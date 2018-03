Japanilaislehti: Pohjois-Korea suunnittelee diplomaattista äkkinykäystä – valmistelukokous käynnissä

Pohjois-Korean johto on valmistelemassa kokonaista huippukokousten sarjaa.

Asiasta kertoo Japanin suurimpiin kuuluva sanomalehti Asahi. Lehti perustaa tietonsa nimettömiin pohjoiskorealaisiin lähteisiin ja Pohjois-Korean hallituksen asiaa koskeviin valmistelupapereihin.

Lehden mukaan Pohjois-Korean edustajat ovat keskustelleet Etelä-Korean, Yhdysvaltain, Kiinan, Japanin ja Venäjän edustajien kanssa kahdenvälisen huippukokouksen mahdollisuudesta.

Kokoukset olisi tarkoitus järjestää juuri mainitussa järjestyksessä.

Etelä-Korean presidentin Moon Jae-inin tapaaminen olisi huhtikuussa, Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin toukokuussa, ja Japani-kokous pidettäisiin kesäkuun alussa.

Asahin tietojen mukaan Pohjois-Korea tavoittelee erityisesti Japanilta suurta talousapua vastineeksi suhteiden normalisoimiselle. Maat normalisoivat suhteensa edellisen kerran vuonna 2002.

Japanilla on kovat ehdot, jotta Pohjois-Koreaan voisi luottaa. Ydinasekysymyksen ohella Japani haluaa, että Pohjois-Korea vapauttaa japanilaiset siviilit, jotka pohjoiskorealaiset vakoojaryhmät sieppasivat kymmeniä vuosia sitten.

Neuvotteluja käydään paraikaa

Pohjois-ja Etelä-Korean rajalla, Panmunjomin raja-asemalla on tänä aamuna käyty maiden korkea-arvoisten edustajien neuvotteluja.

Neuvotteluissa valmistellaan maiden johtajien tulevaa tapaamista, mutta niiden täsmällistä sisältöä ei kerrota julkisuuteen.

Etelä-Korean yhdistymisneuvotteluista vastaava ministeri Cho Myoung-gyon, joka on paikalla Panmunjomissa kertoi ennen kokousta, että valmistelevia tapaamisia on tarkoitus järjestää useita. Huippukokouksen ehdoton edellytys on, että ydinasekysymyksessä päästään eteenpäin.

Lähteet: AP, Reuters