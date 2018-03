Lonely Planetin matkailutoimittaja vinkkaa, miten Saimaalle saadaan lisää turisteja: lisää hotelleja ja nettikauppa pystyyn

– Jos googletan Saimaan, tietoa tulee vain järvestä, vaikka tiedän, että kyseessä on itse asiassa suurempikin alue. Mikä se siis on? Mielestäni Saimaa ei ole tarpeeksi tunnettu kansainvälisesti. Vaikka toki jotkin sen osat ovat kuten Savonlinna, kirjoittaa sähköpostitse australialainen matkailun erikoistoimittaja Andy Symington.

Saimaan alueen matkailu on tärkeä toimiala sitä ympäröiville maakunnille. Esimerkiksi Etelä-Savossa matkailusta odotetaan kasvua, ja ihmisille lisää työpaikkoja.

Kuitenkin esimerkiksi maakuntien ja kaupunkien yhteistyö Saimaan ympärillä on ajoittain takkuillut. Kansainväliset turistit saavat esimerkiksi etsiä tietoja ja Saimaan matkoja ympäri internetiä, sillä alueella ei ole yhtä yhtenäistä nettisivua.

Andy Symington on toiminut maailmanlaajuisesti matkailualaa tutkivana toimittajana vuodesta 2000. Hän on ollut kirjoittamassa yhteensä 140 matkaopasta, myös esimerkiksi vuonna 2015 julkaistua Lonely Planetin matkaopasta Suomesta.

Hän on perehtynyt Suomeen erityisen tarkasti, sillä kaikki Pohjolan visiitit yhteenlaskettuna hän on viettänyt maassa yli vuoden.

– Ensimmäisen kerran kävin Suomessa vuonna 1995 talvella, ja pidin Suomesta heti, Symington kirjoittaa.

Saimaalle halutaan tuplamäärä turisteja

Työ- ja elinkeinoministeriö on linjannut, että Suomen matkailualan odotetaan kasvavan vuoteen 2025 mennessä Pohjois-Euroopan ykkösmatkailukohteeksi.

Etelä-Savossa matkailuun panostetaan yhtenä kärkiteemana. Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan esimerkiksi vuosina 2013 ja 2014 matkailun osuus Etelä-Savon maakunnan bruttokansantuotteesta oli 3,6 prosenttia, kun koko maassa vastaava luku oli 2,5 prosenttia.

Etelä-Savon maakunnassa matkailualalla on tavoitteena kaksinkertaistaa turistien määrä alueella.

Kasvua haetaan erityisesti kansainvälisistä turisteista. Viime vuonna ulkomaisten turistit viettivät maakunnassa 162 808 yötä, mikä on yli 16 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Viime kesä oli kymmeneen vuoteen kansainvälisten turistien osalta toiseksi vilkkain.

– Venäjältä meille tullaan eniten. Saksa kasvoi erittäin hyvin sekä tänne tultiin myös Sveitsistä ja Espanjasta. Pientä kasvua on myös näkyvissä Aasian markkinoilta, kertoo Mikkelin alueen matkailua edistävän organisaation Visit Mikkelin matkailujohtaja Maisa Häkkinen.

Andy Symington pohtii, että Saimaan alueen matkailun kehittämisessä haasteita on eritoten kansainvälisessä markkinoinnissa. Symington sanoo, että haasteet voivat johtua pohjimmiltaan siitä, että Suomen turismi on alun perin palvellut pääosin kotimaan markkinoita.

– Alun perin Saimaata ei ole tarvinnut myydä kenellekään. Ei ollut tarvetta, sillä suomalaiset kyllä tietävät, mikä on Saimaa, ja tuntevat kunnat ja maakunnat sen ympärillä. Ongelma kansainvälisen turismin näkökulmasta on se, että ulkomaiselle turistille kuntien ja maakuntien rajat eivät merkitse yhtään mitään.

Nettimarkkinointi haasteellista

Symington kaipaisi Saimaan alueelle esimerkiksi yhtenäistä nettisivua, josta voisi yhdellä silmäyksellä helposti suunnitella ja varata matkoja. Nyt sellaista ei ole.

– Ajattele, jos yhdeltä sivustolta voisi vuokrata mökin, varata melontaretken yhteen pisteeseen ja palata laivalla vaikkapa Mikkeliin. Samoilla klikkauksilla haluaisin vuokrata mökille kalastustarvikkeet ja hommata kalastusluvan, Symington luettelee.

Maisa Häkkiselle ongelma on tiedossa.

– Tämä on totta, meillä on ollut markkinointi hyvin hajanaista. Yhteinen sivusto on nyt kuitenkin tulossa. Se on iso kokonaisuus, kun kahden maakunnan kaikki tarjonta yhdistetään yhdelle alustalle. Ja siihen kytketään ostomahdollisuus. Se on ollut meidän kompastuskivi, että asiakkaan on vaikea ostaa, vaikka sattuisi tarjontaa löytämään. Harvalla yrityksellä on omaa nettikauppaa, Häkkinen pohtii.

Puutteelliset nettisivut ovat yleinen ongelma Suomessa. Valtakunnallisen valtiorahoitteisen matkailun asiantuntijaorganisaation Visit Finlandin selvityksen mukaan nettisivuja saattaa olla kyllä olemassa, mutta vain esimerkiksi ainoastaan suomenkielisiä.

– Se on käsittämätöntä, mutta näin on. Me tehdään lähtötasokartoituksia monen alueen kanssa, kun suunnitellaan valmennuskokonaisuuksia, ja noin puolella näillä alueilla, joissa ollaan lähtötasoselvityksiä tehty, ei ole englanninkielisiä nettisivuja, kertoo Visit Finlandin sisältöpäällikkö Kristiina Hietasaari.

Yhteistyössä kehitettävää

Symingtonin mukaan eri toimijoiden välinen yhteistyö Saimaan kaltaisilla matkailualueilla on elintärkeää.

– Vähän aikaa sitten Espanjan vuoristossa lähdin viiden päivän vaellukselle. Reitti on suosittu ja kaupungista, josta reitti lähti, sain käteen matkailuneuvonnasta kartan käteen. Mutta karttapa käsitti vain puolet reitistä! Se loppui keskelle vuoristoa, koska loppu lenkistä osui eri provinssin alueelle. Juuri tällaista tapaan usein eri puolella maailmaa.

Symington sanoo, että Saimaan alueella on tismalleen sama ongelma.

– Saimaan rannalla olevat kaupungit eivät tee tarpeeksi yhteistyötä. Lisäksi siellä ei keskitytä tarpeeksi itse järveen. Lappeenrannassa yritetään houkutella turisteja sinne, samoin tekevät Mikkeli ja Savonlinna. Näiden kaupunkien pitäisi löytää yhteinen sävel, Symington sanoo.

Maisa Häkkinen kuitenkin painottaa, yhteistyö on jo hyvässä vauhdissa.

– Tosiasia on ollut, että on liikaa tuijotettu omaa tarjontaa ja koettu muut kilpailijoina. Nyt kuitenkin asenneilmapiiri on muuttunut ja ymmärretään, että yhdessä tehdään kokonaisuutta.

Symgintonin mielestä alueilla pitäisi olla toimijoita, jotka toimisivat koko järven alueella.

– En halua vuokrata yhtä kanoottia leirintäalueelta, vaan haluan, että joku tarjoaa minulle kanoottiretken järvellä. Kaupungeista pitäisi enemmän olla mahdollista lähteä järvelle. Jos olen Mikkelissä kolme päivää, ja haluaisin mennä melomaan, veneilemään tai vaikka vesihiihtämään, niin eipä ole nyt paljoa vaihtoehtoja.

Saimaalla majoituksen puutetta

Symington ajattelee, että itsenäisesti liikkuvat turistit hakevat eritoten mökkimajoitusta Saimaalla.

– Mökin vuokraus muutamaksi päiväksi, sauna, grillausta ja soutuveneilyä. Tämä on yksi asia, mitä pitäisi markkinoida paremmin, koska tämä kaikki on jo olemassa Saimaalla. Tämä vetoaa niihin turisteihin, jotka pitävät itsenäisestä matkailusta ja esimerkiksi arvostavat luontoa.

Symginton painottaa, että turistit, jotka perustavat matkailunsa hotelleissa asumiseen, tilanne onkin toinen. Hänen mukaansa Saimaan rannoilla pitäisi olla enemmän majoitusta.

– Suomessa on se ongelma, että monet hotellit ovat yhä siinä muodossa, kun ne ovat 80-luvulla työmatkailijoille suunniteltu. Ymmärrän, että pienissä kaupungeissa ei niin vain uusia hotelleja rakenneta, ja sitten toivotaan, että niille olisi käyttöä. Fakta on kuitenkin, että monet hotellit eivät houkuta ihmisiä tulemaan alueella, Symington kertoo.

Häkkinen on samaa mieltä siitä, että alueelle tarvitaan lisää hotelleja. Jo kasvun tavoittelu tarkoittaa sitä, että majoitustilaa pitäisi olla enemmän.

– Vielä ei kuitenkaan olla siinä vaiheessa, että investorit ovat meistä kiinnostuneita. Meidän pitää ensin näyttää, että täällä on potentiaalia. Uskon, että investorit kiinnostuvat alueesta muutaman vuoden sisään.