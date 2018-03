Koiraton mies kerää kakkoja kaduilta, puistoihin väläytetään koiravapaita vyöhykkeitä – Lahdessa käydään kakkaongelman kimppuun monella rintamalla

Sami Pelkosen mielestä hyvä johtaja johtaa joukkojaan edestä, esimerkin avulla. Siksi hän lähti palmusunnuntaina koluamaan kävely- ja pyöräteiden vierustoja Lahden Tonttilassa. Parissa tunnissa jätesäkkiin kertyi toistakymmentä kiloa koirien haisevaa tuotosta.

Keväisellä kakkapäivällä Pelkonen haluaa herätellä koiran omistajia ajattelemaan, mihin lemmikin jätökset päätyvät.

– Koirankakat ovat vähän kuin korvasienet, jotka metsän siimeksestä keväällä kuoriutuvat. Kun lumi häviää, sen alle talven aikana jäänyt massa paljastuu.

Pelkosella itsellään ei koiraa ole, mutta jokaviikkoinen lenkki Tonttilan maisemissa on pistänyt ajattelemaan. Kolmisen viikkoa sitten katkesi kamelin selkä.

– Täällä on metrin, kahden välein jätöksiä, jopa aivan keskellä tietä. Otin Facebookiin muutamia kuvia ja päätin, että nyt yritetään saada porukka liikkelle keräämään näitä jätöksiä.

Kansallinen kakkapäivä kuumensi tunteet

Jokakeväinen kakkakeskustelu on ottanut lumien vähenemisen myötä kierroksia sosiaalisessa mediassa. Tämän sai huomata myös Sami Pelkonen. Vastaanotto kansallisen kakkapäivän ideaan oli ristiriitainen.

Sami Pelkonen keräsi katujen varsilta jätesäkillisen koirien jätöksiä. Juha-Petri Koponen/Yle

– Ihmiset ovat tietysti lähtökohtaisesti sitä mieltä, että kakka ei kuulu luontoon. Mutta on myös heitä, joiden mielestä koiran jätöksen voi aivan hyvin jättää pyörätien penkalle. Ihmiset provosoituivat ja itsellekin tuli palautetta, joka ei välttämättä ollut kovin kannustavaa.

Koirankakkakeskusteluun osallistuu myös heitä, joita asia ei hetkauta suuntaan eikä toiseen. Sami Pelkonen on miettinyt valmiiksi vastauksen kysymykseen, että miksi ne koirankakat sinua liikuttavat, eikö suurempia ongelmia ole.

– Ajattelen asiaa etenkin kahden lapsen isänä. Tytöt eivät pysty kävelemään metsiä pitkin tai edes poikkeamaan kävelytien penkalle, koko ajan pitää katsoa, etteivät sotke itseään. Ja tietysti ajattelen myös koiria ja omistajia. Ei heistäkään varmaan ole mukava kävellä toisen koiran jätöksiin.

Lahdessa väläytelty lemmikkivapaita vyöhykkeitä puistoihin

Järjestyslain mukaan koiran omistajan tai haltijan on pidettävä huolta siitä, ettei koiran uloste jää ympäristöön hoidetulla alueella taajamassa. Laki siis sanoo, että jos koira kakkaa naapurin postilaatikon viereen, on koiraa ulkoiluttavan siivottava jätökset pois.

Kevät kuitenkin paljastaa sen, että kaikki koiraihmiset eivät lakia noudata. Lahden keskustan puistoissa kakkaongelma on paisunut niin, että osaan puistoista on harkittu jopa lemmikkikieltoa.

Lahden keskustan viheralueiden hoidosta huolehtiva vihertyövastaava Anne Lehto kertoo, että kaupunginpuutarhurin kanssa on keskusteltu koiravapaiden alueiden rajaamisesta joihinkin puistoihin. Esimerkiksi kaupungintalon puistossa koiravapaata vyöhykettä voisi kokeilla. Lehto tietää, että kaupunkilaisilta saattaisi kuitenkin tulla sanomista.

– Kyllä siitä varmasti äläkkä nousisi. Ihmiset viettävät aikaa puistossa ja he haluavat lemmikkinsä mukaan. Mutta Lahdessa on muitakin upeita puistoja, kyllä varmasti löytyisi muitakin paikkoja, joissa voi viettää aikaa lemmikkien kanssa.

Sanna Pirkkalainen/Yle

Pusikko ei riitä pökälepiiloksi keskustassa

Kaupunki kannustaa koiranomistajia siisteyteen tarjoamalla kakkapusseja automaateista etenkin keskustan alueella. Anne Lehdon mukaan pusseja kuluu paljon. Paikoin ongelmaksi on kuitenkin tullut se, ettei pussiin sievästi kietaistulle kakalle ole jatkosijoituspaikkaa.

– Usein näkee, että pussia on käytetty, mutta sitten pussi on heitetty puskaan. Yksi asukkailta tullut toive on, että roskiksia olisi enemmän.

Puskaan saatetaan nakata myös pelkkä kakka. Lehdon mukaan on tietysti hyvä, ettei kasa jää keskelle katua, mutta jossain vaiheessa myös puiston pusikkoon piilotettu pökäle on jonkun silmien edessä. Todennäköisesti se joku on viheralueiden hoitaja.

– Kyllähän se aika epämiellyttävää on työntekijän kannalta. Varsinkin, jos ne heitetään tuonne puskan juurelle, eikä ajatella, että se on jonkun työmaa. Eivät ne siellä piilossa ole, vaan tulevat jonkun silmille.