Nämäkin maat täyttävät tänä vuonna pyöreät sata – tunnemme ne jääkiekosta, Euroviisuista ja tulivuoristaan

Azerbaidžan

Kaukasiassa Kaspianmeren rannalla sijaitseva Azerbaidžanin tasavalta julistautui itsenäiseksi 28. toukokuuta 1918. Neuvostoliiton joukot marssivat maahan kaksi vuotta myöhemmin, eivätkä juuri kohdanneet vastarintaa.

Azerbaidžan julistautui uudestaan itsenäiseksi vasta Neuvostoliiton romahdettua vuonna 1990.

Azerbaidžania luonnehditaan usein "tulen maaksi", koska sen maaperässä on paljon öljyä ja maakaasua. Pääkaupungissa Bakussa järjestetyissä Euroviisuissa 2012 teemana oli ”Light up your fire”, eli sytytä tulesi.

Suurin osa kansalaisista on shiia-muslimeja. Noin 9,8 miljoonan asukkaan Azerbaidžan on virallisesti demokraattinen, mutta todellisuudessa autoritaarinen maa.

Sen keskellä sijaitsee itsenäiseksi julistautunut kiistanalainen Vuoristo-Karabahin alue.