 prosenttiyksikköä vähemmän kuin kuukausi aiemmin. Muutos ei toki ole iso. Huolestuttavinta keskustajohtajan, pääministeri Juha Sipilän kannalta on, että laskuvire on jatkunut jo kuukausia.

Keskustalla on vaikeuksia myös perinteisillä kannattaja-alueillaan, kertoo Taloustutkimuksen Tuomo Turja.

– Kolmesta suuresta puolueesta keskustalla on selvästi eniten katsomoon siirtyneitä. Heitä on erityisesti Pohjois- ja itä-Suomessa ja maalaiskunnissa. Keskustan ydinkannattajat eivät ole aivan tyytyväisiä, tutkimusjohtaja sanoo.

Vihreät vakaita, sinisten ponnistelut eivät tehoa

Pienempien puolueiden kannatusmuutokset eivät ole suuria.

Vihreät jatkavat vakaalla, reilun 14 prosentin kannatustasolla, vaikka nykyistä puheenjohtajaa Touko Aaltoa on arvosteltu näkymättömäksi. Edellisissä eduskuntavaaleissa vuonna 2015 vihreiden äänisaalis oli 8,5 prosenttia.

– Tämä 14 prosentin kannatus olisi vihreille iso voitto, jos se realisoituisi seuraavissa vaaleissa, Taloustutkimuksen Tuomo Turja toteaa.

Perussuomalaiset parantaa noteeraustaan 0,7 prosenttiyksikköä. Sen suosio on pitkään ollut käyttännössä yhtä suurta kuin vasemmistoliitolla poliittisen kentän vastalaidalla. Perussuomalaisilla kannatusta on maaliskuun mittauksessa 9,2 ja vasemmistoliitolla 9,0 prosenttia.

RKP:n kannatus nousee 3,5:een helmikuun reippaan kannatusnotkahduksen jälkeen. Kristillisdemokraattien lukema pysyy ennallaan 3,3:ssa.

Siniset tuuppaavat tätä nykyä poliittisia aloitteita kuin liukuhihnalta kirkastakseen epäselväksi jäänyttä profiiliaan. Silti kannatus on pysynyt puolueen näkökulmasta masentavalla tasolla: tässä mittauksessa siniset saavat 1,5 prosentin tuen.