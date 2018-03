Tuliko työttömien aktiivimallista pelkkä leikkuri? Kelan tutkija: Ei ole selvää näyttöä, että aktiivimalli olisi toiminut

Kelan tutkija Pertti Honkasen mukaan Kelan alkuvuoden tietojen perusteella ei voida sanoa, että aktiivimallilla olisi suuria vaikutuksia työttömiin.

Kelan ennakkotietojen mukaan Kelan työttömyysturvaa saavista noin 46 prosenttia on ollut aktiivisia vajaan kolmen kuukauden aikana, eikä korvausten leikkaaminen uhkaa heitä. Heitä on runsaat 99 000.

Honkanen sanoo, että tilanne ei ole juurikaan muuttunut viime vuodesta, jolloin aktiivisia oli kuukausittain keskimäärin 43 prosenttia.

Väittäisin, että nousu on aika paljon tilastollista muutosta. Pertti Honkanen

Noin kolmen prosentin nousu selittyy Honkasen mukaan erilaisella tilastoinnilla, ei niinkään aktiivimallilla.

Kelan alkuvuoden ennakkotiedoissa on mukana vajaan kolmen kuukauden luvut. Pidemmän ajan luvut ovat yleensä kuukauden lukuja korkeampia.

– Väittäisin, että nousu on aika paljon tilastollista muutosta. Ei ole ainakaan vielä selvää näyttöä, että aktiivimalli olisi vaikuttanut, ja jos se on vaikuttanut, se on ilmeisesti pieni se vaikutus.

Pertti Honkasen mukaan myös suhdanteet voivat vaikuttaa lukuihin. Työllisyystilanne on viime aikoina parantunut, ja aiempaa useampi työtön on löytänyt työpaikan.

Kela leikkaa työttömältä yli 30 euroa kuukaudessa

Honkanen kertoo, että työttömistä Kelan perusturvaa saavista oli viime vuonna työvoimapoliittisissa toimenpiteissä kuukausittain keskimäärin 30 prosenttia.

Soviteltua päivärahaa saavia eli käytännössä osa-aikaista työtä tai pätkätöitä tekeviä oli 9 prosenttia.

Lisäksi kolmella prosentilla oli työtuloja, mutta ne olivat alle sovitellun päivärahan rajan eli alle 300 euroa.

Soviteltua päivärahaa saavien osuus on Honkasen mukaan aktiivisten joukossa pikkuhiljaa kasvanut sen jälkeen, kun suojaosaa korotettiin.

Mitään suurta muutosta ei aktiivisuudessa ole tapahtunut. Pertti Honkanen

Honkasen mukaan aktiivimallin vaikutusten ennakointi on vielä ennenaikaista.

– Kai sitä pitäisi ainakin vuosi katsoa, että vaikuttaako se johonkin. Yleensä ottaen voi sanoa, että mitään suurta muutosta ei tässä aktiivisuudessa ole tapahtunut.

Ensimmäiset leikkaukset Kelan työttömyysetuuksiin tehdään huhtikuussa niille, jotka eivät vuoden ensimmäisen kolmen kuukauden aikana ole täyttäneet aktiivisuusvelvoitetta. Heitä on runsaat 116 000.

Peruspäiväraha ja työmarkkinatuki pienenevät 32,40 euroa kuukaudessa. Jos työttömällä on kaksi lasta ja hän saa korotettua peruspäivärahaa, tuesta leikataan 40 euroa kuukaudessa.

Korjattu sukunimi klo 16.46: Pertti Honkanen.

Lue lisää:

AL: Kelan maksamia korvauksia leikataan yli puolelta työttömistä aktiivimallin takia

Näin aktiivimalli iskee yli 100 000 suomalaiseen: Peruspäiväraha ja työmarkkinatuki pienenevät 32,40 euroa kuukaudessa

Raivoisaa vastustusta herättänyt työttömien aktiivimalli astuu pian voimaan – 6 kysymystä ja vastausta