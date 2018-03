Kojamo myy vuokra-asuntoja kansainväliselle kiinteistörahastolle – kauppahinta lähes 100 miljoonaa euroa

Ammattiliittojen ja vakuutusyhtiöiden omistama (siirryt toiseen palveluun) asuntosijoitusyhtiö Kojamo myy lähes 1 600 vuokra-asuntoa kansainväliselle investointipankki Morgan Stanleyn kiinteistörahastolle.

Asuntojen velaton kauppahinta on yhteensä 97 miljoonaa euroa, aiemmin VVO:na tunnettu Kojamo kertoo.

Asunnot sijaitsevat Hämeenlinnassa, Jyväskylässä, Kotkassa, Kouvolassa, Kuopiossa, Lahdessa, Lappeenrannassa, Mikkelissä, Porissa, Porvoossa, Riihimäellä, Rovaniemellä, Tampereella, Turussa sekä Vantaalla.

Kauppa on ehdollinen ja sen on määrä toteutua huhti–kesäkuun aikana.

Kojamon tilinpäätöksessä asuntojen käypä arvo on viisi miljoonaa euroa kauppahintaa alhaisempi, yhtiö kertoo. Kaikkiaan yhtiöllä on noin 35 000 vuokra-asuntoa, joiden arvo on yhteensä 4,7 miljardia euroa.

Kojamo kertoi helmikuussa suunnittelevansa pörssilistautumista.

Lue myös:

Yle selvitti: Ammattiliittojen miljardiomaisuus paisuu – Katso paljonko liittosi omistaa