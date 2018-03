Kemerovon tuhoisa palo syttyi trampoliinikuopassa

Venäjän Kemerovon tuhoisan ostoskeskuspalon syttymispaikkana oli lapsille tarkoitetun sisäleikkipuiston trampoliinikuopassa.

Asiasta on kertonut sisäleikkipuiston ohjaaja, kertoo Interfax (siirryt toiseen palveluun). Myös silminnäkijät ovat kertoneet palon syttyneen trampoliinikuopassa. Heidän mukaansa palo syttyi kaapeliryppäästä tai katosta tulleesta kipinästä.

Kukaan ei polttanut tupakkaa jonkinlaista vaahtomuovia täynnä olevan kuoppan lähellä palon syttymisen aikaan.

Tassille puhuneen silminnäkijän mukaan hälytysjärjestelmät eivät toimineet tulipalon syttymisen jälkeen. Esimerkiksi palohälytyksen tekevä laite, jota painetaan palon syttyessä, oli rikki.

Palon syttymissyystä on meneillä venäläisviranomaisten tutkinta.

Tulipalossa sunnuntaina kuoli viranomaisten tietojen mukaan 64 ihmistä, heistä 41 oli lapsia. Suurin osa uhreista löytyi yläkerran elokuvateatterista, jossa ovet olivat olleet lukittuina tulipalon aikana.

Venäjällä on kiertänyt myös huhuja siitä, että kuolonuhreja olisi satoja enemmän (siirryt toiseen palveluun), sillä eri paikallisten kertomusten mukaan sairaaloihin oli tuotu enemmän kuolonuhreja. Myös The Village-sivustolla on laskettu, että teatterisaleihin mahtui yli 500 ihmistä (siirryt toiseen palveluun).

Lähteet: TASS