SAK:n Eloranta: Aktiivimalli on pelkkä leikkuri – työministeri kiistää

SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta arvostelee voimakkaasti työttömyysturvan aktiivimallia. Elorannan mukaan SAK:ssa osattiin odottaa laajoja leikkauksia työttömyyskorvauksiin.

– Tämä meni niinkuin SAK:ssa uumoiltiin: palvelujärjestelmä ei ole valmiina, työttömillä ei ollut tietoa mikä aktiivisuus täyttää ehdot ja ylipäätään ei ole palvelua tarjolla eikä työtä mihin voisi mennä ja sen takia nyt sitten joudutaan näihin työttömyysturvan leikkauksiin, sanoo Eloranta.

Eloranta huomauttaa, että Kela on tilanteen vuoksi valmistautunut tekemään kymmeniä tuhansia uusia toimeentulotukipäätöksiä. Hänen mukaansa tämä kertoo siitä, että erityisesti peruspäivärahan tai työmarkkinatuen varassa olevat ovat jo valmiiksi ahtaalla.

– Tämä on työttömyysturvan leikkaus, eikä siinä ole mitään selittämistä, Eloranta toteaa.

Työministeri: Aktiivimalli myös aktivoi

Työministeri Jari Lindström (sin.) myöntää, että aktiivimallin aktiivisuusehto on toteutunut heikosti, mutta kiistää, että työttömyysturvan leikkaaminen olisi aktiivimallin tavoite.

Lindströmin mukaan TE-toimistojen henkilökunnan viesti on, että työttömät ovat lähteneet kyselemään palvelujen perään ja kiinnostus lyhyidenkin työsuhteiden vastaanottamiseen on kasvanut.

– Näkökulma tuntuu olevan koko ajan se, että tämä on vain leikkuri, kun tämä on myös aktivoiva toimi. En usko, että TE-toimistojen ihmiset valehtelevat, kun he sanovat, että heidän alueellaan on nähtävissä aktivoitumista ihan oikeasti, Lindström toteaa.

Lindströmin mukaan hallitus käsittelee aktiivimallin onnistumista huhtikuussa pidettävässä budjettiriihessä. Siihen mennessä hallitus odottaa tarkempia tietoja kokonaiskuvasta sekä Kelasta että TE-toimistoista.

