Tampereen ratikan todennäköiset värit ovat selvillä: "Pinkki ei ole työpöydällä"

Tampereen ratikan todennäköiset värit ovat selvillä. Ne ovat ratikan brändivärejä.

Ratikassa näkyviä värivaihtoehtoja ovat punainen, syvä tummansininen, kirkkaankeltainen, vaaleansininen ja harmaanbeige.

Tampereen Raitiotie Oy:n toimitusjohtaja Pekka Sirviö kertoo, että suunnittelu etenee näiden värien ympärillä. Ratikan pääväriä ei ole vielä valittu. Yleisöltä kysytään mielipiteitä.

– Näiden suuntaan edetään.

Brändivärien perusteella ratikkaa ei myöskään nähdä Tapparan tai Ilveksen väreissä.

Ensikuva Tampereen ratikan puumallista. Antti Haukka

Sitä ei vielä tiedetä, missä suhteessa värit näkyvät ratikassa. Yleisön yksi suosikki on ollut pinkki, mutta nyt näyttää siltä, että sitä ei valita.

– Pinkki ei ole brändivärejä. Ei se nyt ainakaan työpöydällä ole, Sirviö sanoo Ylelle.

Ratikan värivaihtoehdot esitellään yleisölle huhtikuussa. Lopulliset värit julkistetaan ensi syksynä.

Näin värejä perustellaan

Kolme brändin pääväriä ovat punainen, sininen ja keltainen.

– Tiilenpunaisista rakennuksista inspiraationsa saanut punaisen sävy eli tiili kunnioittaa kaupungin ainutkertaista teollista historiaa ja kuvastaa intohimoista asennetta ja tahdonvoimaa, jolla tamperelaiset tekevät asioita. Syvän tummansininen eli luovuus muistuttaa kaupungin kyvystä luoda uutta sekä viestii raitiotien vakautta ja luotettavuutta. Kirkkaankeltainen eli energia viittaa elävään kaupunkiin, joka kasvaa ja kehittyy. Keltainen sävy johdattelee ajatukset myös Tampereen ratikan valoisuuteen, perustellaan tiedotteessa.

Kolmea pääväriä tukevat kaksi muuta väriä, jotka ovat vaaleansininen ja harmaanbeige.

– Vaaleansininen eli rauha henkii kaupungin leppoisaa tunnelmaa vesistöjen kupeessa. Rauhallisuus on läsnä myös Tampereen ratikassa, jossa matka taittuu tasaisesti ja sujuvasti. Toinen tukiväri on lämmin, kermaan vivahtava vaaleanruskea eli koti, joka on tuttu sävy kaupungin katuja reunustavista vanhoista rakennuskaunottarista, tiedotteessa perustellaan.