Moottorikelkkailija hurautti Venäjän puolelle 150 metriä – sakkoa voi rapsahtaa 500 euroa

Kalalla ollut mies ylitti Venäjän rajan eilen Parikkalassa Pyhäjärvellä. Moottorikelkalla liikkeellä ollut liki 70-vuotias mies ajeli Venäjän puolelle 150 metrin verran. Tapausta tutkitaan valtionrajarikoksena.

Pohjois-Karjalan rajavartiosto havaitsi moottorikelkkailijan iltapäivällä rajan läheisyydessä. Huomattuaan ylityksen mies itsekin ilmoittautui Pohjois-Karjalan rajavartiostolle.

– Mies itse soitti meille, kun ymmärsi näin käyneen. Näin pitää toimiakin, niin vältytään turhalta etsinnältä, kertoo tutkinnanjohtaja Juha Vuorjoki Pohjois-Karjalan rajavartiostosta.

Luvaton rajanylitys on kolmas vuoden 2018 aikana Pohjois-Karjalan rajavartioston alueella. Kaikki ylitykset ovat tapahtuneet Pyhäjärven vesialueella.

Sakkoa 500 euroa

Etelä-Karjalassa luvattomasti rajan ylittäneelle moottorikelkkailijalle voi seurata valtionrajarikoksesta sakkoa tai vuosi vankeutta.

– Yleensä tällaisista valtionrajarikkomuksista sakkomäärät liikkuvat muutamissa kymmenissä päiväsakoissa, sanoo tutkinnanjohtaja Juha Vuorjoki Pohjois-Karjalan rajavartiosta.

Esimerkiksi 3000 euron tuloilla päiväsakko on 40–50 euron välillä.

– Normaalituloilla voidaan puhua 500 euron sakosta tai sitä suuruusluokkaa suurin piirtein, ynnää Vuorjoki.

Rangaistukselta voi säästyä, mikäli voi todistaa teon olleen vahinko.

Huonossa säässä ei rajan läheisyyteen kannata lähteä

Vahingossa rajan ylittäminen on mahdollista, jos sää on kehno. Valtakunnan rajan havaitsee Pyhäjärvessä keltaisen rajavesipoijutuksen avulla. Poijutus on sata metriä ennen rajaa.

– Kyllähän se mahdollista on ylittää raja vahingossa, jos poijuja ei jostain syystä huomaa esimerkiksi keliolosuhteiden takia, kertoo Juha Vuorjoki.

Vuorjoki muistuttaakin rajan pinnassa kulkevia ihmisiä tuntemaan rajamerkinnät ja rajan kulku. Huonossa kelissä rajan tuntumaan ei kannata edes lähteä.